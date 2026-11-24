La Gran Final del Miss Universo 2026 promete ser una noche cargada de emoción, expectativas y protagonismo global. Este martes 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como “Choliseo”, en San Juan, se convertirá en testigo de una de las citas más esperadas del año, cuando 123 mujeres de todos los rincones del mundo competirán por el título de la más bella del planeta y la corona que la mexicana Fátima Bosch entregará a su sucesora tras su memorable tras su reinado en 2025. Para el público hispano en Estados Unidos, la gala comenzará a las 8:00 p. m. del Este y tendrá transmisión en español por Telemundo y Peacock. Una hora antes arrancará Celebrando Nuestras Reinas, el especial dedicado a las historias y preparativos de las representantes latinas. La cobertura estará encabezada por Jacky Bracamontes y Carlos Adyan, acompañados por Aleyda Ortiz, Clovis Nienow y Jessica Carrillo.

La mirada de expertos y analistas está fija en un grupo de favoritas, entre ellas Mia Dio (Cuba), Dominga López (Chile), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Bea Millan-Windorski (Filipinas) y Clara Vegas (Venezuela). Un dato a mencionar es que los tres últimos países mencionados son de los que más coronas han ganado a lo largo de la historia del tradicional concurso de belleza con Venezuela a la cabeza con siete títulos ganados, seguido por Puerto Rico con cinco y Filipinas con cuatro.

¿A qué hora ver la final del Miss Universo 2026? Horarios en diferentes países del mundo

En Puerto Rico, país anfitrión del Miss Universo 2026, el evento se celebrará el martes 24 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. ET. En contraste, en países latinoamericanos como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, la competencia comenzará a las 19:00 horas.

Asimismo, en Perú, Colombia, Ecuador, Canadá, Cuba y Panamá, que comparten el mismo huso horario del Tiempo del Este de EE.UU., el Miss Universo iniciará a las 20:00 horas; mientras que en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, el certamen será transmitido desde las 21:00 horas.

Por su parte, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el evento estará disponible a partir de las 22:00 horas.

En Estados Unidos, los residentes latinos de Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia, Michigan, Georgia, Connecticut y Pensilvania podrán ver Miss Universo 2026 desde las 8 p.m. (ET).

En Texas, Illinois, Iowa, Misuri y Wisconsin la transmisión será a las 7 p.m. (CT), mientras que en California, Nevada, Washington, Oregón e Idaho comenzará a las 5 p.m. (PT).

En el Reino Unido, Irlanda y Portugal, Miss Universo 2025 podrá verse desde la 01:00 horas del 25 de noviembre; en España, Francia, Alemania e Italia, el evento estará disponible desde las 02:00 horas.

Países Horario Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 p.m. PT México 19:00 Costa Rica 19:00 El Salvador 19:00 Nicaragua 19:00 Guatemala 19:00 Honduras 19:00 Perú 20:00 Panamá 20:00 Ecuador 20:00 Colombia 20:00 Canadá 20:00 Cuba 20:00 Venezuela 21:00 Bolivia 21:00 Puerto Rico 21:00 Rep. Dominicana 21:00 Argentina 22:00 Chile 22:00 Paraguay 22:00 Uruguay 22:00 Brasil 22:00 Reino Unido 01:00 (25/11) España 02:00 (25/11) Italia 02:00 (25/11) Alemania 02:00 (25/11) Francia 02:00 (25/11)

¿Cómo ver la transmisión del Miss Universo 2026 en vivo?

Telemundo Internacional ofrecerá la transmisión en vivo de costa a costa en Estados Unidos y la emisión simultánea por Peacock. Su programación diferencia expresamente el especial de las 7:00 p. m. ET de la gala, que empezará a las 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT y 5:00 p. m. PT.

Para gran parte de Latinoamérica, Telemundo anuncia que el certamen llegará mediante el canal de cable Telemundo Internacional y el servicio de streaming Universal+. Asimismo, RCN hará lo propio en Colombia, TV Azteca en México y Venevisión en Venezuela.

Lista de canales para ver el Miss Universo 2025

Estados Unidos: Telemundo y Peacock TV

Países de Latinoamérica: Telemundo Internacional

México: TV Azteca

Venezuela: Venevisión y Venevisión Play

Colombia: RCN Televisión

Guatemala: TV Azteca Guate

Honduras: Canal 11

El Salvador: Canal 21

Costa Rica: Canal 38

Ecuador: Ecuavisa

Chile: Mega

Puerto Rico: WAPA TV

Filipinas: ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel y Metro Channel

Lista completa de candidatas al Miss Universo 2026

Jogersa Beqiri - Miss Albania

Celina Weil — Miss Alemania

Wanderléia Bango Nicolau Rodrigues - Miss Angola

Daiana Stefani Pereyra - Miss Argentina

Arena Zeynalian - Miss Armenia

Elizabeth Johnson - Miss Aruba

Caitlin Worthington — Miss Australia

Victoria Amerson — Miss Austria

Shawndra Henfield — Miss Bahamas

Olga Mariana Lombardo — Miss Bélgica

Caleigh-Rose West — Miss Belice

Aliya Korotkaya - Miss Bielorrusia

May Grace Parry — Miss Birmania

Valeria Mena Ferreira — Miss Bolivia

Caroline Porras - Miss Bonaire

Dabilo Moses — Miss Botsuana

Marcella Kozinski de Barros — Miss Brasil

Anna Maria Babau — Miss Bulgaria

Than Rthna — Miss Camboya

Audrey Moutongo Black — Miss Camerún

Aslihan Morali — Miss Canadá

Armandina Cunha — Miss Cabo Verde

Dominga López — Miss Chile

Shiqi Wang — Miss China

María Alejandra López Pérez — Miss Colombia

Yurim Kim - Miss Corea

María Alejandra Acosta García — Miss Costa Rica

Antea Mršić — Miss Croacia

Mia Angelina Donadio Cancio — Miss Cuba

Bianty Rojer Gomperts — Miss Curazao

Dominika Viktorie Kotoučková — Miss Chequia

Fie Rose Lindegaard — Miss Dinamarca

Melissa Núñez — Miss República Dominicana

Dalia Bucaram — Miss Ecuador

Sonia Gergis — Miss Egipto

Sofía Córdova Moreno — Miss El Salvador

Anna Ličková — Miss Eslovaquia

Susana Lucía Medina — Miss España

Justus Anye Coleman Kelley — Miss Estados Unidos

Emili Denneng — Miss Estonia

Bruktawit Belete Woldeyes — Miss Etiopía

Bea Millan-Windorski — Miss Filipinas

Veera Grönlund — Miss Finlandia

Garance Authié — Miss Francia

Belvy Naa Teide Ofori — Miss Ghana

Angela Magienda Pitao Aumonier — Miss Gran Bretaña

Olivia Vasilopoulos — Miss Grecia

Chloé Mathilde Marie Deher — Miss Guadalupe

María Adelina Castillo Birba — Miss Guatemala

Justine Kamara — Miss Guinea

Teresa Isabel Mbomio Ada — Miss Guinea Ecuatorial

Angel Bhathal — Miss Guyana

Tatenda Josephina Rameau — Miss Haití

Luisa Paola Pineda Barahona — Miss Honduras

Jennifer Kraft Zhou — Miss Hong Kong

Kiss Kamilla — Miss Hungría

Abigaëlle Tailamée — Miss Isla de la Reunión

Juliana May Myers — Miss Islas Caimán

Selena Grant — Miss Islas Turcas y Caicos

Orealia Thomas — Miss Islas Vírgenes Británicas

Jenna-Monét Queeley — Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Sigga Ózk — Miss Islandia

Kaziah Liz Mejo — Miss India

Samantha Slewa — Miss Irak

Aideen Howard — Miss Irlanda

Danielle Sophie Yablonka — Miss Israel

Giada Folcia — Miss Italia

Celene Hall — Miss Jamaica

Sayuki Ito — Miss Japón

Destiny Anbar — Miss Jordania

Alina Ekaterinecheva — Miss Kazajistán

Jean Ojiro — Miss Kenia

Evisa Pacolli — Miss Kosovo

Medina Ermekova — Miss Kirguistán

Lāsma Kuhtarska — Miss Letonia

Perla Harb — Miss Líbano

Olga Bykadorova — Miss Lituania

Hou Xuhe — Miss Macao

Francesca Mercieca — Miss Malta

Larissa Ségarel — Miss Martinica

Maëva Toumbou Dani — Miss Mayotte

María Vargas — Miss México

Dorina Darii — Miss Moldova

Enkhdelgerekh Enkhbold — Miss Mongolia

Maria Aleksandra Ivezaj — Miss Montenegro

Charene Elizabeth Labuschagne — Miss Namibia

Prayashna Gurung — Miss Nepal

Georgia Waddington — Miss Nueva Zelanda

Jasmine Chola — Miss Nicaragua

Zoulahatou Amadou — Miss Nigeria

Katia Doneva — Miss Macedonia del Norte

Abelone Smedsrud — Miss Noruega

Melissa Tjemma Janneke Bottema — Miss Países Bajos

Misbah Arshad — Miss Pakistán

Gabriela Lineth González Del Valle — Miss Panamá

Gretha Milagros Estigarribia Matiauda — Miss Paraguay

Luren Leticia Márquez Canales — Miss Perú

Vivica Lewandowski — Miss Polonia

Isabela Santos — Miss Portugal

Jennifer Barreto — Miss Puerto Rico

Jessi Longwe Kalambayi — Miss República Democrática del Congo

Georgina Kambongo — Miss República del Congo

Sabina Gabriela Parmac — Miss Rumania

Aleksandra Stashkevich — Miss Rusia

Bernella Velinor — Miss Santa Lucía

Nikolina Vujčić — Miss Serbia

Katti Fofanah — Miss Sierra Leona

Bajabulise Thela — Miss Sudáfrica

Adut Deng — Miss Sudán del Sur

Nimhara Sasindi — Miss Sri Lanka

Maruschka Sahiboe — Miss Surinam

Josefin Strand — Miss Suecia

Itiya Dube — Miss Suiza

Queen Elizabeth William Makune — Miss Tanzania

Vinita Manoo — Miss Trinidad y Tobago

Sarrah Brahmi — Miss Túnez

Alara Eric — Miss Turquía

Mitchelle Daka — Miss Uganda

Anna Nikonova — Miss Ucrania

Lucía Piñeyro Lima — Miss Uruguay

Clara Vegas Goetz — Miss Venezuela

Mubanga Pamela Hatyoka — Miss Zambia

Roseanna Hall — Miss Zimbabue