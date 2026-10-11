La llegada de la temporada 3 de “Helluva Boss” mantiene en expectativa a los seguidores del Hellaverse. Y es que la serie animada de Vivienne Medrano, reconocida como Vivziepop, regresa a Amazon Prime Video para continuar las historias de la I.M.P., la singular agencia de asesinos a sueldo del Infierno. Así, si quieres conocer la fecha y la hora de estreno de cada nuevo episodio de la producción, esta nota de Gestión Mix reúne toda la información que necesitas para organizar tu próxima maratón frente a la pantalla.

Vale precisar que, en esta temporada de la ficción, el equipo de I.M.P. enfrenta misiones peligrosas, relaciones fracturadas y las consecuencias de decisiones que pueden cambiar su futuro.

En ese sentido, la nueva tanda de capítulos apunta a dos arcos emocionales: uno sigue a Stolas, desterrado de la nobleza Goetia; y el otro sigue a Millie, quien le ocultó su embarazo a Moxxie.

Además, es importante recordar que “Hazbin Hotel” comparte universo con esta serie y, para alegría de los fans de ambos shows televisivos, la creadora confirmó su próximo cruce oficial.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Helluva Boss” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “HELLUVA BOSS” - TEMPORADA 3?

La tercera entrega de la serie animada de Amazon Prime Video se compone de 15 capítulos en total, programados para lanzarse en dos partes.

Calendario de estreno de la Parte 1 de la Temporada 3:

Episodios 1, 2 y 3: miércoles 14 de octubre del 2026

miércoles 14 de octubre del 2026 Episodios 4 y 5: miércoles 21 de octubre del 2026

miércoles 21 de octubre del 2026 Episodios 6 y 7: miércoles 28 de octubre del 2026

Por otro lado, se ha revelado que la segunda parte de la temporada llegará en algún momento del 2027.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “HELLUVA BOSS” - TEMPORADA 3?

Al igual que la mayoría de títulos de Amazon Prime Video, se espera que el lanzamiento de los capítulos de la tercera entrega de “Helluva Boss” respete el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿DÓNDE VER “HELLUVA BOSS” - TEMPORADA 3?

Tal como mencionamos previamente, “Helluva Boss” forma parte del catálogo de animación de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de la tercera temporada de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: por si buscas alguna otra alternativa, debes saber que los episodios de la ficción llegan a YouTube aproximadamente un mes después de su debut en Amazon Prime Video.

La temporada 3 de la serie animada "Helluva Boss" muestra un tierno recuerdo de infancia entre el Príncipe Goetia, Stolas, y su hija Octavia (Foto: SpindleHorse Toons / Amazon Prime Video)