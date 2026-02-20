Desde su llegada a los cines en 1995, “Toy Story” marcó la infancia de varias generaciones y convirtió a Woody, Buzz y compañía en algunos de los personajes más queridos de Pixar. Ahora, la saga se actualiza a los tiempos de las pantallas con “Toy Story 5”, una nueva película animada que confronta a los juguetes clásicos con la tecnología y que tiene previsto su estreno en junio del 2026. Así, si ya tienes ganas de disfrutar de la cinta, aquí Gestión Mix te presenta su sinopsis, lo que revela el tráiler, la lista de integrantes del reparto de voces en inglés y más detalles clave sobre el largometraje.

Vale precisar que el filme está dirigido por Andrew Stanton, un histórico de Pixar que coescribió las cuatro cintas anteriores.

Él también estuvo a cargo del guion junto a Kenna Harris, creativa detrás del corto “Ciao Alberto”.

A ellos se le suma el regreso de Randy Newman en la banda sonora y una notable ausencia: esta es la primera entrega principal de la saga producida sin la participación del co-creador John Lasseter, quien dejó el estudio en el 2018.

LA TRAMA DE “TOY STORY 5”

“Toy Story 5” retoma la historia después de que Woody dejara a Bonnie para ayudar a los juguetes abandonados a encontrar nuevos dueños.

En este contexto, Jessie se convierte en la nueva líder del cuarto de Bonnie y Buzz Lightyear pasa a ser su segundo al mando.

La gran novedad es que Bonnie, ahora con 8 años, está fascinada con su nuevo “juguete” favorito: Lilypad, una especie de tableta con forma de rana que funciona como dispositivo tecnológico interactivo.

Y, por supuesto, esta premisa refleja la experiencia real de la que hemos sido testigos en los últimos años: el reemplazo de los juguetes de toda la vida por las tabletas y celulares en la crianza de miles de niños.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “TOY STORY 5”

El tráiler oficial de “Toy Story 5”, publicado el pasado jueves 19 de febrero del 2026, incluye un curioso detalle.

Y es que Woody luce una pequeña calva, lo que refleja—de manera divertida—el paso del tiempo del personaje y el desgaste de sus años como juguete principal de Andy y luego de Bonnie.

LISTA DE ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “TOY STORY 5”

A continuación, conoce a los miembros del elenco de voz en inglés que regresan en “Toy Story 5”:

Tom Hanks como Woody , el vaquero que ahora ayuda a juguetes abandonados.

, el vaquero que ahora ayuda a juguetes abandonados. Tim Allen como Buzz Lightyear y los “Multi-Buzz” , un grupo de 50 unidades de Buzz de alta tecnología que siguen atrapados en modo demostración.

, un grupo de 50 unidades de Buzz de alta tecnología que siguen atrapados en modo demostración. Joan Cusack como Jessie , ahora líder del cuarto de Bonnie.

, ahora líder del cuarto de Bonnie. Annie Potts como Bo Peep, personaje muy cercano a Woody.

Completan la lista: Blake Clark (Slinky Dog), John Ratzenberger (Hamm), Wallace Shawn (Rex), Bonnie Hunt (Dolly), Kristen Schaal (Trixie), Tony Hale (Forky) y Melissa Villaseñor (Karen Beverly).

Además, Jeff Bergman y Anna Vocino se incorporan como la nuevas voces de Mr. y Mrs. Potato Head, respectivamente, tomando el relevo de los fallecidos intérpretes originales.

Ernie Hudson, por su parte, asume el rol de Combat Carl tras el deceso de Carl Weathers, quien había sido la voz del personaje en entregas anteriores.

Finalmente, entre los nuevos personajes, se incluyen:

Greta Lee como Lilypad , la tableta con forma de rana que se convierte en la nueva obsesión de Bonnie.

, la tableta con forma de rana que se convierte en la nueva obsesión de Bonnie. Craig Robinson como Atlas , un alegre juguete-hipopótamo que funciona como GPS.

, un alegre juguete-hipopótamo que funciona como GPS. Conan O’Brien como Smarty Pants.

como Smarty Pants. Matty Matheson como el Dr. Nutcase , un juguete cacahuate temerario que, paradójicamente, le teme a la tecnología.

, un juguete cacahuate temerario que, paradójicamente, le teme a la tecnología. Mykal-Michelle Harris como Blaze , una niña de 8 años que adora a los animales.

, una niña de 8 años que adora a los animales. Shelby Rabara como Snappy, una cámara de juguete muy entusiasta.

¿CÓMO VER “TOY STORY 5”?

“Toy Story 5” llega a los cines internacionales de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica: jueves 18 de junio del 2026

jueves 18 de junio del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 19 de junio del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la película animada de Pixar en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera—cerca de su fecha de lanzamiento—y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias. ¡No te la pierdas!

El póster de "Toy Story 5", película del director Andrew Stanton que explora géneros como la comedia y las aventuras a lo largo de su trama (Foto: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures)