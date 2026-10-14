El Seguro Social confirmó este 14 de octubre de 2026 una noticia esperada por millones de beneficiarios: en 2027, los pagos subirán alrededor de US$75 mensuales en promedio. El incremento corresponde al ajuste por costo de vida, o COLA, que se calcula con base en la inflación para que las prestaciones acompañen el alza de precios. A continuación, te contamos qué personas recibirán este aumento, considerado uno de los más altos de la última década.

¿Cobras Seguro Social? El aumento de 2027 se aplicará solo, sin formularios ni trámites (Foto: Magnific)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN UNO DE LOS MAYORES AUMENTOS DE LA DÉCADA?

El aumento del 3.6% en 2027 llegará a quienes reciben beneficios del Seguro Social, incluidos jubilados, sobrevivientes y personas con discapacidad, además de los beneficiarios de SSI .

En total, impactará a unos 76 millones de personas. “Cerca de 72 millones de beneficiarios verán un ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6% a partir de enero de 2027” y alrededor de 7.3 millones de beneficiarios de SSI recibirán el pago mayor el 31 de diciembre de 2026, precisa el comunicado de prensa de SSA.

El alza promedio de unos US$75 mensuales corresponde específicamente al trabajador jubilado promedio, cuyo pago pasaría de aproximadamente US$2,095 a US$2,170.

IMPORTANTE. No todas las personas obtendrán exactamente US$75: cada cheque aumentará un 3.6%, por lo que el monto dependerá de la prestación que ya recibe cada beneficiario.

Grupo Aumento promedio estimado Trabajador jubilado US$75 al mes, de US$2,095 a US$2,170 Viuda o viudo sobreviviente US$69 al mes, de US$1,936 a US$2,005 Beneficiario de SSDI US$59 al mes, de US$1,642 a US$1,701 Beneficiario de SSI 3.6%; el monto individual depende de su pago actual

Cabe precisar que no hace falta presentar una solicitud: el ajuste por costo de vida se aplicará automáticamente a los pagos elegibles.

¿DE QUÉ FORMA CONSULTAR EL AVISO DE COLA?

Quienes tengan una cuenta personal de my Social Security podrán consultar en línea su aviso de ajuste por costo de vida (COLA) desde finales de noviembre, hasta tres semanas antes de recibirlo por correo postal. Además, podrán activar alertas por mensaje de texto o correo electrónico cuando reciban una nueva notificación, incluido el aviso de COLA, en el Centro de Mensajes de su cuenta.

Las personas que no tengan una cuenta personal de my Social Security deberán crear una e inscribirse para recibir notificaciones electrónicas antes del 18 de noviembre, a fin de consultar en línea su aviso de ajuste por costo de vida (COLA). La cuenta puede crearse en www.ssa.gov/myaccount.

Quienes no se inscriban para recibir notificaciones electrónicas de la Seguridad Social recibirán por correo postal, en diciembre, su aviso de ajuste por costo de vida (COLA).

Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aviso de COLA simplificado, de una sola página, redactado en un lenguaje claro y personalizado. El documento incluirá las fechas exactas, el nuevo monto individual de la prestación y el detalle de las deducciones aplicables.

¿CÓMO SE CALCULÓ EL AUMENTO DEL SEGURO SOCIAL EN 2027?

El COLA se calcula según la inflación. La SSA comparó el incremento de precios registrado entre julio y septiembre de 2026 con el mismo período de referencia de 2025; el porcentaje resultante es el incremento de los beneficios en 2027.

Así se calcula el COLA:

El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) publica cada mes el CPI-W, que mide la variación promedio de precios de una canasta de bienes y servicios pagados por trabajadores urbanos y administrativos.

Para el COLA, el Seguro Social toma los valores de julio, agosto y septiembre y calcula el promedio del tercer trimestre del año en curso.

Ese promedio se compara con el promedio más alto del tercer trimestre del año anterior en el que entró en vigor un COLA.

Si el promedio reciente es mayor, la diferencia porcentual se convierte en el aumento. Si no hay incremento, no se aplica COLA.

El CPI-W es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos. El Seguro Social lo utiliza para determinar el ajuste anual por costo de vida (Foto: MAG El Comercio)

La fórmula para el aumento del Seguro Social en 2027

La SSA usa el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W), publicado por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

1. Suma los valores del CPI-W de julio, agosto y septiembre de 2026.

2. Calcula el promedio de esos tres meses.

3. Compara ese promedio con el promedio más alto del tercer trimestre de un año anterior que sirvió para establecer un COLA, en este caso el de 2025.

4. Si el promedio de 2026 es mayor, la variación porcentual se redondea a la décima más cercana y se convierte en el COLA de 2027. Si no aumenta, no se aplica un ajuste.

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