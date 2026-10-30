Cuando una película llega a su final y las luces de la sala se encienden, aparece una duda habitual: ¿conviene permanecer en mi asiento o salir de inmediato? Así, con el estreno en cartelera de “Wildwood” (conocida en español como: “Wildwood: El bosque salvaje”), la nueva producción animada en stop-motion de Laika, esa pregunta cobra fuerza entre el público. Por eso, antes de tu próxima visita al cine, Gestión Mix te cuenta todo lo que necesitas saber sobre sus créditos.

Vale precisar que el filme adapta la novela de Colin Meloy, ilustrada por Carson Ellis y publicada en el 2011.

Aquí, Travis Knight lo dirige con un guion de Chris Butler, narrando la historia de Prue, una niña de Portland que entra a un bosque mágico para rescatar a su hermano bebé.

En el elenco original, por su parte, Peyton Elizabeth Lee le da voz a nuestra protagonista; y Jacob Tremblay, a Curtis.

Además, Carey Mulligan interpreta a Alexandra y Mahershala Ali al Rey Bandido, mientras que Jake Johnson y Maya Erskine asume los roles de los padres de Prue.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Wildwood”:

¿HAY ALGUNA ESCENA EXTRA AL FINAL DE “WILDWOOD”?

La respuesta corta es SÍ , pero se trata de una escena dentro de los créditos finales de la película.

Esta ofrece un vistazo al detrás de cámaras de cómo los animadores crearon la última escena de la ficción.

Es decir, se trata de un breve ‘making-of’ donde se ve a los artistas dándole forma a los personajes.

Así, si no te quieres perder esta corta secuencia, te recomiendo quedarte un rato en tu butaca hasta llegar a su conclusión.

¿POR QUÉ “WILDWOOD” TERMINA MOSTRANDO SU DETRÁS DE CÁMARAS?

De acuerdo con AP, a lo largo de su producción, “Wildwood” reunió 230 títeres en 132 sets, todo animado cuadro por cuadro.

Además, según ARA, un edificio histórico de 1914 se reconstruyó como una casa de muñecas de casi cuatro metros de altura para este proceso.

De esta manera, con esa escala de trabajo, mostrar a los animadores es una forma de reconocer su esfuerzo y honrar el trabajo artesanal de una película de tal magnitud.

Basada en la novela de Colin Meloy, la película "Wildwood" narra la historia de Prue McKeel, una adolescente que debe adentrarse en los misteriosos y mágicos bosques de las afueras de Portland para rescatar a su hermano (Foto: Laika Entertainment)