Disney retoma el universo de la magia con “Hechizo: Bienvenidos a Hexe” (en su idioma original: “Hexed”), una nueva propuesta animada que sigue a una adolescente que llega a un reino de brujas ajeno a todo lo que conocía. Así, con Hailee Steinfeld y Rashida Jones como principales voces en inglés, la cinta se presenta como una opción para disfrutar en familia. Entonces, si buscas conocer la trama de la producción y su fecha de estreno en cines, continúa leyendo esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que el estudio detrás de este largometraje es el mismo que estuvo a cargo de “Frozen” y “Zootopia”.

Además, presenta una historia original dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, con Josie Trinidad en la codirección.

Por otro lado, Hailee Steinfeld grabó una versión de “Magic”, de “The Cars”, la cual forma parte de la banda sonora del filme.

LA TRAMA DE “HECHIZO: BIENVENIDOS A HEXE”

Tal como explica The Walt Disney Company, en “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, Billie Doe es una adolescente impulsiva y poco convencional que tiene 16 años.

Y, tras ser expulsada del colegio, ella descubre que posee poderes mágicos secretos.

Entonces, esa revelación la lanza fuera de los suburbios y la lleva a Hexe, un reino de brujas, donde la reciben la pluma mágica Ms. Quill y el libro encantado Elias Quire.

Por si fuera poco, Alice, la cautelosa mamá de Billie, termina uniéndose a la aventura.

De esta manera, madre e hija recorren Hexe y descubren misterios familiares que podrían cambiar para siempre el mundo de las brujas.

Cabe resaltar que, a lo largo de la trama, los realizadores quisieron contar la relación entre ambas desde las dos perspectivas, con la idea de que padres e hijos se sientan reflejados.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA ANIMADA “HECHIZO: BIENVENIDOS A HEXE”

¿CUÁNDO LLEGA “HECHIZO: BIENVENIDOS A HEXE” A LOS CINES?

La llegada a cines de “Hechizo: Bienvenidos a Hexe” está fijada de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Estados Unidos : miércoles 25 de noviembre del 2026

: miércoles 25 de noviembre del 2026 Estreno en Latinoamérica : jueves 26 de noviembre del 2026

: jueves 26 de noviembre del 2026 Estreno en España: viernes 27 de noviembre del 2026

Datos útiles antes de ir a verla:

Duración: 103 minutos.

103 minutos. Clasificación: PG en Estados Unidos, por acción y algo de humor subido de tono.

PG en Estados Unidos, por acción y algo de humor subido de tono. Cortometraje: su proyección está acompañada por un corto de la franquicia “Lilo & Stitch”.

¿QUIÉNES INTERPRETAN LAS VOCES ORIGINALES DE “HECHIZO: BIENVENIDOS A HEXE”?

El reparto de voces original de “Hechizo: Bienvenidos a Hexe” reúne a figuras muy reconocidas del mundo del entretenimiento:

Hailee Steinfeld como Billie Doe

como Billie Doe Rashida Jones como Alice, su mamá

como Alice, su mamá Jodie Foster como la Reina Celeste, gobernante de Hexe

como la Reina Celeste, gobernante de Hexe Walton Goggins como Beef Roger Crummchuk, un gato de tres ojos

como Beef Roger Crummchuk, un gato de tres ojos Henry Winkler como Nigel

como Nigel Dan Stevens como Hieronymus, Gran Consejero del Trono

como Hieronymus, Gran Consejero del Trono Brett Gelman como el director Huggins

como el director Huggins Tracey Ullman como Ms. Quill, una pluma que habla

como Ms. Quill, una pluma que habla Stephen Fry como Elias Quire, un libro mágico

"Hechizo: Bienvenidos a Hexe" es una película dirigida por Fawn Veerasunthorn, Jason Hand y Josie Trinidad que se desarrolla a lo largo de 103 minutos de metraje (Foto: Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures)