Los horarios marcarán el recorrido de quienes salgan a buscar ofertas durante el Black Friday 2026, este viernes 27 de noviembre. Walmart, Target y Macy’s tienen prevista su apertura a las 6:00 a. m., mientras que Costco recibirá a sus socios Executive desde las 9:00 a. m. y habilitará el ingreso para las demás membresías una hora después. Si piensas adelantar los regalos navideños, cambiar algún electrodoméstico o renovar el clóset, conocer estas diferencias te ayudará a decidir cuál será tu primera parada y organizar la jornada antes de salir de casa.

La principal diferencia estará en el acceso a cada establecimiento y su respectivo cierre. Aunque existen referencias generales para las cuatro cadenas, las condiciones pueden cambiar según la sucursal. Por eso, antes de poner la alarma, revisa el localizador oficial correspondiente a tu ciudad o código postal.

Walmart ha diseñado tres eventos con ofertas que están relacionadas con el Black Friday. El segundo de ellos está por comenzar y es el más importante (Foto: AFP)

HORARIOS DE WALMART, COSTCO, TARGET Y MACY’S PARA EL BLACK FRIDAY 2026

Tienda Hora de apertura Hora de cierre Walmart 6:00 a. m., generalmente 11:00 p. m., generalmente Costco 9:00 a. m. para socios Executive; 10:00 a. m. para las demás membresías Horario habitual de la sucursal Target 6:00 a. m., hora local Horario habitual de la sucursal Macy’s 6:00 a. m. 10:00 p. m., según Scripps News; confirmar en el establecimiento

Antes de organizar las compras, considera estas particularidades:

Walmart: generalmente mantendrá su atención habitual, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Costco: permitirá el ingreso anticipado a quienes tengan membresía Executive; los demás socios deberán esperar hasta las 10:00 a. m.

Target: abrirá a las 6:00 a. m. y conservará el cierre correspondiente a cada ubicación.

Macy’s: Atención hasta las 10:00 p. m., aunque existen diferencias entre reportes periodísticos; conviene consultar directamente el local elegido.

¿WALMART, COSTCO, TARGET Y MACY’S ABRIRÁN DURANTE THANKSGIVING?

Las cuatro cadenas figuran entre los grandes comercios que permanecerán cerrados el jueves 26 de noviembre, cuando se celebra el Día de Acción de Gracias. Si pensabas adelantar las compras antes de la cena familiar, no cuentes con una visita presencial a estos establecimientos durante el feriado.

Esta decisión que toman grandes corporativos responde a la necesidad de otorgar un día de descansos a sus trabajadores para que compartan con sus familiares o amigos una celebración que es muy emotiva e importante en Estados Unidos.