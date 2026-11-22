La LaLiga EA Sports 2026-27 está de regreso tras el parón de selecciones y la Jornada 13 estará llena de partidos de alto calibre entre los que destaca el duelo entre FC Barcelona y Villarreal CF, que se lleva a cabo en el Spotify Camp Nou este domingo 22 de noviembre desde las 2:00 pm horario peninsular / 8:00 am ET / 7:00 am Tiempo del Centro de CDMX / 5:00 am PT . A continuación, te detallamos qué canal transmite el partido FC Barcelona vs. Villarreal CF si te encuentras en México, Estados Unidos y España.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 18/11/2026. Sigue la transmisión de Sky Sports para ver EN VIVO el partido entre Barcelona y Villarreal por LaLiga. FOTO: EFE/Sergio Pérez.

Bajo la dirección técnica de Hansi Flick, los azulgranas lideran la clasificación en solitario con 33 puntos tras ganar 11 de sus primeros 12 partidos y anotar 48 goles. El Barça llega motivado después de vencer 2-1 al Atlético de Madrid como visitante con un doblete de Fermín López. Por parte del rival, el “Submarino Amarillo” comandado por Íñigo Pérez ocupa el octavo lugar de la tabla con 15 puntos y busca sumar para acercarse a los puestos europeos después de derrotar 2-0 al Getafe en la fecha anterior con tantos de Tajon Buchanan y Carlos Romero.

El partido FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Qué canal transmite EN VIVO FC Barcelona vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27?

Este domingo 22 de noviembre se podrá ver FC Barcelona vs. Villarreal CF por LaLiga EA Sports 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Francia: DAZN France, Disney+ Premium

Alemania: DAZN Deutschland

Argentina: DIRECTV Sports Argentina

Brasil: CazéTV

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay

Perú: DIRECTV Sports Peru

Chile: DIRECTV Sports Chile

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela

Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte

El Salvador: ViX, Sky Sports Norte

Guatemala: ViX, Sky Sports Norte

Honduras: ViX, Sky Sports Norte

Nicaragua: ViX, Sky Sports Norte

República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte