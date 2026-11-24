Este martes 24 de noviembre, San Juan se vestirá de gala para recibir la esperada gran final de Miss Universo 2026, una noche en la que la belleza, el talento y los sueños se encontrarán sobre el escenario para elegir a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch como la mujer más hermosa del planeta. Después de semanas de preparación y competencia, las representantes de todo el país buscarán conquistar la corona y escribir su propio capítulo en la historia del certamen. Te detallamos dónde ver la gala del Miss Universo 2026 en vivo, así como los horarios y guía de canales por país tanto por televisión como streaming.
¿Dónde ver EN VIVO Miss México 2026?
La gran final de Miss México 2026 podrá seguirse EN VIVO a través de Telemundo y Peacock. La transmisión permitirá a los seguidores disfrutar de la gala de coronación y conocer en directo a la nueva representante de la belleza internacional.
|País o territorio
|Hora de la final
|Canal de televisión
|Opción online
|México
|7:00 p.m. Tiempo del Centro
|TV Azteca, señal abierta
|--
|Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua
|7:00 p.m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Colombia
|8:00 p.m.
|RCN Televisión
|--
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Ecuavisa
|Ecuavisa play
|Perú
|8:00 p.m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Venevisión
|Venevisión Play
|Puerto Rico
|9:00 p.m.
|Wapa TV
|--
|República Dominicana
|9:00 p.m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Chile
|10:00 p.m.
|Mega
|MegaGO
|Argentina
|10:00 p.m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Uruguay
|10:00 p.m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
¿Cómo ver Miss México 2026 EN VIVO por YouTube?
YouTube tendrá cobertura relacionada con Miss Universo 2026, aunque conviene distinguir los contenidos digitales de la transmisión completa de la final del certamen de belleza. Telemundo anunció seguimiento del concurso mediante su canal @TelemundoEntretenimiento y sus redes sociales, sin confirmar en ese anuncio la gala íntegra gratuita por YouTube.
Para el público hispano en Estados Unidos, las opciones confirmadas para seguir la competencia en español son Telemundo en televisión y Peacock por streaming. En la cobertura en inglés, los miembros de REELZ All Access podrán acceder a la competencia mediante YouTube. Ese acceso está vinculado a una membresía: no debe confundirse con una señal abierta y gratuita disponible para cualquier usuario de la plataforma.
¿Quiénes son las candidatas al Miss México 2026?
Entre las representantes latinoamericanas en el Miss Universo 2026 figuran María Vargas, de México; Jennifer Barreto, de Puerto Rico; y Clara Vegas, de Venezuela.
Vargas buscará una nueva corona para México después del triunfo de Fátima Bosch en 2025, mientras Barreto competirá ante el público anfitrión.
Estas son las 123 candidatas que competirán por la corona de Miss Universo 2026. Conoce sus nombres y los países que representan.
|Candidata
|País
|Jogersa Beqiri
|Albania
|Celina Weil
|Alemania
|Wanderléia Bango Nicolau Rodrigues
|Angola
|Daiana Stefani Pereyra
|Argentina
|Arena Zeynalian
|Armenia
|Elizabeth Johnson
|Aruba
|Caitlin Worthington
|Australia
|Victoria Amerson
|Austria
|Shawndra Henfield
|Bahamas
|Olga Mariana Lombardo
|Bélgica
|Caleigh-Rose West
|Belice
|Aliya Korotkaya
|Bielorrusia
|May Grace Parry
|Birmania
|Valeria Mena Ferreira
|Bolivia
|Caroline Porras
|Bonaire
|Dabilo Moses
|Botsuana
|Marcella Kozinski de Barros
|Brasil
|Anna Maria Babau
|Bulgaria
|Than Rthna
|Camboya
|Audrey Moutongo Black
|Camerún
|Aslihan Morali
|Canadá
|Armandina Cunha
|Cabo Verde
|Dominga López
|Chile
|Shiqi Wang
|China
|María Alejandra López Pérez
|Colombia
|Yurim Kim
|Corea del Sur
|María Alejandra Acosta García
|Costa Rica
|Antea Mršić
|Croacia
|Mia Angelina Donadio Cancio
|Cuba
|Bianty Rojer Gomperts
|Curazao
|Dominika Viktorie Kotoučková
|Chequia
|Fie Rose Lindegaard
|Dinamarca
|Melissa Núñez
|República Dominicana
|Dalia Bucaram
|Ecuador
|Sonia Gergis
|Egipto
|Sofía Córdova Moreno
|El Salvador
|Anna Ličková
|Eslovaquia
|Susana Lucía Medina
|España
|Justus Anye Coleman Kelley
|Estados Unidos
|Emili Denneng
|Estonia
|Bruktawit Belete Woldeyes
|Etiopía
|Bea Millan-Windorski
|Filipinas
|Veera Grönlund
|Finlandia
|Garance Authié
|Francia
|Belvy Naa Teide Ofori
|Ghana
|Angela Magienda Pitao Aumonier
|Gran Bretaña
|Olivia Vasilopoulos
|Grecia
|Chloé Mathilde Marie Deher
|Guadalupe
|María Adelina Castillo Birba
|Guatemala
|Justine Kamara
|Guinea
|Teresa Isabel Mbomio Ada
|Guinea Ecuatorial
|Angel Bhathal
|Guyana
|Tatenda Josephina Rameau
|Haití
|Luisa Paola Pineda Barahona
|Honduras
|Jennifer Kraft Zhou
|Hong Kong
|Kiss Kamilla
|Hungría
|Abigaëlle Tailamée
|Isla de la Reunión
|Juliana May Myers
|Islas Caimán
|Selena Grant
|Islas Turcas y Caicos
|Orealia Thomas
|Islas Vírgenes Británicas
|Jenna-Monét Queeley
|Islas Vírgenes de los Estados Unidos
|Sigga Ózk
|Islandia
|Kaziah Liz Mejo
|India
|Samantha Slewa
|Irak
|Aideen Howard
|Irlanda
|Danielle Sophie Yablonka
|Israel
|Giada Folcia
|Italia
|Celene Hall
|Jamaica
|Sayuki Ito
|Japón
|Destiny Anbar
|Jordania
|Alina Ekaterinecheva
|Kazajistán
|Jean Ojiro
|Kenia
|Evisa Pacolli
|Kosovo
|Medina Ermekova
|Kirguistán
|Lāsma Kuhtarska
|Letonia
|Perla Harb
|Líbano
|Olga Bykadorova
|Lituania
|Hou Xuhe
|Macao
|Francesca Mercieca
|Malta
|Larissa Ségarel
|Martinica
|Maëva Toumbou Dani
|Mayotte
|María Vargas
|México
|Dorina Darii
|Moldova
|Enkhdelgerekh Enkhbold
|Mongolia
|Maria Aleksandra Ivezaj
|Montenegro
|Charene Elizabeth Labuschagne
|Namibia
|Prayashna Gurung
|Nepal
|Georgia Waddington
|Nueva Zelanda
|Jasmine Chola
|Nicaragua
|Zoulahatou Amadou
|Nigeria
|Katia Doneva
|Macedonia del Norte
|Abelone Smedsrud
|Noruega
|Melissa Tjemma Janneke Bottema
|Países Bajos
|Misbah Arshad
|Pakistán
|Gabriela Lineth González Del Valle
|Panamá
|Gretha Milagros Estigarribia Matiauda
|Paraguay
|Luren Leticia Márquez Canales
|Perú
|Vivica Lewandowski
|Polonia
|Isabela Santos
|Portugal
|Jennifer Barreto
|Puerto Rico
|Jessi Longwe Kalambayi
|República Democrática del Congo
|Georgina Kambongo
|República del Congo
|Sabina Gabriela Parmac
|Rumania
|Aleksandra Stashkevich
|Rusia
|Bernella Velinor
|Santa Lucía
|Nikolina Vujčić
|Serbia
|Katti Fofanah
|Sierra Leona
|Bajabulise Thela
|Sudáfrica
|Adut Deng
|Sudán del Sur
|Nimhara Sasindi
|Sri Lanka
|Maruschka Sahiboe
|Surinam
|Josefin Strand
|Suecia
|Itiya Dube
|Suiza
|Queen Elizabeth William Makune
|Tanzania
|Vinita Manoo
|Trinidad y Tobago
|Sarrah Brahmi
|Túnez
|Alara Eric
|Turquía
|Mitchelle Daka
|Uganda
|Anna Nikonova
|Ucrania
|Lucía Piñeyro Lima
|Uruguay
|Clara Vegas Goetz
|Venezuela
|Mubanga Pamela Hatyoka
|Zambia
|Roseanna Hall
|Zimbabue