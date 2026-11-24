Los Focker regresan a la pantalla grande y, antes de comprar las entradas, muchos espectadores ya se hacen la misma pregunta: ¿cuánto dura la película y para qué público está recomendada? Y es que “Focker In-Law” (en español: “La nueva Focker” o “Ahora los suegros son ellos”) reúne a la familia más caótica de la comedia de los 2000, ahora con una novia que complica las cosas para todos. Así, Robert De Niro y Ben Stiller vuelven a interpretar al suegro y al yerno, mientras que Ariana Grande se incorpora a los enredos familiares. Entonces, si planeas ir al cine, especialmente con adolescentes, aquí Gestión Mix te revela la duración y la clasificación de edad de la cuarta entrega de “Meet the Parents” (o “Los padres de ella”).

Vale precisar que la cinta se centra en Henry Focker (Skyler Gisondo), el hijo de Greg (Stiller) y Pam (Teri Polo), quien presenta a su novia Olivia (Grande) con la intención de pedirle matrimonio.

Y si bien Greg desconfía de ella, Jack Byrnes (De Niro) queda encantado con la joven, lo que desata una rivalidad familiar durante un fin de semana caótico previo al cumpleaños 80 del patriarca.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Focker In-Law”:

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “FOCKER IN-LAW”?

La película dura 1 hora y 45 minutos. Es decir, el metraje completo alcanza los 105 minutos en total.

Se trata, entonces, de una duración habitual para una comedia, acercándose al ritmo de las entregas anteriores de la franquicia.

¿QUÉ CLASIFICACIÓN DE EDAD TIENE “FOCKER IN-LAW”?

Tal como registra Common Sense Media, en Estados Unidos, “Focker In-Law” tiene clasificación PG-13, debido a su lenguaje soez y referencias sugerentes.

Esto significa que la Motion Picture Association (MPA) advierte que parte de su contenido puede ser inapropiado para menores de 13 años, quienes deben ir a la proyección acompañados de sus padres.

Asimismo, IMDb enumera clasificaciones de otros países. Entre ellas, figuran: 12 en España, Brasil, Hungría, Sudáfrica y Corea del Sur; 12A en Irlanda y Reino Unido; 6+ en Italia; y 7 en Suecia.

Por lo tanto, si la restricción de edad de tu territorio no aparece en el listado, conviene confirmarla en la cartelera de tu cine favorito.

¿CÓMO VER “FOCKER IN-LAW”?

La llegada de “Focker In-Law” a la pantalla grande respeta la siguiente programación a nivel internacional:

Estreno en Estados Unidos : miércoles 25 de noviembre del 2026

: miércoles 25 de noviembre del 2026 Estreno en Latinoamérica : jueves 26 de noviembre del 2026

: jueves 26 de noviembre del 2026 Estreno en España: viernes 25 de noviembre del 2026

"Focker In-Law" es una película dirigida por John Hamburg que desarrolla su trama a lo largo de 105 minutos de metraje (Foto: Delirious Media / Particular Pictures / Paramount Pictures)