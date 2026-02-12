“GOAT” (también conocida en español como “GOAT: La cabra que cambió el juego” y “Como cabras“) es la película animada de Sony Pictures Animation que sigue a una cabra diminuta con un sueño gigante: revolucionar un deporte dominado por depredadores. Así, respaldada por Sony Pictures, el estudio detrás de “Spider‑Man: Across the Spider‑Verse“ y “K-Pop Demon Hunters”, la cinta se presenta como una interesante alternativa de la cartelera para disfrutar en familia. En ese sentido, ¿te gustaría saber más sobre la producción? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el filme está dirigido por Tyree Dillihay, animador con amplia experiencia en televisión (“Bob’s Burgers”) que aquí debuta al frente de una película de estudio, con Adam Rosette como codirector.

El guion, por su parte, está a cargo de Aaron Buchsbaum y Teddy Riley, basándose en la historia “Farm Team” del libro de Chris Tougas titulado “Funky Dunks”.

En la producción, Sony Pictures Animation y Columbia Pictures se asocian con Unanimous Media, la compañía de Stephen Curry y Erick Peyton, y con Modern Magic, el sello de Rodney Rothman, productor vinculado a la saga “Spider‑Verse”.

Michelle Raimo Kouyate y Adam Rosenberg completan el equipo de productores, mientras que Rick Mischel y Fonda Snyder figuran como productores ejecutivos.

LA TRAMA DE “GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO”

“GOAT” narra la historia de Will Harris (Caleb McLaughlin), una cabra pequeña que sueña con convertirse en profesional de ‘roarball’ (o ‘rugiball’), un deporte de alto contacto y ritmo frenético dominado por los animales más rápidos y peligrosos de este universo ficticio.

Así, un día, nuestro protagonista consigue la oportunidad de su vida: entrar a la liga profesional de esa disciplina.

Y si bien sus compañeros de equipo no lo reciben precisamente con aplausos, él está decidido a revolucionar el deporte y demostrar que los pequeños también saben jugar.

De esta manera, lo veremos competir por un lugar en este juego físico y espectacular en canchas enormes donde una cabra parece fuera de lugar.

Y aunque la premisa del largometraje parece tomar elementos de “Zootopia”, aquí el foco está mucho más marcado en la cultura del deporte y el sueño de ser “el GOAT” (el acrónimo en inglés de “Greatest Of All Time”), el mejor de todos los tiempos.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO”

El elenco de voces en inglés de “GOAT” mezcla estrellas jóvenes, intérpretes consolidados y figuras del básquet real. Ellos son:

Caleb McLaughlin , el recordado Lucas Sinclair de “Stranger Things”, como Will Harris , la cabra protagonista.

, el recordado Lucas Sinclair de “Stranger Things”, , la cabra protagonista. Gabrielle Union como Jett Fillmore , una pantera negra.

, una pantera negra. David Harbour como Archie , un rinoceronte.

, un rinoceronte. Aaron Pierre como Mane Attraction , un caballo andaluz.

, un caballo andaluz. Stephen Curry como Lenny Williamson , una jirafa.

, una jirafa. Dwyane Wade como Rosette , un toro.

, un toro. Andre Iguodala como Iggy , una cebra árbitro.

, una cebra árbitro. Angel Reese como Propp, un oso polar.

Entre los secundarios, destacan: Nick Kroll, Nicola Coughlan, Jenifer Lewis, Patton Oswalt, Andrew Santino, Bobby Lee, Eduardo Franco, Sherry Cola, Jelly Roll y Jennifer Hudson.

¿DÓNDE VER “GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO”?

“GOAT” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica: jueves 12 de febrero del 2026

jueves 12 de febrero del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 13 de febrero del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "GOAT", película animada dirigida por Tyree Dillihay y Adam Rosette que se desarrolla a lo largo de 100 minutos de metraje (Foto: Sony Pictures)