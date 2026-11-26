Antes de entrar a la sala de cine, muchos interesados en “Ramayana: El nacimiento de una leyenda” (o “Ramayana: Part 1″) se hacen la misma pregunta: ¿vale la pena esperar a que concluyan los créditos? Y es que la primera entrega de la saga india dirigida por Nitesh Tiwari, basada en la célebre epopeya clásica, ya se estrenó en varios países. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, te contamos si la cinta reserva alguna escena después de los créditos que justifique quedarse hasta el final de la proyección.

Vale precisar que el largometraje narra la historia de Rama (Ranbir Kapoor), un príncipe cuyo matrimonio con Sita (Sai Pallavi) lo lleva a un exilio de catorce años junto a su hermano Lakshmana (Ravi Dubey).

Así, lo que comienza como una vida apartada de la corte, pronto se convierte en una prueba de lealtad, sacrificio y destino, cuando Ravana (Yash), el poderoso rey de Lanka, secuestra a Sita.

Entonces, para rescatarla, Rama debe reunir aliados y enfrentar una guerra que va mucho más allá de un conflicto entre reinos: el choque entre fuerzas divinas y demoníacas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Ramayana: El nacimiento de una leyenda”:

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE “RAMAYANA: EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA”?

La respuesta corta es UNA . Tal como revelan portales como GQ India, hay una escena después de los créditos de la película.

Por lo tanto, si no te la quieres perder, asegúrate de permanecer en tu butaca hasta su aparición en pantalla.

¿ESTA ESCENA POST-CRÉDITOS ES IMPORTANTE PARA LA PARTE 2 DE “RAMAYANA”?

Tal como te puedes imaginar, la primera parte de la saga “Ramayana: El nacimiento de una leyenda” sirve de preparación para la batalla final entre el ejército de Rama y las fuerzas de Ravana.

Y, en este contexto, el personaje que aparece en la escena post-créditos del filme llega como pieza clave de ese choque.

¿QUÉ MUESTRA LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “RAMAYANA: EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA”?

¡Atención, SPOILERS ! Aunque su rostro permanece oculto, el protagonista de la secuencia extra de “Ramayana: El nacimiento de una leyenda” es Hanuman, interpretado por Sunny Deol.

Resulta que el personaje corre entre la flora y fauna de Kishkindha, mientras suena el Hanuman Chalisa, un himno devocional, con las voces de Sukhwinder Singh y Diljit Dosanjh.

Asimismo, la escena muestra las joyas que Sita dejó caer durante su traslado a Lanka.

Y, eventualmente, Sugriva (Suhail Nayyar) las encuentra y las entrega a Hanuman, un guiño directo a la búsqueda que será central en la siguiente película.

Cabe resaltar que el largometraje también nos ofrece un breve vistazo de Meghnad (Raghav Juyal), el hijo mayor de Ravana, conocido también como Indrajit.

"Ramayana: El nacimiento de una leyenda" es una película dirigida por Nitesh Tiwari que se desarrolla a lo largo de 165 minutos de metraje (Foto: Monster Mind Creations / Prime Focus Studios)