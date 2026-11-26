Los juguetes que conversan con niños quedaron en el centro de una nueva regulación en Nueva York, justo cuando las familias organizan sus compras de Thanksgiving, Black Friday y Navidad. La gobernadora Kathy Hochul firmó una ley que suspenderá durante cinco años la fabricación, distribución y venta de artículos infantiles con chatbots de inteligencia artificial conectados a internet. Sin embargo, la medida no regirá esta temporada de fiestas, por lo que las autoridades pidieron a padres y cuidadores revisar las funciones de cada dispositivo antes de llevarlo a casa. La recomendación es comprobar qué respuestas puede ofrecer y cuáles son los datos personales que recopila durante la interacción con los menores.

La mandataria suscribió la legislación S.9408A/A.11144B el 24 de noviembre de 2026. El texto establece una moratoria —una suspensión temporal— que comenzará a regir 90 días después. Su alcance es estatal: no se limita a la ciudad de Nueva York ni supone una prohibición en todo Estados Unidos.

La gobernadora Kathy Hochul presentando la ley que prohíbe por 5 años los juguetes con chatbots de IA en todo el estado de Nueva York (Foto: Oficina de la Gobernadora de Nueva York)

¿QUÉ JUGUETES QUEDARÁN PROHIBIDOS EN NUEVA YORK?

La norma apunta a productos infantiles que incorporan chatbots de inteligencia artificial y utilizan internet para conversar con menores. El comunicado oficial menciona estos ejemplos:

Muñecas que dialogan mediante un asistente de IA.

Peluches parlantes conectados a la red que responden preguntas.

Robots equipados con esta tecnología para interactuar con niños.

La diferencia está en las funciones del artículo. No se trata de una prohibición general de los dispositivos electrónicos ni de cualquier aplicación de inteligencia artificial: el foco son los juguetes con sistemas integrados capaces de sostener conversaciones a través de internet.

Tipo de producto Relación con la medida anunciada Muñeca conectada a internet con un chatbot que conversa con niños Está dentro de la categoría descrita por las autoridades. Peluche con un asistente de IA integrado Forma parte del grupo señalado en el anuncio. Robot que mantiene diálogos mediante esta tecnología y conexión a la red Está comprendido en el alcance informado. Juguete que únicamente reproduce frases grabadas Esa función, por sí sola, no corresponde a la categoría restringida. Artículo electrónico con luces, sonidos o movimiento Esas características no bastan para quedar incluido.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA LEY QUE FIRMÓ KATHY HOCHUL?

La legislación comenzará a aplicarse 90 días después de su firma. Al tomar como referencia el 24 de noviembre de 2026, la fecha prevista de entrada en vigor es el 22 de febrero de 2027.

Por lo tanto, la moratoria todavía no regirá durante las compras de Thanksgiving, Black Friday y Navidad de este año. Pese a ese plazo, el gobierno estatal pidió considerar los riesgos antes de elegir regalos y, preferentemente, elegir mejores opciones.

Fecha o período ¿Qué significa para las familias y los comercios? 24 de noviembre de 2026 Hochul firma la legislación. Temporada de fiestas de 2026 La moratoria todavía no estará vigente. 22 de febrero de 2027 Fecha prevista para el inicio de la restricción, al cumplirse los 90 días posteriores a la firma. Cinco años de suspensión Duración establecida para los productos alcanzados por la norma.

¿POR QUÉ NUEVA YORK DECIDIÓ RESTRINGIR ESTOS JUGUETES?

El gobierno estatal citó pruebas de una organización nacional de defensa del consumidor sobre una muestra de productos comercializados para niños de entre 3 y 12 años. Según el comunicado, algunos abordaron temas sexualmente explícitos, indicaron dónde encontrar fósforos o encendedores en casa y reaccionaron con disgusto cuando el usuario debía terminar la interacción.

La preocupación también incluye las herramientas de supervisión disponibles para los adultos y el tratamiento de datos personales. Estos fueron los principales riesgos señalados:

Riesgo identificado ¿Qué reportó el comunicado estatal? Contenido inapropiado Algunos juguetes abordaron temas sexualmente explícitos con detalle. Indicaciones peligrosas Ciertos dispositivos explicaron dónde podían encontrarse fósforos o encendedores en casa. Presión emocional Algunos sistemas reaccionaron con disgusto cuando el niño debía marcharse. Controles parentales insuficientes Los productos evaluados ofrecían escasas o nulas herramientas de supervisión. Límites de seguridad débiles Las restricciones perdían eficacia a medida que se prolongaba la conversación. Privacidad Determinados artículos podían grabar voces infantiles o escanear rostros.

¿QUÉ DIJO KATHY HOCHUL SOBRE LOS JUGUETES CON IA?

La gobernadora vinculó la firma con las decisiones de compra que los hogares toman durante las fiestas.

“Los padres que buscan regalos para las fiestas, o para cualquier otra ocasión, no deberían tener que preocuparse de que chatbots peligrosos, disfrazados de juguetes, expongan a sus hijos a conversaciones inapropiadas, manipulen sus sentimientos o pongan en riesgo su privacidad”, dijo Hochul, según la versión oficial en español.

También relacionó la medida con su experiencia como madre y la responsabilidad del estado de intervenir ante los riesgos tecnológicos.

“Como la primera gobernadora de Nueva York que es madre, proteger a nuestros niños es algo profundamente personal para mí; y cuando la inteligencia artificial no regulada representa una amenaza, mi deber es priorizar a las familias de Nueva York”, afirmó.

Kathy Hochul firmando la ley en una tienda de libros y juguetes (Foto: Oficina de la Gobernadora de Nueva York)

¿QUÉ MULTAS ENFRENTARÁN QUIENES INCUMPLAN LA PROHIBICIÓN?

La normativa contempla sanciones civiles de hasta US$15,000 diarios por cada infracción. Su aplicación estará a cargo de la Fiscalía General del Estado de Nueva York.

La titular de esa oficina, Letitia James, sostuvo que los chatbots incorporados en juguetes pueden exponer a los menores a contenido inapropiado y perjudicar su salud mental. También aseguró que actuará para evitar daños relacionados con estos sistemas.

La restricción anunciada comprende la fabricación, distribución y venta de los artículos alcanzados. El comunicado no plantea multas para las familias por tener uno de esos productos en casa.

¿QUÉ OTRAS MEDIDAS IMPULSA NUEVA YORK PARA PROTEGER A LOS MENORES?

La moratoria forma parte de una estrategia más amplia frente a los riesgos del entorno digital. Las iniciativas abarcan desde restricciones a determinadas funciones de inteligencia artificial y redes sociales hasta programas de bienestar emocional y espacios para convivir fuera de las pantallas.

No todas limitan el uso de IA ni comparten el mismo calendario de aplicación. Algunas fijan obligaciones para las empresas; otras promueven la privacidad, la seguridad en internet o las actividades presenciales.