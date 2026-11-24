El martes 24 de noviembre a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm se llevará a cabo la gala de la Gran Final del Miss Universo 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como “Choliseo” ubicado en San Juan. Como cada año, el certamen reune a mujeres de distintos países que buscan sobresalir por su carisma, talento y compromiso social. A continuación, te compartimos los nombres de las 123 participantes de esta edición, cifra que demuestra la magnitud y relevancia global del concurso, que promete muchas emociones, sorpresas y una competencia sumamente intensa.

Lista completa de participantes del Miss Universo 2026

Debido a las nacionalidades de las participantes del Miss Universo 2026, la competencia es una de las más abiertas y representativas de los últimos años. A continuación la lista completa de las 123 candidatas que compiten en la 75° edición del concurso internacional de belleza.

Albania: Jogersa Beqiri

Alemania: Celina Weil

Angola: Wanderléia Bango Nicolau Rodrigues

Argentina: Daiana Stefani Pereyra

Armenia: Arena Zeynalian

Aruba: Elizabeth Johnson

Australia: Caitlin Worthington

Austria: Victoria Amerson

Bahamas: Shawndra Henfield

Bélgica: Olga Mariana Lombardo

Belice: Caleigh-Rose West

Bielorrusia: Aliya Korotkaya

Birmania: May Grace Parry

Bolivia: Valeria Mena Ferreira

Bonaire: Caroline Porras

Botsuana: Dabilo Moses

Brasil: Marcella Kozinski de Barros

Bulgaria: Anna Maria Babau

Camboya: Than Rthna

Camerún: Audrey Moutongo Black

Canadá: Aslihan Morali

Cabo Verde: Armandina Cunha

Chequia: Dominika Viktorie Kotoučková

Chile: Dominga López

China: Shiqi Wang

Colombia: María Alejandra López Pérez

Corea del Sur: Yurim Kim

Costa Rica: María Alejandra Acosta García

Croacia: Antea Mršić

Cuba: Mia Angelina Donadio Cancio

Curazao: Bianty Rojer Gomperts

Dinamarca: Fie Rose Lindegaard

Ecuador: Dalia Bucaram

Egipto: Sonia Gergis

El Salvador: Sofía Córdova Moreno

Eslovaquia: Anna Ličková

España: Susana Lucía Medina

Estados Unidos: Justus Anye Coleman Kelley

Estonia: Emili Denneng

Etiopía: Bruktawit Belete Woldeyes

Finlandia: Veera Grönlund

Francia: Garance Authié

Ghana: Belvy Naa Teide Ofori

Gran Bretaña: Angela Magienda Pitao Aumonier

Grecia: Olivia Vasilopoulos

Guadalupe: Chloé Mathilde Marie Deher

Guatemala: María Adelina Castillo Birba

Guinea: Justine Kamara

Guinea Ecuatorial: Teresa Isabel Mbomio Ada

Guyana: Angel Bhathal

Haití: Tatenda Josephina Rameau

Honduras: Luisa Paola Pineda Barahona

Hong Kong: Jennifer Kraft Zhou

Hungría: Kiss Kamilla

Islandia: Sigga Ózk

India: Kaziah Liz Mejo

Irak: Samantha Slewa

Irlanda: Aideen Howard

Isla de la Reunión: Abigaëlle Tailamée

Islas Caimán: Juliana May Myers

Islas Turcas y Caicos: Selena Grant

Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas

Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley

Israel: Danielle Sophie Yablonka

Italia: Giada Folcia

Jamaica: Celene Hall

Japón: Sayuki Ito

Jordania: Destiny Anbar

Kazajistán: Alina Ekaterinecheva

Kenia: Jean Ojiro

Kosovo: Evisa Pacolli

Kirguistán: Medina Ermekova

Letonia: Lāsma Kuhtarska

Líbano: Perla Harb

Lituania: Olga Bykadorova

Macao: Hou Xuhe

Macedonia del Norte: Katia Doneva

Malta: Francesca Mercieca

Martinica: Larissa Ségarel

Mayotte: Maëva Toumbou Dani

México: María Vargas

Moldova: Dorina Darii

Mongolia: Enkhdelgerekh Enkhbold

Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj

Namibia: Charene Elizabeth Labuschagne

Nepal: Prayashna Gurung

Nueva Zelanda: Georgia Waddington

Nicaragua: Jasmine Chola

Nigeria: Zoulahatou Amadou

Noruega: Abelone Smedsrud

Países Bajos: Melissa Tjemma Janneke Bottema

Pakistán: Misbah Arshad

Panamá: Gabriela Lineth González Del Valle

Paraguay: Gretha Milagros Estigarribia Matiauda

Perú: Luren Leticia Márquez Canales

Filipinas: Bea Millan-Windorski

Polonia: Vivica Lewandowski

Portugal: Isabela Santos

Puerto Rico: Jennifer Barreto

República del Congo: Georgina Kambongo

República Democrática del Congo: Jessi Longwe Kalambayi

República Dominicana: Melissa Núñez

Rumania: Sabina Gabriela Parmac

Rusia: Aleksandra Stashkevich

Santa Lucía: Bernella Velinor

Serbia: Nikolina Vujčić

Sierra Leona: Katti Fofanah

Sri Lanka: Nimhara Sasindi

Sudáfrica: Bajabulise Thela

Sudán del Sur: Adut Deng

Surinam: Maruschka Sahiboe

Suecia: Josefin Strand

Suiza: Itiya Dube

Tanzania: Queen Elizabeth William Makune

Trinidad y Tobago: Vinita Manoo

Túnez: Sarrah Brahmi

Turquía: Alara Eric

Uganda: Mitchelle Daka

Ucrania: Anna Nikonova

Uruguay: Lucía Piñeyro Lima

Venezuela: Clara Vegas Goetz

Zambia: Mubanga Pamela Hatyoka

Zimbabue: Roseanna Hall

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE la Gran Final del Miss Universo 2026?

La Gran Final del Miss Universo 2026 se podrá ver EN VIVO ONLINE a través de Telemundo por señal abierta y Peacock en streaming en Estados Unidos, mientras que Telemundo Internacional y Universal+ harán lo propio para Latinoamérica. Asimismo, algunos países como México, Colombia, Chile y Ecuador transmitirán los pormenores de la coronación del certamen de belleza por señal abierta por TV Azteca, RCN Televisión, Mega y Ecuavisa, respectivamente, para seguir cada momento de la competencia EN DIRECTO y sin problemas.