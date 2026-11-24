La gran final de Miss Universo 2026 se realizará hoy martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, donde candidatas de diferentes países competirán por la corona. El certamen está programado para las 9:00 p. m. (hora de Puerto Rico), 8:00 p.m. (ET de Estados Unidos, Perú, Colombia y Ecuador) y podrá seguirse online a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo, sujeto a la disponibilidad de la transmisión en cada país.
La edición número 75 del concurso reunirá a representantes de diferentes partes del mundo, quienes buscarán convertirse en la sucesora de Fátima Bosch, actual Miss Universo. Durante la gala, las participantes demostrarán su elegancia, seguridad y preparación en las distintas etapas de la competencia, hasta conocer a la ganadora que recibirá la corona y el título internacional.
¿Cómo ver YouTube Miss Universo 2026 EN VIVO y GRATIS?
Abre YouTube ingresando a la página web oficial.
- Busca el canal de “Miss Universe” en YouTube, que contará con el ícono de verificado, o podrás ingresar directamente a este enlace: youtube.com/missuniverse.
- Suscríbete al canal como algo opcional, para que puedas seguir todo su contenido.
- Verifica si la transmisión está disponible en tu localidad.
- Ajusta la calidad a la más alta que esté a disposición y puedes habilitar los subtítulos si así lo amerita.
¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo 2026?
Dentro del grupo de aspirantes que más atención han captado, varias sobresalen por su sólida formación, su seguridad en el escenario y su labor en distintos proyectos sociales. Gracias a estas cualidades, se perfilan como las principales contendientes rumbo a la gala final de Miss Universo 2026. Entre las grandes favoritas destacan:
- Clara Vegas Goetz (Venezuela)
- Jennifer Barreto (Puerto Rico)
- Bea Millan-Windorski (Filipinas)
- Garance Authié (Francia)
- Georgia Waddington (Nueva Zelanda)
- Dominga López (Chile)
- María Alejandra López (Colombia)
- Mia Dio (Cuba)
- Susana Lucía Medina (España)
- María Guadalupe Vargas (México)
Miss Universo 2026: lista completa de las candidatas
Las 116 candidatas que competiten por la corona de Miss Universo 2026:
- Albania: Jogersa Beqiri
- Alemania: Celina Weil
- Argentina: Daiana Pereyra
- Armenia: Arena Zeynalian
- Aruba: Elizabeth Johnson
- Australia: Caitlin Worthington
- Bahamas: Shawndra Henfield
- Bangladés: Samira Khan Mahi
- Bélgica: Olga Lombardo
- Belice: Caleigh-Rose West
- Bielorrusia: Aliya Karotkaya
- Birmania (Myanmar): May Grace Parry
- Bolivia: Valeria Mena
- Bonaire: Caroline Porras
- Botsuana: Dabilo Moses
- Brasil: Marcella Kozinski
- Cabo Verde: Armandina Cunha
- Camboya: Rthna Than
- Camerún: Audrey Moutongo Black
- Canadá: Aslıhan Moralı
- Chile: Dominga López
- China: Shiqi Wang
- Colombia: María Alejandra López
- Corea del Sur: Yurim Kim
- Costa Rica: María Alejandra Acosta
- Croacia: Antea Mršić
- Cuba: Mia Dio (Mia Donadio)
- Curazao: Bianty Rojer-Gomperts
- Dinamarca: Fie Rose Lindegaard
- Ecuador: Dalia Bucaram
- Egipto: Sonia Gergis
- El Salvador: Sofía Córdova
- Eslovaquia: Anna Ličková
- España: Susana Medina
- Estados Unidos: Justus Kelley
- Estonia: Emili Denneng
- Etiopía: Bruktawit Belete
- Filipinas: Beatrice Millan-Windorski
- Finlandia: Veera Grönlund
- Francia: Garance Authié
- Ghana: Belvy Naa Ofori
- Gran Bretaña: Angela Aumonier
- Grecia: Olivia Vasilopoulos
- Guadalupe: Chloé Deher
- Guatemala: Adelina Castillo
- Guinea: Justine Kamara
- Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio
- Guyana: Angel Bhathal
- Haití: Tatenda Rameau
- Honduras: Luisa Pineda
- Hong Kong: Jennifer Zhou
- Hungría: Kamilla Kiss
- India: Kaziah Liz Mejo
- Irak: Samantha Slewa
- Irlanda: Aideen Howard
- Islandia: Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Islas Turcas y Caicos: Selena Grant
- Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley
- Israel: Danielle Yablonka
- Italia: Giada Folcia
- Jamaica: Celene Hall
- Japón: Sayuki Ito
- Jordania: Destiny Anbar
- Kazajistán: Alina Ekaterinecheva
- Kenia: Jean Ojiro
- Kirguistán: Medina Ermekova
- Kosovo: Evisa Pacolli
- Letonia: Lāsma Kuhtarska
- Líbano: Perla Harb
- Lituania: Olga Bykadorova
- Macao: Xuehe Hou
- Malta: Francesca Mercieca
- Martinica: Larissa Ségarel
- Mayotte: Maëva Toumbou Dani
- México: María Vargas
- Moldavia: Dorina Darii
- Mongolia: Namuunaa Otgonbaatar
- Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj
- Namibia: Charene Labuschagne
- Nicaragua: Jasmine Blandford
- Nigeria: Danielle Adewusi
- Noruega: Abelone Smedsrud
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Países Bajos: Melissa Bottema
- Pakistán: Misbah Arshad
- Panamá: Gabriela González
- Paraguay: Gretha Matiauda
- Perú: Luren Márquez
- Polonia: Vivica Lewandowski
- Portugal: Isabela Santos
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- República Checa: Dominika Kotoučková
- República Democrática del Congo: Jessica Kalambayi
- República Dominicana: Melissa Núñez
- Reunión: Abigaëlle Tailamée
- Rumania: Sabina-Gabriela Parmac
- Rusia: Aleksandra Stashkevich
- San Martín: Elle Duncan
- Santa Lucía: Bernella Velinor
- Serbia: Nikolina Vujčić
- Sierra Leona: Katti Fofanah
- Sri Lanka: Nimhara Sasindi
- Sudáfrica: Bajabulise Thela
- Suecia: Josefin Strand
- Suiza: Itiya Dube
- Surinam: Maruschka Sahiboe
- Tanzania: Elizabeth Makune
- Trinidad y Tobago: Vinita Manoo
- Túnez: Sarrah Brahmi
- Ucrania: Anna Nikonova
- Uganda: Mitchelle Daka
- Uruguay: Lucía Piñeyro
- Uzbekistán: Ziedakhon Sharipova
- Venezuela: Clara Vegas
Final Miss Universo 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Lugar: Coliseo José Miguel Agrelot, San Juan
- País: Puerto Rico
- Horario: 7:00 p.m. México / 8:00 p.m. Colombia / 9:00 p.m. Venezuela