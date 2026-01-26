El domingo 25 de enero del 2026, se estrenó otro tráiler oficial de “Super Mario Galaxy: La película” (en inglés: “The Super Mario Galaxy Movie”), la secuela animada que llegará a las salas de cine el próximo 1 de abril en Estados Unidos. Es decir, ha ocurrido un adelanto de dos días respecto al estreno original programado para el 3 de abril. Pero, más allá de la nueva fecha, el avance respondió la interrogante que los fans de la franquicia se hacían desde la escena post-créditos de la primera cinta: ¿dónde está Yoshi?

Y la respuesta no decepcionó. Resulta que el dinosaurio verde favorito de todos no solo aparece en el adelanto, sino que habla y hasta tiene un papel principal.

Además—previamente—se había revelado que, en esta cinta, Mario, Luigi y la princesa Peach emprenderían una aventura hasta los confines del espacio y a través de la galaxia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Super Mario Galaxy: La película”:

LOS GUIÑOS DEL NUEVO TRÁILER DE “SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA”

1. Yoshi regresa (y habla)

La secuencia más comentada del adelanto del largometraje muestra a Mario y Luigi viajando en motocicletas por el desierto del Reino de Arena—una locación sacada de “Super Mario Odyssey”—hasta llegar a la Pirámide Invertida de Tostarena.

Allí, los hermanos descubren que una tubería está obstruida y, tras iluminar el interior, encuentran al responsable del bloqueo: un tímido Yoshi.

Eventualmente, Mario lo tranquiliza y lo invita a salir de las sombras... revelándose que, a diferencia de los videojuegos, el dinosaurio aquí habla.

Por si fuera poco, más tarde aparece sosteniendo la Super Scope (la pistola de luz de Super Nintendo), en una referencia al olvidado juego “Yoshi’s Safari” de 1993.

Yoshi sostiene la Super Scope en una escena de "Super Mario Galaxy: La película" (Foto: Illumination Entertainment / Universal Pictures)

2. La aparición de Baby Mario y Baby Luigi

En el tráiler, también vemos a Baby Mario y Baby Luigi mientras Yoshi los protege de un enorme T-Rex, el mismo dinosaurio que aparece en el Cascade Kingdom de “Super Mario Odyssey”.

La pregunta que surge inmediatamente es: ¿cómo terminaron ambos hermanos convertidos en bebés?

Pues, mientras dejamos que surjan varias teorías al respecto, debes saber que esta escena funciona como un guiño a “Yoshi’s Island”, la serie de juegos donde el dinosaurio verde debe proteger a Baby Mario.

Baby Mario y Baby Luigi son protegidos por Yoshi en una escena de "Super Mario Galaxy: La película" (Foto: Illumination Entertainment / Universal Pictures)

3. Birdo, Mouser y otros personajes

El adelanto también confirmó el regreso de personajes que no han aparecido en los juegos principales de Mario hace mucho. Ellos son:

Birdo , el dinosaurio rosa que lanza huevos.

, el dinosaurio rosa que lanza huevos. Mouser , el ratón jefe con gafas oscuras que debutó en “Super Mario Bros. 2”.

, el ratón jefe con gafas oscuras que debutó en “Super Mario Bros. 2”. Lakitu, el enemigo que lanza Spinys desde su nube.

Birdo en una escena de "Super Mario Galaxy: La película" (Foto: Illumination Entertainment / Universal Pictures)

4. El traja de rana de Luigi

Otra de las escenas muestra a Luigi usando el traje de rana de “Super Mario Bros. 3” para rescatar a un Toad que ha sido tragado por un Cheep Cheep gigante.

Y, tal como saben muchos fans, esta indumentaria le otorga a su portador el poder de saltar más alto, nadar más rápido y resistir mejor las corrientes de agua.

De esta manera, se confirma—una vez más—que la película no solo se inspirará en “Super Mario Galaxy”, sino que mezclará elementos de múltiples proyectos de la franquicia, tal como hizo la primera entrega.

Y tú, ¿ya quieres verla en pantalla grande?

Luigi utiliza el traje de rana en una escena de "Super Mario Galaxy: La película" (Foto: Illumination Entertainment / Universal Pictures)