El martes 24 de noviembre a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm se llevará a cabo la gala de la Gran Final del Miss Universo 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como “Choliseo” ubicado en San Juan. Como cada año, el certamen reune a mujeres de distintos países que buscan sobresalir por su carisma, talento y compromiso social. A continuación, te compartimos los nombres de las 123 participantes de esta edición, cifra que demuestra la magnitud y relevancia global del concurso, que promete muchas emociones, sorpresas y una competencia sumamente intensa.
Lista completa de participantes del Miss Universo 2026
Debido a las nacionalidades de las participantes del Miss Universo 2026, la competencia es una de las más abiertas y representativas de los últimos años. A continuación la lista completa de las 123 candidatas que compiten en la 75° edición del concurso internacional de belleza.
- Albania: Jogersa Beqiri
- Alemania: Celina Weil
- Angola: Wanderléia Bango Nicolau Rodrigues
- Argentina: Daiana Stefani Pereyra
- Armenia: Arena Zeynalian
- Aruba: Elizabeth Johnson
- Australia: Caitlin Worthington
- Austria: Victoria Amerson
- Bahamas: Shawndra Henfield
- Bélgica: Olga Mariana Lombardo
- Belice: Caleigh-Rose West
- Bielorrusia: Aliya Korotkaya
- Birmania: May Grace Parry
- Bolivia: Valeria Mena Ferreira
- Bonaire: Caroline Porras
- Botsuana: Dabilo Moses
- Brasil: Marcella Kozinski de Barros
- Bulgaria: Anna Maria Babau
- Camboya: Than Rthna
- Camerún: Audrey Moutongo Black
- Canadá: Aslihan Morali
- Cabo Verde: Armandina Cunha
- Chequia: Dominika Viktorie Kotoučková
- Chile: Dominga López
- China: Shiqi Wang
- Colombia: María Alejandra López Pérez
- Corea del Sur: Yurim Kim
- Costa Rica: María Alejandra Acosta García
- Croacia: Antea Mršić
- Cuba: Mia Angelina Donadio Cancio
- Curazao: Bianty Rojer Gomperts
- Dinamarca: Fie Rose Lindegaard
- Ecuador: Dalia Bucaram
- Egipto: Sonia Gergis
- El Salvador: Sofía Córdova Moreno
- Eslovaquia: Anna Ličková
- España: Susana Lucía Medina
- Estados Unidos: Justus Anye Coleman Kelley
- Estonia: Emili Denneng
- Etiopía: Bruktawit Belete Woldeyes
- Finlandia: Veera Grönlund
- Francia: Garance Authié
- Ghana: Belvy Naa Teide Ofori
- Gran Bretaña: Angela Magienda Pitao Aumonier
- Grecia: Olivia Vasilopoulos
- Guadalupe: Chloé Mathilde Marie Deher
- Guatemala: María Adelina Castillo Birba
- Guinea: Justine Kamara
- Guinea Ecuatorial: Teresa Isabel Mbomio Ada
- Guyana: Angel Bhathal
- Haití: Tatenda Josephina Rameau
- Honduras: Luisa Paola Pineda Barahona
- Hong Kong: Jennifer Kraft Zhou
- Hungría: Kiss Kamilla
- Islandia: Sigga Ózk
- India: Kaziah Liz Mejo
- Irak: Samantha Slewa
- Irlanda: Aideen Howard
- Isla de la Reunión: Abigaëlle Tailamée
- Islas Caimán: Juliana May Myers
- Islas Turcas y Caicos: Selena Grant
- Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley
- Israel: Danielle Sophie Yablonka
- Italia: Giada Folcia
- Jamaica: Celene Hall
- Japón: Sayuki Ito
- Jordania: Destiny Anbar
- Kazajistán: Alina Ekaterinecheva
- Kenia: Jean Ojiro
- Kosovo: Evisa Pacolli
- Kirguistán: Medina Ermekova
- Letonia: Lāsma Kuhtarska
- Líbano: Perla Harb
- Lituania: Olga Bykadorova
- Macao: Hou Xuhe
- Macedonia del Norte: Katia Doneva
- Malta: Francesca Mercieca
- Martinica: Larissa Ségarel
- Mayotte: Maëva Toumbou Dani
- México: María Vargas
- Moldova: Dorina Darii
- Mongolia: Enkhdelgerekh Enkhbold
- Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj
- Namibia: Charene Elizabeth Labuschagne
- Nepal: Prayashna Gurung
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Nicaragua: Jasmine Chola
- Nigeria: Zoulahatou Amadou
- Noruega: Abelone Smedsrud
- Países Bajos: Melissa Tjemma Janneke Bottema
- Pakistán: Misbah Arshad
- Panamá: Gabriela Lineth González Del Valle
- Paraguay: Gretha Milagros Estigarribia Matiauda
- Perú: Luren Leticia Márquez Canales
- Filipinas: Bea Millan-Windorski
- Polonia: Vivica Lewandowski
- Portugal: Isabela Santos
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- República del Congo: Georgina Kambongo
- República Democrática del Congo: Jessi Longwe Kalambayi
- República Dominicana: Melissa Núñez
- Rumania: Sabina Gabriela Parmac
- Rusia: Aleksandra Stashkevich
- Santa Lucía: Bernella Velinor
- Serbia: Nikolina Vujčić
- Sierra Leona: Katti Fofanah
- Sri Lanka: Nimhara Sasindi
- Sudáfrica: Bajabulise Thela
- Sudán del Sur: Adut Deng
- Surinam: Maruschka Sahiboe
- Suecia: Josefin Strand
- Suiza: Itiya Dube
- Tanzania: Queen Elizabeth William Makune
- Trinidad y Tobago: Vinita Manoo
- Túnez: Sarrah Brahmi
- Turquía: Alara Eric
- Uganda: Mitchelle Daka
- Ucrania: Anna Nikonova
- Uruguay: Lucía Piñeyro Lima
- Venezuela: Clara Vegas Goetz
- Zambia: Mubanga Pamela Hatyoka
- Zimbabue: Roseanna Hall
¿Cómo ver EN VIVO ONLINE la Gran Final del Miss Universo 2026?
La Gran Final del Miss Universo 2026 se podrá ver EN VIVO ONLINE a través de Telemundo por señal abierta y Peacock en streaming en Estados Unidos, mientras que Telemundo Internacional y Universal+ harán lo propio para Latinoamérica. Asimismo, algunos países como México, Colombia, Chile y Ecuador transmitirán los pormenores de la coronación del certamen de belleza por señal abierta por TV Azteca, RCN Televisión, Mega y Ecuavisa, respectivamente, para seguir cada momento de la competencia EN DIRECTO y sin problemas.