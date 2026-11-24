La gran final de Miss Universo 2026 se realizará hoy martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, donde candidatas de diferentes países competirán por la corona. El certamen está programado para las 9:00 p. m. (hora de Puerto Rico), 8:00 p.m. (ET de Estados Unidos, Perú, Colombia y Ecuador) y podrá seguirse online a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo, sujeto a la disponibilidad de la transmisión en cada país.

La edición número 75 del concurso reunirá a representantes de diferentes partes del mundo, quienes buscarán convertirse en la sucesora de Fátima Bosch, actual Miss Universo. Durante la gala, las participantes demostrarán su elegancia, seguridad y preparación en las distintas etapas de la competencia, hasta conocer a la ganadora que recibirá la corona y el título internacional.

¿Cómo ver YouTube Miss Universo 2026 EN VIVO y GRATIS?

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SAN JUAN (PUERTO RICO), 24/11/2026.- ¿A qué hora es Miss Universo 2026? Consulta los horarios de EE.UU. y Latinoamérica, los canales de TV y dónde ver la final EN VIVO online. FOTO DE MISS UNIVERSE (IG: missuniverse)

¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo 2026?

Dentro del grupo de aspirantes que más atención han captado, varias sobresalen por su sólida formación, su seguridad en el escenario y su labor en distintos proyectos sociales. Gracias a estas cualidades, se perfilan como las principales contendientes rumbo a la gala final de Miss Universo 2026. Entre las grandes favoritas destacan:

Clara Vegas Goetz (Venezuela)

Jennifer Barreto (Puerto Rico)

Bea Millan-Windorski (Filipinas)

Garance Authié (Francia)

Georgia Waddington (Nueva Zelanda)

Dominga López (Chile)

María Alejandra López (Colombia)

Mia Dio (Cuba)

Susana Lucía Medina (España)

María Guadalupe Vargas (México)

Miss Universo 2026: lista completa de las candidatas

Las 116 candidatas que competiten por la corona de Miss Universo 2026:

Albania: Jogersa Beqiri Alemania: Celina Weil Argentina: Daiana Pereyra Armenia: Arena Zeynalian Aruba: Elizabeth Johnson Australia: Caitlin Worthington Bahamas: Shawndra Henfield Bangladés: Samira Khan Mahi Bélgica: Olga Lombardo Belice: Caleigh-Rose West Bielorrusia: Aliya Karotkaya Birmania (Myanmar): May Grace Parry Bolivia: Valeria Mena Bonaire: Caroline Porras Botsuana: Dabilo Moses Brasil: Marcella Kozinski Cabo Verde: Armandina Cunha Camboya: Rthna Than Camerún: Audrey Moutongo Black Canadá: Aslıhan Moralı Chile: Dominga López China: Shiqi Wang Colombia: María Alejandra López Corea del Sur: Yurim Kim Costa Rica: María Alejandra Acosta Croacia: Antea Mršić Cuba: Mia Dio (Mia Donadio) Curazao: Bianty Rojer-Gomperts Dinamarca: Fie Rose Lindegaard Ecuador: Dalia Bucaram Egipto: Sonia Gergis El Salvador: Sofía Córdova Eslovaquia: Anna Ličková España: Susana Medina Estados Unidos: Justus Kelley Estonia: Emili Denneng Etiopía: Bruktawit Belete Filipinas: Beatrice Millan-Windorski Finlandia: Veera Grönlund Francia: Garance Authié Ghana: Belvy Naa Ofori Gran Bretaña: Angela Aumonier Grecia: Olivia Vasilopoulos Guadalupe: Chloé Deher Guatemala: Adelina Castillo Guinea: Justine Kamara Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio Guyana: Angel Bhathal Haití: Tatenda Rameau Honduras: Luisa Pineda Hong Kong: Jennifer Zhou Hungría: Kamilla Kiss India: Kaziah Liz Mejo Irak: Samantha Slewa Irlanda: Aideen Howard Islandia: Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir Islas Caimán: Juliana Myers Islas Turcas y Caicos: Selena Grant Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley Israel: Danielle Yablonka Italia: Giada Folcia Jamaica: Celene Hall Japón: Sayuki Ito Jordania: Destiny Anbar Kazajistán: Alina Ekaterinecheva Kenia: Jean Ojiro Kirguistán: Medina Ermekova Kosovo: Evisa Pacolli Letonia: Lāsma Kuhtarska Líbano: Perla Harb Lituania: Olga Bykadorova Macao: Xuehe Hou Malta: Francesca Mercieca Martinica: Larissa Ségarel Mayotte: Maëva Toumbou Dani México: María Vargas Moldavia: Dorina Darii Mongolia: Namuunaa Otgonbaatar Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj Namibia: Charene Labuschagne Nicaragua: Jasmine Blandford Nigeria: Danielle Adewusi Noruega: Abelone Smedsrud Nueva Zelanda: Georgia Waddington Países Bajos: Melissa Bottema Pakistán: Misbah Arshad Panamá: Gabriela González Paraguay: Gretha Matiauda Perú: Luren Márquez Polonia: Vivica Lewandowski Portugal: Isabela Santos Puerto Rico: Jennifer Barreto República Checa: Dominika Kotoučková República Democrática del Congo: Jessica Kalambayi República Dominicana: Melissa Núñez Reunión: Abigaëlle Tailamée Rumania: Sabina-Gabriela Parmac Rusia: Aleksandra Stashkevich San Martín: Elle Duncan Santa Lucía: Bernella Velinor Serbia: Nikolina Vujčić Sierra Leona: Katti Fofanah Sri Lanka: Nimhara Sasindi Sudáfrica: Bajabulise Thela Suecia: Josefin Strand Suiza: Itiya Dube Surinam: Maruschka Sahiboe Tanzania: Elizabeth Makune Trinidad y Tobago: Vinita Manoo Túnez: Sarrah Brahmi Ucrania: Anna Nikonova Uganda: Mitchelle Daka Uruguay: Lucía Piñeyro Uzbekistán: Ziedakhon Sharipova Venezuela: Clara Vegas

Final Miss Universo 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026

Lugar: Coliseo José Miguel Agrelot, San Juan

País: Puerto Rico

Horario: 7:00 p.m. México / 8:00 p.m. Colombia / 9:00 p.m. Venezuela