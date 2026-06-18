Al terminar la película animada “Toy Story 5” de Pixar, ¿conviene esperar a que acaben los créditos o es seguro ir saliendo de la sala sin perderse nada clave? Pues, si tienes planeado ver el regreso de Woody, Buzz y Jessie en pantalla grande o ya estás instalado en tu asiento, esta nota de Gestión Mix es para ti. Descubre aquí cuántas escenas post-créditos hay, en qué momentos aparecen y si vale la pena quedarse hasta el final de la proyección.

Vale precisar que la historia del filme retoma justo donde lo dejó la cuarta entrega de la franquicia y coloca a Jessie en el centro, con Buzz como su segundo al mando, frente a un conflicto muy contemporáneo: la tecnología que amenaza con reemplazar a los juguetes tradicionales en el corazón de una niña de ocho años.

Además, detrás de la cámara está Andrew Stanton, director que ya dejó huella en Pixar con “WALL·E" y “Buscando a Dory”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Toy Story 5”:

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE “TOY STORY 5”?

Según SlashFilm, “Toy Story 5” cuenta con dos escenas adicionales:

Una escena a mitad de los créditos.

Y otra al cierre definitivo, una vez que el metraje ha concluido por completo.

Es decir, la primera aparece después de que termina la canción "I Knew It, I Knew You" de Taylor Swift que suena durante los títulos finales, mientras que la segunda llega cuando ya no queda nada más en pantalla.

Cabe resaltar que ninguna de las dos escenas es esencial para comprender la trama principal de la película.

Sin embargo, los fans de larga data de la saga las van a valorar, dado que ofrecen pistas sobre el posible futuro de la franquicia.

¿QUÉ LUGAR OCUPA “TOY STORY 5” DENTRO DE LA FRANQUICIA?

Tal como lo indica su título, esta es la quinta entrega de “Toy Story” y la secuela directa de “Toy Story 4” (2019).

En ese sentido, para ponerse al día, el orden es el más sencillo:

“Toy Story” (1995)

“Toy Story 2” (1999)

“Toy Story 3” (2010)

Y “Toy Story 4” (2019), antes de esta quinta parte.

Importante: “Lightyear” (2022), el spin-off de la franquicia, es independiente de la historia principal, por lo que no es necesario verla para seguir el hilo de “Toy Story 5”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ DE “TOY STORY 5”?

En la cinta, Tom Hanks regresa como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie.

Se suman también Keanu Reeves (Duke Caboom), Tony Hale (Forky) y Annie Potts (Bo Peep), entre otros personajes históricos de la saga.

Respecto a las nuevas incorporaciones, Greta Lee le pone voz a Lilypad, la tablet que desencadena el conflicto central, y Conan O’Brien le da vida a Smarty Pants.

Por otro lado, la música corre a cargo de Randy Newman, quien regresa a la franquicia marcando su décima colaboración con Pixar.

En la película animada "Toy Story 5", el rival a vencer es Lilypad, una tableta inteligente infantil con forma de rana (Foto: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures)