Las historias de hospitales siguen conquistando al público y Netflix apuesta por una nueva producción llegada desde Noruega. Se trata de “De guardia” (en inglés: “Always on Call”, en su idioma original: “Legevakta” y en España: “Servicio de urgencias”), una serie que se desarrolla en una sala de urgencias de Oslo, donde cada turno trae nuevos desafíos. Así, la trama sigue a médicos y enfermeras mientras enfrentan casos complejos y viven asuntos personales que se entrelazan entre pasillos y camillas. Entonces, si buscas saber de qué trata el show televisivo y cuándo podrás verlo, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la ficción se presenta como el primer drama médico nórdico de la plataforma de la “N” roja.

Y, detrás de cámaras, Harald Rosenløw-Eeg y Jan Trygve Røyneland figuran como creadores y guionistas principales.

Stian Kristiansen y Liv Karin Dahlstrøm, por su parte, la dirigen, y la producción está a cargo de Klynge.

Además, se ha revelado que se grabó en una antigua sala de emergencias real de Oslo.

LA TRAMA DE “DE GUARDIA

De acuerdo con Netflix, “De guardia” narra la historia de Sofía (Sara Khorami), una cirujana con más talento que paciencia.

En este contexto, sus superiores la envían a un servicio de urgencias saturado para salvar su carrera, el último lugar donde quiere estar.

Y allí nuestra protagonista encuentra desorden y resistencia, pero también calidez, comunidad y amor.

De esta manera, Sofía debe tomar una decisión: seguir sola en su camino hacia la cima o formar parte de algo mayor, una especie de familia.

EL TRÁILER DE LA SERIE “DE GUARDIA”

¿CÓMO VER “DE GUARDIA”?

Los siete episodios que componen “De guardia” se estrenan el jueves 26 de noviembre del 2026, exclusivamente en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie noruega sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “DE GUARDIA”?

El elenco principal de “De guardia” incluye a los siguientes intérpretes:

Sara Khorami como Sofía, la protagonista de la historia

como Sofía, la protagonista de la historia Thorbjørn Harr como Anders, un médico entregado a su trabajo

como Anders, un médico entregado a su trabajo Ania Nova como Olga

como Olga Kjersti Brathagen como la jefa de la junta del hospital

El elenco lo completan: Jan Gunnar Røise, Silje Storstein, Alfred Ekker Strande, Oddgeir Thune, Nader Khademi, Ola G. Furuseth, Tora Dietrichson, John Emil Jørgensrud, Zoe Mæland Rodgers y Mohammed Aden Ali.

"De guardia" es una serie dramática creada por Harald Rosenløw-Eeg y Jan Trygve Røyneland (Foto: Klynge / Netflix)