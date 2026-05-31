A partir del 1 de junio de 2026 entrarán en vigor nuevas reglas para CalFresh y, apenas un mes después, se activará otra modificación clave en Medi‑Cal: desde el 1 de julio, algunos inmigrantes dejarán de contar con ciertos servicios, en especial los relacionados con la atención dental. ¿Qué cambia exactamente y qué se puede hacer para no perder la cobertura médica en California? En esta nota te lo detallamos. Antes te precisamos que este ajuste llega en un contexto de recortes de presupuesto y de nuevas decisiones a nivel estatal, que han ido complicando aún más la situación de muchas familias migrantes que dependen de los programas públicos para poder atender su salud. Por eso, para quienes están inscritos en este seguro médico, conocer qué se altera y de qué manera puede afectarles no es solo un dato más, sino una herramienta esencial para organizar sus próximos pasos.

Entre nuevas reglas, recortes y fechas límite, navegar Medi‑Cal se vuelve cada vez más complicado para las familias migrantes (Foto: Freepik)

LO QUE CAMBIA EN MEDI-CAL DESDE EL 1 DE JULIO

Desde el 1 de julio de 2026, Medi‑Cal dejará de cubrir los servicios dentales de rutina (exámenes, limpiezas, empastes simples, etc.) para una gran cantidad de adultos inmigrantes; es decir, estos pasarán a tener una cobertura completa sin atención dental, que de todos modos incluye atención médica, hospitalaria, de salud mental, farmacia y otros servicios. Para ser más exactos, en el caso odontológico solo se cubrirán las emergencias dentales, como dolor intenso, infecciones o extracciones de urgencia.

“Entonces, es importante que, si no ha ido al dentista, que por favor hagan su cita, que traten de conseguir todos los procedimientos y tratamientos que necesiten antes del 30 de junio, porque ya a partir del primero de julio, cualquier tratamiento que reciban no se va a cubrir por el medical”, dijo Gabriela González, vocera del Departamento de Servicios Públicos Sociales del Condado de Los Ángeles, Conexión con Telemundo 52.

Por su parte, el doctor Ilan Shapiro, de AltaMed, recomendó tomar medidas preventivas, en especial las personas con diabetes, presión alta, colesterol elevado o asma. “En este momento las personas que tengan cobertura que se aseguren de ir con su médico y que atiendan en este momento los problemas crónicos y que pidan justamente sus medicamentos a 90 días”, indicó al mismo medio.

¿Quiénes son los más afectados?

Adultos de 19 años o más que no tienen un estatus migratorio “satisfactorio” según Medi‑Cal (estatus indocumentado).

Personas con residencia permanente (green card) que aún no han cumplido el periodo de espera de 5 años y no están exentas.

Personas con DACA o algunos estatus PRUCOL (por ejemplo: TPS, ciertos refugiados o personas bajo protección que no cumplen otros criterios).

Adultos inmigrantes de entre 19 y 59 años que tienen Medi‑Cal de cobertura completa. Ellos, además de perder lo dental de rutina, en muchos casos deberán pagar una prima mensual de 30 dólares para conservar la cobertura médica completa sin dental.

¿A quiénes no les afectará el recorte dental del 1 de julio?

Niños y jóvenes menores de 19 años con Medi‑Cal.

Embarazadas y hasta un año después del parto, que mantienen la cobertura completa, incluyendo dental.

Adultos con estatus migratorio “satisfactorio” ya consolidado (por ejemplo: residentes permanentes que ya cumplieron los 5 años o ciudadanos), quienes conservan el paquete dental usual de Medi‑Cal.

Aunque los cambios pueden generar preocupación, no todas las personas perderán los mismos beneficios (Foto: Freepik)

ESTO DEBES HACER PARA SEGUIR CON LA COBERTURA

Para seguir recibiendo Medi‑Cal (aunque sea sin dental de rutina en el caso de algunos inmigrantes) hay varios puntos clave.

Desde ahora y hacia 2027:

Renovar a tiempo: todas las personas que ya estaban inscritas antes del 1 de enero de 2026 pueden seguir con Medi‑Cal de cobertura completa mientras sigan siendo elegibles y hagan su renovación cuando el condado se los pida.

todas las personas que ya estaban inscritas antes del 1 de enero de 2026 pueden seguir con Medi‑Cal de cobertura completa mientras sigan siendo elegibles y hagan su renovación cuando el condado se los pida. No dejar que la cobertura caduque por más de tres meses: si se pierde por más tiempo, puede ser difícil recuperar la cobertura completa, sobre todo para adultos inmigrantes.

si se pierde por más tiempo, puede ser difícil recuperar la cobertura completa, sobre todo para adultos inmigrantes. Pagar la prima, si aplica: ciertos adultos inmigrantes de 19 a 59 años con Medi‑Cal de cobertura completa sin dental deberán pagar 30 dólares al mes; si no pagan, tienen 90 días para ponerse al día o pasan a Medi‑Cal de solo emergencia.

SOLICITAN A LOS INMIGRANTES NO ENTRAR EN PÁNICO

No todas las personas se verán afectadas de la misma manera: la edad, el tipo de cobertura actual, el estatus migratorio y hasta el historial dentro del programa pueden marcar la diferencia entre conservar beneficios completos o verlos reducidos. Por eso, es fundamental prestar atención a las cartas del condado, revisar con calma los avisos que lleguen por correo y, de ser posible, buscar ayuda en clínicas comunitarias u organizaciones que ofrecen orientación gratuita.

Ante la posibilidad de que muchos resulten afectados, Shapiro pidió no entrar en pánico ante los cambios. “Van a seguir existiendo clínicas comunitarias que van a estar abiertas para cualquier persona de donde vengan. Uno puede directamente llegar a Google, por ejemplo, y ponerles clínicas comunitarias”.

¿CUÁLES SON LOS OTROS CAMBIOS QUE EMPEZARÁN A APLICARSE E INCLUIRÁN EN LA ELEGIBILIDAD?

A partir del 1 de enero de 2027 llegarán los requisitos laborales/comunitarios para muchos adultos de 19 a 64 años con Medi‑Cal de expansión ACA (deberán trabajar, estudiar o hacer voluntariado al menos 80 horas al mes, o ganar al menos 580 dólares mensuales; salvo grupos exentos como mayores de 65, personas con discapacidad, embarazadas, padres de menores de 14, etc.).

También desde 2027, algunos adultos sin hijos dependientes menores de 19 años tendrán que renovar dos veces al año, no solo una.