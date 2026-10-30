Con Halloween cada vez más cerca, las familias con niños comienzan a preparar su celebración: disfraces, dulces y hasta una maratón de películas con el punto exacto de susto. Así, para ayudarte a armar tu selección, Gestión Mix te propone cinco cintas animadas que reúnen fantasmas, zombis, esqueletos y leyendas oscuras. La buena noticia es que están disponibles en Netflix, HBO Max y Disney+. ¡Solo queda dejar el sofá preparado antes de que lleguen los pequeños monstruos!

LAS 5 PELÍCULAS ANIMADAS QUE DEBES VER EN FAMILIA EN HALLOWEEN

1. “Scooby-Doo en la isla de los zombis” (1998)

La lista arranca con “Scooby-Doo en la isla de los zombis”, producción que está disponible en el catálogo de HBO Max.

En este filme, el grupo viaja a una isla de Luisiana para investigar una casa embrujada y el fantasma del pirata Moonscar, pero descubre que el lugar está lleno de zombis.

Dura 77 minutos y es apta para todo público.

"Scooby-Doo en la isla de los zombis" es una de las películas animadas más icónicas y queridas de toda la franquicia (Foto: Hanna-Barbera Productions / Warner Bros. Animation)

2. “La leyenda de la Llorona” (2011)

“La leyenda de la Llorona”, por su parte, llega a través de Netflix.

Esta película mexicana de Alberto “Chino” Rodríguez sigue a Leo San Juan, Teodora, don Andrés, Alebrije y las calaveritas de azúcar, quienes buscan atrapar al espectro que asola Xochimilco.

Dura 85 minutos y es perfecta para niños a partir de los siete años.

3. “El cadáver de la novia” (2005)

Por otro lado, “El cadáver de la novia” está en Netflix y en HBO Max.

Este largometraje, dirigido por Tim Burton y Mike Johnson, adapta un cuento popular ruso del siglo XIX, en el que un joven se casa por error con una novia cadáver.

Dura 75 minutos y es apta para mayores de diez años.

4. “Frankenweenie” (2012)

Mientras tanto, “Frankenweenie” se ve en Disney+.

El excéntrico Tim Burton también dirige esta historia, pero en blanco y negro, y se centra en Víctor, un niño que revive a su perro Sparky con ayuda de la ciencia.

Dura 87 minutos y puede verse a partir de los diez años.

El niño inventor Victor Frankenstein y su querido perro resucitado, Sparky, en una escena de "Frankenweenie" (Foto: Walt Disney Pictures)

5. “El extraño mundo de Jack” (1993)

La lista termina con “El extraño mundo de Jack”, un clásico animado disponible en Disney+.

Aquí, Henry Selick dirige la historia de Jack Skellington, el rey de las calabazas de Halloween Town, quien quiere llevar la alegría navideña a su pueblo.

Dura 75 minutos y es apta para mayores de diez años, pero se advierte sobre luces intermitentes que pueden afectar a espectadores fotosensibles.