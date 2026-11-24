Varias comunidades de la costa de California se preparan para enfrentar posibles inundaciones durante la semana de Thanksgiving. El aumento del nivel del mar podría provocar que el agua alcance calles, viviendas y establecimientos cercanos a la costa. La situación está relacionada con una combinación de factores: el fenómeno de El Niño, las temperaturas inusualmente elevadas del océano y las llamadas mareas reales (king tides), que figuran entre las más altas de las últimas dos décadas.

Estas mareas extraordinarias se producen por la posición de la Luna y el Sol, que influye en la fuerza gravitacional sobre los océanos. Este año, su intensidad también está relacionada con dos ciclos astronómicos: uno lunar de 18,6 años y otro de perigeo lunar de 4,4 años. A esto se suma que el agua del océano frente a California registra temperaturas aproximadamente 10 °F (5,6 °C) superiores a lo habitual para esta época.

El calentamiento está relacionado con el cambio climático y El Niño, que favorece el desplazamiento de aguas cálidas del Pacífico hacia las costas americanas.

Las zonas de mayor preocupación incluyen San Francisco, Santa Mónica, Huntington Beach, Newport Beach y San Diego. (Foto por MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Estas ciudades de California podrían sufrir inundaciones

Los Angeles Times informa que el sur del estado podría experimentar niveles del mar incluso superiores a los registrados el 27 de octubre, cuando varias comunidades sufrieron inundaciones. Entre las localidades bajo vigilancia se encuentran Huntington Beach, Newport Beach, Long Beach, Redondo Beach y San Diego. En Santa Mónica, el récord histórico es de 8,5 pies, establecido durante el fenómeno de El Niño de 1982-1983, pero el Servicio Meteorológico Nacional contempla un escenario extremo de hasta 8,7 pies para el miércoles.

En los condados de Orange y San Diego, los meteorólogos advierten sobre un riesgo extremo de inundaciones costeras y oleaje elevado durante Thanksgiving. En Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, la mayor preocupación se concentra en el miércoles y jueves, cuando podrían producirse mareas récord y fuertes olas. También figuran entre las zonas vulnerables Morro Bay, Pismo Beach, Oceano Dunes y Avila Beach, en la costa central.

El norte de California tendrá un peligro adicional: una tormenta que comenzará el martes y podría dejar entre una y 1,5 pulgadas de lluvia en San Francisco hasta la tarde del miércoles. El temporal también generará oleaje intenso y aumentará la posibilidad de inundaciones en zonas costeras y alrededor de la bahía.

En San Francisco, el nivel del mar podría alcanzar los 8,6 pies, cerca del récord histórico de 8,66 pies establecido en 1983. Incluso existe la posibilidad de superar los 9 pies si la marejada ciclónica resulta más intensa de lo previsto.

Los niveles del mar podrían acercarse o superar récords históricos, mientras que las autoridades advierten sobre oleaje peligroso y posibles cierres de carreteras. (Foto por TAYFUN COSKUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

¿Qué días serán más peligrosos y qué recomiendan las autoridades?

Los pronósticos señalan que las mareas más altas se concentrarán entre el miércoles y el jueves, aunque el riesgo continuará durante el resto de la semana. Estos son los horarios previstos para los niveles máximos de marea en dos puntos de referencia:

Día Santa Mónica San Francisco Lunes 7:19 a. m. 9:25 a. m. Martes 7:56 a. m. 10:05 a. m. Miércoles 8:37 a. m. 10:49 a. m. Jueves 9:23 a. m. 11:38 a. m. Viernes 10:10 a. m. 12:31 p. m.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar las playas, especialmente el miércoles y jueves. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que pueden producirse olas repentinas que avancen mucho más tierra adentro de lo esperado y arrastren a quienes se encuentren cerca del agua.

Para quienes decidan acudir a la costa pese a las advertencias, los especialistas aconsejan elegir playas con salvavidas y consultarles sobre las condiciones de seguridad.

En San Francisco, el alcalde Daniel Lurie también pidió evitar los desplazamientos innecesarios: “San Francisco podría enfrentar una combinación de mareas excepcionalmente altas, lluvias intensas y fuertes vientos durante los próximos días. Y nuestra zona costera espera mareas reales, que se prevé que provoquen los niveles de marea más altos de la historia de San Francisco”.

“Esta es una advertencia que quiero que todos tomen en serio. Queremos que eviten los viajes innecesarios, especialmente durante los períodos de marea máxima que se aproximan”, agregó.

Las ciudades ya están tomando medidas preventivas. Newport Beach trabaja en el refuerzo temporal de sus barreras costeras y en la construcción de montículos de arena para contener el agua. Huntington Beach anunció cierres diarios de algunas vías bajas entre las 6 a. m. y las 2 p. m., de lunes a viernes, incluido un tramo de 3,7 millas de Pacific Coast Highway en Sunset Beach.

En San Francisco, los equipos instalaron barreras contra inundaciones y prepararon bombas de respaldo para proteger las zonas vulnerables, mientras que las autoridades también ordenaron el cierre del túnel Posey Tube, una vía de conexión entre el oeste de Alameda y Oakland.