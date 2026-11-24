La semana de Thanksgiving no solo estará marcada por los viajes, las reuniones familiares y las celebraciones en Estados Unidos, pues también ofrecerá un espectáculo astronómico que vale la pena observar: una superluna que iluminará el cielo durante tres noches consecutivas, del lunes 23 al miércoles 25 de noviembre. Este fenómeno será especial porque se trata de la primera de tres superlunas seguidas. Las próximas están previstas para la víspera de Navidad y el 22 de enero de 2027.

Una superluna ocurre cuando la Luna llena coincide con el momento en que nuestro satélite natural se encuentra relativamente cerca de la Tierra. Esto es posible porque su trayectoria alrededor de nuestro planeta no es completamente circular, sino ligeramente ovalada.

En su punto más cercano, conocido como perigeo, puede situarse a unas 223.000 millas de distancia, mientras que en su punto más lejano, llamado apogeo, puede alcanzar aproximadamente 252.000 millas. Por eso, dependiendo de su posición, la Luna puede parecer más grande y luminosa desde nuestro planeta.

El fenómeno alcanzará su punto máximo el martes 24 a las 9:53 a. m., hora del Este. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

¿Por qué esta Luna llena se verá más grande y brillante?

La diferencia puede ser notable al comparar una superluna con una microluna, que ocurre cuando la Luna llena coincide con su mayor distancia respecto a la Tierra. Según la revista TIME, una superluna puede parecer hasta un 14% más grande y ser hasta un 30% más brillante que una microluna; sin embargo, no todos los especialistas consideran que el cambio visual sea tan espectacular.

El reconocido astrofísico Neil deGrasse Tyson cuestionó esta diferencia en una publicación de 2022: “La Luna llena de esta noche, la más grande del año, es un 8% más grande que una Luna llena promedio. Algunos la llamarán una ‘Superluna súper especial’. Me parece bien, pero solo si crees que una pizza de 16 pulgadas es de tamaño súper especial en comparación con una de 15 pulgadas”.

Uno de los momentos más llamativos para observarla será cuando aparezca cerca del horizonte, poco después del atardecer o antes del amanecer. En esa posición, la Luna suele parecer mucho más grande de lo habitual, aunque su tamaño real no cambia por estar cerca del horizonte. Este efecto se conoce como ilusión lunar y se explica, entre otras hipótesis, porque nuestros ojos comparan su tamaño con elementos terrestres como edificios, árboles y vehículos.

Además, cuando está baja en el cielo, su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera, lo que dispersa parte de los tonos azules y hace que predominen colores amarillentos y rojizos.

Será la primera de tres superlunas consecutivas, seguidas por las de Navidad y enero de 2027. (Foto: Menahem Kahana / AFP)

¿A qué hora alcanzará su máximo esplendor?

El punto máximo de esta superluna está previsto para el martes 24 de noviembre a las 9:53 a. m., hora del Este de Estados Unidos (EST). Como ocurrirá después del amanecer, no será el momento más favorable para observarla desde muchas zonas del país; no obstante, podrá apreciarse durante las noches del 23, 24 y 25 de noviembre, por lo que habrá varias oportunidades para disfrutar del fenómeno. Para una mejor experiencia, se recomienda buscar un lugar con poca contaminación lumínica y observar el momento en que la Luna aparece cerca del horizonte.

Esta Luna llena también recibe el nombre tradicional de Luna del Castor (Beaver Moon), una denominación relacionada con la época del año en que estos animales buscan refugio en sus madrigueras ante la llegada del frío.

Otros nombres utilizados son Luna de la Excavación (Digging Moon), por los animales que buscan nueces y brotes en otoño, y Luna del Apareamiento de los Ciervos (Deer Rutting Moon), en referencia a la temporada reproductiva de estos animales.

Más allá de su denominación, el fenómeno ofrecerá una oportunidad especial para observar el cielo durante las celebraciones de Thanksgiving.