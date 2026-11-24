La Gran Final del Miss Universo 2026 promete ser una noche cargada de emoción, expectativas y protagonismo global. Este martes 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como “Choliseo”, en San Juan, se convertirá en testigo de una de las citas más esperadas del año, cuando 123 mujeres de todos los rincones del mundo competirán por el título de la más bella del planeta y la corona que la mexicana Fátima Bosch entregará a su sucesora tras su memorable tras su reinado en 2025. Para el público hispano en Estados Unidos, la gala comenzará a las 8:00 p. m. del Este y tendrá transmisión en español por Telemundo y Peacock. Una hora antes arrancará Celebrando Nuestras Reinas, el especial dedicado a las historias y preparativos de las representantes latinas. La cobertura estará encabezada por Jacky Bracamontes y Carlos Adyan, acompañados por Aleyda Ortiz, Clovis Nienow y Jessica Carrillo.
La mirada de expertos y analistas está fija en un grupo de favoritas, entre ellas Mia Dio (Cuba), Dominga López (Chile), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Bea Millan-Windorski (Filipinas) y Clara Vegas (Venezuela). Un dato a mencionar es que los tres últimos países mencionados son de los que más coronas han ganado a lo largo de la historia del tradicional concurso de belleza con Venezuela a la cabeza con siete títulos ganados, seguido por Puerto Rico con cinco y Filipinas con cuatro.
¿A qué hora ver la final del Miss Universo 2026? Horarios en diferentes países del mundo
En Puerto Rico, país anfitrión del Miss Universo 2026, el evento se celebrará el martes 24 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. ET. En contraste, en países latinoamericanos como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, la competencia comenzará a las 19:00 horas.
Asimismo, en Perú, Colombia, Ecuador, Canadá, Cuba y Panamá, que comparten el mismo huso horario del Tiempo del Este de EE.UU., el Miss Universo iniciará a las 20:00 horas; mientras que en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, el certamen será transmitido desde las 21:00 horas.
Por su parte, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el evento estará disponible a partir de las 22:00 horas.
En Estados Unidos, los residentes latinos de Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia, Michigan, Georgia, Connecticut y Pensilvania podrán ver Miss Universo 2026 desde las 8 p.m. (ET).
En Texas, Illinois, Iowa, Misuri y Wisconsin la transmisión será a las 7 p.m. (CT), mientras que en California, Nevada, Washington, Oregón e Idaho comenzará a las 5 p.m. (PT).
En el Reino Unido, Irlanda y Portugal, Miss Universo 2025 podrá verse desde la 01:00 horas del 25 de noviembre; en España, Francia, Alemania e Italia, el evento estará disponible desde las 02:00 horas.
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|México
|19:00
|Costa Rica
|19:00
|El Salvador
|19:00
|Nicaragua
|19:00
|Guatemala
|19:00
|Honduras
|19:00
|Perú
|20:00
|Panamá
|20:00
|Ecuador
|20:00
|Colombia
|20:00
|Canadá
|20:00
|Cuba
|20:00
|Venezuela
|21:00
|Bolivia
|21:00
|Puerto Rico
|21:00
|Rep. Dominicana
|21:00
|Argentina
|22:00
|Chile
|22:00
|Paraguay
|22:00
|Uruguay
|22:00
|Brasil
|22:00
|Reino Unido
|01:00 (25/11)
|España
|02:00 (25/11)
|Italia
|02:00 (25/11)
|Alemania
|02:00 (25/11)
|Francia
|02:00 (25/11)
¿Cómo ver la transmisión del Miss Universo 2026 en vivo?
Telemundo Internacional ofrecerá la transmisión en vivo de costa a costa en Estados Unidos y la emisión simultánea por Peacock. Su programación diferencia expresamente el especial de las 7:00 p. m. ET de la gala, que empezará a las 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT y 5:00 p. m. PT.
Para gran parte de Latinoamérica, Telemundo anuncia que el certamen llegará mediante el canal de cable Telemundo Internacional y el servicio de streaming Universal+. Asimismo, RCN hará lo propio en Colombia, TV Azteca en México y Venevisión en Venezuela.
Lista de canales para ver el Miss Universo 2025
- Estados Unidos: Telemundo y Peacock TV
- Países de Latinoamérica: Telemundo Internacional
- México: TV Azteca
- Venezuela: Venevisión y Venevisión Play
- Colombia: RCN Televisión
- Guatemala: TV Azteca Guate
- Honduras: Canal 11
- El Salvador: Canal 21
- Costa Rica: Canal 38
- Ecuador: Ecuavisa
- Chile: Mega
- Puerto Rico: WAPA TV
- Filipinas: ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel y Metro Channel
Lista completa de candidatas al Miss Universo 2026
- Jogersa Beqiri - Miss Albania
- Celina Weil — Miss Alemania
- Wanderléia Bango Nicolau Rodrigues - Miss Angola
- Daiana Stefani Pereyra - Miss Argentina
- Arena Zeynalian - Miss Armenia
- Elizabeth Johnson - Miss Aruba
- Caitlin Worthington — Miss Australia
- Victoria Amerson — Miss Austria
- Shawndra Henfield — Miss Bahamas
- Olga Mariana Lombardo — Miss Bélgica
- Caleigh-Rose West — Miss Belice
- Aliya Korotkaya - Miss Bielorrusia
- May Grace Parry — Miss Birmania
- Valeria Mena Ferreira — Miss Bolivia
- Caroline Porras - Miss Bonaire
- Dabilo Moses — Miss Botsuana
- Marcella Kozinski de Barros — Miss Brasil
- Anna Maria Babau — Miss Bulgaria
- Than Rthna — Miss Camboya
- Audrey Moutongo Black — Miss Camerún
- Aslihan Morali — Miss Canadá
- Armandina Cunha — Miss Cabo Verde
- Dominga López — Miss Chile
- Shiqi Wang — Miss China
- María Alejandra López Pérez — Miss Colombia
- Yurim Kim - Miss Corea
- María Alejandra Acosta García — Miss Costa Rica
- Antea Mršić — Miss Croacia
- Mia Angelina Donadio Cancio — Miss Cuba
- Bianty Rojer Gomperts — Miss Curazao
- Dominika Viktorie Kotoučková — Miss Chequia
- Fie Rose Lindegaard — Miss Dinamarca
- Melissa Núñez — Miss República Dominicana
- Dalia Bucaram — Miss Ecuador
- Sonia Gergis — Miss Egipto
- Sofía Córdova Moreno — Miss El Salvador
- Anna Ličková — Miss Eslovaquia
- Susana Lucía Medina — Miss España
- Justus Anye Coleman Kelley — Miss Estados Unidos
- Emili Denneng — Miss Estonia
- Bruktawit Belete Woldeyes — Miss Etiopía
- Bea Millan-Windorski — Miss Filipinas
- Veera Grönlund — Miss Finlandia
- Garance Authié — Miss Francia
- Belvy Naa Teide Ofori — Miss Ghana
- Angela Magienda Pitao Aumonier — Miss Gran Bretaña
- Olivia Vasilopoulos — Miss Grecia
- Chloé Mathilde Marie Deher — Miss Guadalupe
- María Adelina Castillo Birba — Miss Guatemala
- Justine Kamara — Miss Guinea
- Teresa Isabel Mbomio Ada — Miss Guinea Ecuatorial
- Angel Bhathal — Miss Guyana
- Tatenda Josephina Rameau — Miss Haití
- Luisa Paola Pineda Barahona — Miss Honduras
- Jennifer Kraft Zhou — Miss Hong Kong
- Kiss Kamilla — Miss Hungría
- Abigaëlle Tailamée — Miss Isla de la Reunión
- Juliana May Myers — Miss Islas Caimán
- Selena Grant — Miss Islas Turcas y Caicos
- Orealia Thomas — Miss Islas Vírgenes Británicas
- Jenna-Monét Queeley — Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos
- Sigga Ózk — Miss Islandia
- Kaziah Liz Mejo — Miss India
- Samantha Slewa — Miss Irak
- Aideen Howard — Miss Irlanda
- Danielle Sophie Yablonka — Miss Israel
- Giada Folcia — Miss Italia
- Celene Hall — Miss Jamaica
- Sayuki Ito — Miss Japón
- Destiny Anbar — Miss Jordania
- Alina Ekaterinecheva — Miss Kazajistán
- Jean Ojiro — Miss Kenia
- Evisa Pacolli — Miss Kosovo
- Medina Ermekova — Miss Kirguistán
- Lāsma Kuhtarska — Miss Letonia
- Perla Harb — Miss Líbano
- Olga Bykadorova — Miss Lituania
- Hou Xuhe — Miss Macao
- Francesca Mercieca — Miss Malta
- Larissa Ségarel — Miss Martinica
- Maëva Toumbou Dani — Miss Mayotte
- María Vargas — Miss México
- Dorina Darii — Miss Moldova
- Enkhdelgerekh Enkhbold — Miss Mongolia
- Maria Aleksandra Ivezaj — Miss Montenegro
- Charene Elizabeth Labuschagne — Miss Namibia
- Prayashna Gurung — Miss Nepal
- Georgia Waddington — Miss Nueva Zelanda
- Jasmine Chola — Miss Nicaragua
- Zoulahatou Amadou — Miss Nigeria
- Katia Doneva — Miss Macedonia del Norte
- Abelone Smedsrud — Miss Noruega
- Melissa Tjemma Janneke Bottema — Miss Países Bajos
- Misbah Arshad — Miss Pakistán
- Gabriela Lineth González Del Valle — Miss Panamá
- Gretha Milagros Estigarribia Matiauda — Miss Paraguay
- Luren Leticia Márquez Canales — Miss Perú
- Vivica Lewandowski — Miss Polonia
- Isabela Santos — Miss Portugal
- Jennifer Barreto — Miss Puerto Rico
- Jessi Longwe Kalambayi — Miss República Democrática del Congo
- Georgina Kambongo — Miss República del Congo
- Sabina Gabriela Parmac — Miss Rumania
- Aleksandra Stashkevich — Miss Rusia
- Bernella Velinor — Miss Santa Lucía
- Nikolina Vujčić — Miss Serbia
- Katti Fofanah — Miss Sierra Leona
- Bajabulise Thela — Miss Sudáfrica
- Adut Deng — Miss Sudán del Sur
- Nimhara Sasindi — Miss Sri Lanka
- Maruschka Sahiboe — Miss Surinam
- Josefin Strand — Miss Suecia
- Itiya Dube — Miss Suiza
- Queen Elizabeth William Makune — Miss Tanzania
- Vinita Manoo — Miss Trinidad y Tobago
- Sarrah Brahmi — Miss Túnez
- Alara Eric — Miss Turquía
- Mitchelle Daka — Miss Uganda
- Anna Nikonova — Miss Ucrania
- Lucía Piñeyro Lima — Miss Uruguay
- Clara Vegas Goetz — Miss Venezuela
- Mubanga Pamela Hatyoka — Miss Zambia
- Roseanna Hall — Miss Zimbabue