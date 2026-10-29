“Wildwood” (en español: “Wildwood: El bosque salvaje”), la nueva película animada en stop-motion del estudio Laika, llegó a los cines de varios países con figuras hechas a mano, animales parlantes y una niña valiente como protagonista. Y, debido a que estos elementos suelen asociarse con una propuesta para el público infantil, esto genera una pregunta inevitable en muchos hogares: ¿es una buena opción para los más pequeños? Entonces, si planeas llevar a tu familia al cine, aquí Gestión Mix te cuenta todo lo que conviene saber sobre su clasificación por edades.

Vale precisar que la cinta adapta la novela homónima de fantasía de Colin Meloy, publicada en el 2011, y narra la historia de Prue McKeel, una adolescente de Portland, Oregon.

Resulta que ella pierde de vista a su hermano bebé cuando una bandada de cuervos se lo lleva hacia el Impassable Wilderness, un bosque prohibido donde conviven animales parlantes y facciones en guerra.

Entonces, junto a su compañero de clase Curtis, la joven emprende un rescate que la lleva a conocer a la gobernante Alexandra y a un mundo marcado por el duelo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Wildwood”:

¿CUÁL ES LA EDAD RECOMENDADA PARA VER “WILDWOOD”?

De acuerdo con la Motion Picture Association, la película recibió una clasificación PG-13 por violencia fantástica intensa y/o imágenes sangrientas, temática sensible, contenido relacionado con el suicidio, desnudos parciales breves y lenguaje soez.

Es decir, la cinta no es para los más pequeños: el público adecuado son adolescentes, preadolescentes y adultos.

Importante: “Coraline” y “ParaNorman”, otros títulos del estudio Laika, conservaron una clasificación PG (apta para niños con la supervisión de sus padres), por lo que “Wildwood” ocupa un lugar distinto dentro del catálogo de la compañía.

¿QUÉ SECUENCIAS DE “WILDWOOD” PUEDEN IMPRESIONAR A LOS NIÑOS?

La advertencia más importante llega desde el arranque del largometraje: según Common Sense Media, el filme abre con la caída mortal de un niño desde un balcón.

Además, se han reportado enfrentamientos con sangre y armas, así como una gran batalla final en la que mueren varios personajes, entre ellos animales.

En la versión en inglés, por su parte, se menciona una vez la expresión “son of a b*tch” (“hijo de p*ta”). Y respecto a la desnudez parcial, un niño aparece sin ropa en pantalla, sin contexto sexual.

Por otro lado, IMDb añade un beso y una escena en la que la protagonista le da a sus padres una infusión para que duerman, mientras que algunos personajes se muestran bebiendo alcohol.

"Wildwood" es una película animada del director Travis Knight que se desarrolla a lo largo de 132 minutos de metraje (Foto: Laika Entertainment)