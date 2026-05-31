A escasos días del balotaje de las Elecciones Generales en Perú, los dos candidatos participantes tiene una nueva oportunidad de informar a los ciudadanos para que piensen bien antes de emitir tu voto. Este domingo 31 de mayo se realizará el Debate Presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de la Segunda Vuelta 2026, donde los aspirantes Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú buscarán convencer al electorado con sus mejores propuestas. Si resides en el extranjero, por ejemplo Estados Unidos, conocer el horario exacto y los canales para ver gratis en directo esta contienda es vital para ejercer un voto informado.

Para la comunidad peruana en el exterior, acceder al debate presidencial EN VIVO es sumamente sencillo gracias a las múltiples opciones de transmisión. La señal matriz estará a cargo de TV Perú y el canal digital oficial del Jurado Nacional de Elecciones - JNE Media. Además, los principales canales comerciales de señal abierta retransmitirán el evento en directo, permitiendo que la diáspora lo siga a través de sus aplicaciones y webs oficiales. Solo necesitas una conexión a internet estable para disfrutar del debate de forma gratuita desde tu teléfono inteligente, tablet o Smart TV. Mantente conectado a las redes sociales oficiales para obtener los enlaces directos de la cobertura.

Guía de canales de televisión abierta y plataformas autorizadas para ver el Debate Presidencial de Segunda Vuelta del JNE 2026 en vivo hoy, 31 de mayo. Siga las propuestas de los candidatos en directo. | Crédito: JNE / Imagen editada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT

Horario y lugar del Debate Presidencial de segunda vuelta del JNE 2026

Fecha de la jornada: Domingo, 31 de mayo

Hora de inicio: 8:00 p. m. (duración aproximada de 2 horas, hasta alrededor de 10:00 p. m.).

Sede: Centro de Convenciones de Lima, en San Borja (sin acceso al público general, solo candidatos y equipos técnicos).

Canales y formas de ver el Debate Presidencial de segunda vuelta del JNE 2026 gratis

TV abierta nacional: transmisión en señal abierta por TV Perú .

. Canal del JNE en TV de pago: JNE TV / JNE Media , canal 552 de Movistar TV.

, canal 552 de Movistar TV. Plataformas digitales oficiales: redes y plataformas del Jurado Nacional de Elecciones (Facebook, YouTube y otros canales digitales del JNE).

Candidatos participantes del Debate Presidencial de segunda vuelta del JNE 2026 del 31 de mayo

En la jornada de este domingo 31 de mayo participarán los dos candidatos presidenciales que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera vuelta electoral. A continuación, la lista de los que intervendrán hoy:

CANDIDATO PARTIDO POLÍTICO Keiko Sofía Fujimori Higuchi Fuerza Popular Roberto Helbert Sánchez Palomino Juntos por el Perú

Todo listo para el debate presidencial de segunda vuelta organizado por el JNE este domingo 31 de mayo de 2026. Entérese de a qué hora empieza la transmisión oficial y las opciones para seguirlo en vivo. | Crédito: JNE / Imagen editada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT

Formato del Debate Presidencial de segunda vuelta del JNE 2026

En declaraciones a la agencia Andina, Carlos Vilela, Director Nacional de Educación del JNE, precisó que se aplicará una “metodología mixta” con un “bolsón de tiempo” para que cada candidato exponga sus ideas sobre los cuatro temas y se dará lugar a la “apertura de diálogo” entre ambos con la pregunta ciudadana.

Etapa Tiempo Presentación inicial 1 minuto por candidato Debate frente a frente 3 minutos por tema Pregunta ciudadana 3 minutos por respuesta Mensaje final 2 minutos por candidato Duración estimada 1 hora y 40 minutos

¿Cuáles serán los temas del Debate Presidencial de segunda vuelta del JNE 2026 este 31 de mayo?

Temas a debatir Orden participación Seguridad ciudadana Fujimori empieza, Sánchez continúa Fortalecimiento del Estado democrático y DDHH Sánchez inicia, Fujimori cierra Educación y salud Fujimori comienza, Sánchez sigue Economía, empleo y reducción de la pobreza Sánchez abre, Fujimori concluye

Preguntas Frecuentes (FAQ) del Debate Presidencial JNE 2026

¿Cuándo y a qué hora es el debate presidencial de segunda vuelta del JNE 2026?

La jornada se llevará a cabo el domingo 31 de mayo de 2026 a las 20:00 (hora de Lima / 21:00 ET en EE. UU.).

¿Quiénes son los candidatos que debaten el 31 de mayo?

Para este encuentro, los candidatos son:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

¿Dónde puedo ver el debate presidencial en vivo y gratis?

Puedes seguir la señal oficial sin costo a través de los siguientes canales:

TV Perú (Canal 7): Señal abierta nacional.

Señal abierta nacional. JNE TV: Canal institucional del Jurado Nacional de Elecciones.

Canal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Canales de señal abierta: Latina, América TV, Panamericana y ATV suelen sumarse a la transmisión.

Latina, América TV, Panamericana y ATV suelen sumarse a la transmisión. Radio: RPP Noticias y Radio Nacional para quienes prefieren el audio en directo.

¿Cómo ver el debate desde Estados Unidos por Internet?

Si resides en EE. UU., la mejor opción es la vía online. Podrás conectarte gratis a través de:

Facebook Live y YouTube: En las cuentas oficiales del JNE y TV Perú .

En las cuentas oficiales del y . Apps de TV: Las plataformas digitales de los principales canales peruanos (América tvGO, Latina Play, etc.).

Las plataformas digitales de los principales canales peruanos (América tvGO, Latina Play, etc.). Páginas web: Portales de noticias que realizarán la cobertura minuto a minuto.

¿Cuánto dura el debate?

El evento tiene una duración estimada de 2 horas. El tiempo se distribuye en bloques temáticos donde los candidatos responden preguntas ciudadanas y debaten cara a cara sobre Seguridad Ciudadana, Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos, Educación y Salud, y Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza.

¿Cuántos debates hubo por la segunda vuelta electoral?

Este es el segundo y úlltimo debate previo a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2026. El pasado domingo 24 debatieron los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú y en esta oportunidad, harán lo propio sus respectivos candidatos presidenciales.