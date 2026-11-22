La LaLiga EA Sports 2026-27 está de regreso tras el parón de selecciones y la Jornada 13 estará llena de partidos de alto calibre entre los que destaca el duelo entre FC Barcelona y Villarreal CF, que se lleva a cabo en el Spotify Camp Nou este domingo 22 de noviembre desde las 2:00 pm horario peninsular / 8:00 am ET / 7:00 am Tiempo del Centro de CDMX / 5:00 am PT. A continuación, te detallamos qué canal transmite el partido FC Barcelona vs. Villarreal CF si te encuentras en México, Estados Unidos y España.
Bajo la dirección técnica de Hansi Flick, los azulgranas lideran la clasificación en solitario con 33 puntos tras ganar 11 de sus primeros 12 partidos y anotar 48 goles. El Barça llega motivado después de vencer 2-1 al Atlético de Madrid como visitante con un doblete de Fermín López. Por parte del rival, el “Submarino Amarillo” comandado por Íñigo Pérez ocupa el octavo lugar de la tabla con 15 puntos y busca sumar para acercarse a los puestos europeos después de derrotar 2-0 al Getafe en la fecha anterior con tantos de Tajon Buchanan y Carlos Romero.
¿Qué canal transmite EN VIVO FC Barcelona vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27?
Este domingo 22 de noviembre se podrá ver FC Barcelona vs. Villarreal CF por LaLiga EA Sports 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Francia: DAZN France, Disney+ Premium
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina
- Brasil: CazéTV
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Peru
- Chile: DIRECTV Sports Chile
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela
- Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte
- El Salvador: ViX, Sky Sports Norte
- Guatemala: ViX, Sky Sports Norte
- Honduras: ViX, Sky Sports Norte
- Nicaragua: ViX, Sky Sports Norte
- República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte