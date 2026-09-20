Tras conquistar la taquilla global en el 2026, la nueva película animada de Pixar se prepara para llegar a Disney+. Y es que “Toy Story 5″ aterriza en el catálogo de la plataforma luego de convocar a millones de espectadores en las salas de cine. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, conoce su fecha de estreno en el streaming, el conflicto que plantea entre los juguetes clásicos y la tecnología, y su vínculo con las entregas previas de la franquicia.

Vale precisar que la cinta superó los mil millones de dólares en la recaudación mundial, cifra que la ubica entre los estrenos más exitosos del año en cartelera.

Además, detrás de cámaras está Andrew Stanton, ganador del Óscar y responsable de títulos como “Buscando a Nemo” y “WALL-E”, quien esta vez codirige junto a Kenna Harris.

Y, por si fuera poco, la banda sonora del largometraje incluye un tema musical original de la superestrella Taylor Swift, titulado “I Knew It, I Knew You”.

FECHA DE ESTRENO DE “TOY STORY 5” EN DISNEY+

“Toy Story 5” llegará de forma exclusiva al catálogo de Disney+ el miércoles 23 de septiembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la cinta sin problemas en el streaming, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

LA TRAMA DE “TOY STORY 5”

“Toy Story 5” presenta a Woody (voz de Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack) y el resto del grupo protagonista enfrentando un nuevo desafío.

Y es que la pequeña Bonnie recibe a Lilypad, una tablet con forma de rana con ideas propias sobre qué es lo mejor para su dueña.

Entonces, esa disrupción tecnológica pone en jaque el rol que los juguetes tradicionales han cumplido durante toda la franquicia.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “TOY STORY 5”

¿QUÉ LUGAR OCUPA “TOY STORY 5” EN LA SAGA ANIMADA?

Tal como lo indica su título, “Toy Story 5” es la quinta entrega de la saga y retoma la historia después de que Woody decidiera dejar la casa de Bonnie para ayudar a otros juguetes perdidos a encontrar nuevos dueños.

Así, para entender bien el punto de partida de la más reciente aventura de este universo ficticio conviene tener frescas al menos su tercera y cuarta película.

Cabe resaltar que los cuatro filmes previos, además de los cortos y los especiales de la franquicia animada, están disponibles en Disney+.

En la película animada "Toy Story 5", el grupo de juguetes liderado por Woody, Buzz Lightyear y Jessie se enfrenta a una nueva y gran amenaza: la tecnología (Foto: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures)