Desde marzo, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) empezó a cancelar miles de licencias de conducir comerciales (CDL) emitidas a inmigrantes que no tienen residencia permanente en Estados Unidos, una decisión derivada de la reciente Regla Final de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) que ya dejó sin documentación para trabajar a conductores de transporte local, repartidores de alimentos, trabajadores agrícolas temporales y operadores de camiones. En California, el impacto se siente de lleno en miles de familias latinas que ahora ven en riesgo sus empleos, sus ingresos y la estabilidad de su hogar.

En barrios como East Los Ángeles, el Valle Central y comunidades del Inland Empire esta noticia corrió rápido entre cadenas de WhatsApp y grupos de Facebook en español; para muchas familias significa perder horas de trabajo, encajes en cadenas de logística y hasta contratos con empresas locales que dependen de rutas diarias. Fuentes del DMV confirman que la revisión y revocación ya se inició y que, en varios condados, conductores recibieron notificaciones formales de cancelación, lo que agrava el temor entre quienes sostienen a su familia con jornadas en carretera.

Miles de inmigrantes en Estados Unidos se perjudicarán con esta decisión. Y es que los que se desempeñan como camioneros perderían sus puestos de trabajo (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ CONDUCTORES INMIGRANTES ESTÁN PERDIENDO SUS LICENCIAS CDL EN CALIFORNIA?

De acuerdo con el DMV de California, desde el 6 de marzo fueron canceladas alrededor de 13,000 licencias comerciales no domiciliadas (CDL). Estas credenciales estaban dirigidas a conductores que no tenían residencia permanente en Estados Unidos, pero que contaban con permisos migratorios temporales o autorizaciones de trabajo limitadas.

La modificación surgió tras la implementación de la Regla Final de la FMCSA, que redujo las categorías migratorias elegibles para mantener este tipo de licencia comercial. Entre los grupos afectados aparecen:

Titulares de visas temporales que ya no califican.

Beneficiarios de DACA.

Solicitantes de asilo pendientes.

Personas con permisos laborales temporales (por ejemplo, trámites en proceso).

Algunos refugiados y asilados con documentación limitada.

Según explicaron las autoridades, muchas de estas licencias se habían emitido bajo criterios previos que ahora quedaron fuera de la nueva normativa federal.

LAS ÚNICAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS QUE SÍ PODRÁN CONSERVAR LA LICENCIA

El nuevo sistema federal restringe las CDL no domiciliadas a ciertos perfiles específicos vinculados a empleo temporal autorizado. Las categorías que todavía pueden acceder o mantener la licencia son:

Categoría migratoria Tipo de actividad permitida Visa H-2A Trabajos agrícolas temporales Visa H-2B Trabajos no agrícolas temporales Visa E-2 Inversionistas y actividades comerciales

Las autoridades deben verificar cada caso mediante el sistema federal SAVE y revisar documentación migratoria oficial antes de aprobar o renovar una licencia.

¿QUÉ TRÁMITES QUEDARON SUSPENDIDOS POR ORDEN FEDERAL?

Uno de los puntos más preocupantes es que el DMV no puede procesar varios trámites relacionados con estas licencias comerciales. Entre los procedimientos suspendidos se encuentran:

Renovaciones.

Duplicados.

Correcciones de datos.

Transferencias de licencias CDL no domiciliadas.

Aunque algunas personas podrán conservar su licencia hasta la fecha de vencimiento original, otras ya recibieron avisos oficiales notificando la cancelación. El DMV confirmó que todavía acepta nuevas solicitudes por obligaciones judiciales (caso Doe v. Department of Motor Vehicles), pero esos pedidos permanecerán “pendientes” hasta por un año o hasta que la FMCSA elimine las restricciones federales actuales.

Los camioneros de California tendrán que adaptarse a estos nuevos requerimientos, pero muchos de ellos se quedarán sin sus licencias (Foto: AFP)

NUEVOS REQUISITOS MÉDICOS Y CONTROLES FEDERALES

Las modificaciones no solo afectan el estatus migratorio; también incorporan nuevas exigencias médicas y de capacitación para quienes buscan obtener o conservar una CDL en California. Actualmente siguen vigentes estos requisitos:

Requisito Descripción ELDT Capacitación obligatoria para nuevos conductores comerciales (curso con al menos 15 horas teórico-prácticas). Evaluaciones médicas Controles periódicos y certificados médicos vigentes para mantener la habilitación. Drug and Alcohol Clearinghouse Registro federal sobre infracciones vinculadas a drogas y alcohol que puede bloquear emisión o renovación.

El Curso ELDT exige tanto teoría como práctica supervisada; muchas escuelas y centros de capacitación de Los Ángeles, Sacramento y Fresno están recibiendo consultas masivas por conductores que necesitan completar horas antes de perder la elegibilidad.

PROBLEMAS TÉCNICOS AGRAVAN LA SITUACIÓN

Además de las restricciones, el DMV informó problemas en el sistema electrónico para recibir certificados médicos de conductores interestatales. La falla, detectada el 18 de mayo durante la implementación del mecanismo digital obligatorio, obligó a las autoridades a pedir copias impresas de certificaciones médicas mientras se corrige la plataforma. Esa situación suma demoras y trámites adicionales en oficinas del DMV que ya funcionan con citas limitadas.

IMPACTO LOCAL: TRABAJO, FAMILIA Y CULTURA

La cancelación masiva de CDLs tiene efectos que trascienden lo legal. En muchas comunidades latinas de California:

Restaurantes y negocios de alimentos que dependen de reparto pierden conductores experimentados.

Empresas agrícolas temporales enfrentan falta de choferes para transporte de cosechas y empleados.

Remesas y pagos de renta se ven afectados cuando un conductor pierde turno o contrato.

Redes comunitarias (iglesias, centros comunitarios, sindicatos locales) se organizan para ofrecer información, ayuda legal y jornadas de documentación.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CONDUCTORES AFECTADOS

Si te encuentras en esta situación, considera:

Revisar la notificación oficial del DMV y conservar copias.

Consultar con un abogado de inmigración o una clínica legal comunitaria (por ejemplo, organizaciones en San Diego, Los Ángeles o el Central Valley).

Guardar registros de empleadores y contratos que demuestren empleo previo.

Entregar certificados médicos impresos si el sistema digital del DMV no está disponible.

Mantener contacto con tu empleador y comunicar cambios de estatus para evitar sanciones laborales.

¿QUÉ BUSCAN LOS ABOGADOS Y ACTIVISTAS?

Defensores de derechos de inmigrantes y abogados laborales están pidiendo aclaraciones a nivel estatal y federal, y algunos han presentado recursos judiciales para evitar cancelaciones masivas que, según argumentan, ponen en riesgo empleo y debido proceso. En paralelo, organizaciones latinas están organizando líneas de ayuda y talleres informativos en español.