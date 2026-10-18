A partir de 2027, más de 71 millones de beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) recibirán un aumento del 3.6% en sus pagos, como parte del ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA. Para un trabajador jubilado promedio, el incremento equivale a unos US$75 más al mes, aunque el monto variará según el tipo y cifra del beneficio. Estos son los seis cambios que impactarán los pagos del Seguro Social el próximo año.

Pagos del Seguro Social subirán en 2027, pero también cambiarán estos seis aspectos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LOS CAMBIOS DEL SEGURO SOCIAL QUE IMPACTARÁN LOS PAGOS EN 2027

A continuación, te mencionamos seis cambios que afectarán los pagos del Seguro Social en 2027 y que deben conocer los beneficiarios. La lista fue realizada por The Motley Fool, empresa privada de asesoría financiera y de inversiones.

1. El COLA de 2027 es el quinto más alto de los últimos 35 años

El aumento del 3.6% del ajuste anual por costo de vida (COLA) para los beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) en 2027, anunciado el pasado 14 de octubre, representa el quinto incremento más alto desde 1993. Además, será el sexto año consecutivo en el que las prestaciones aumentan al menos un 2.5%

Aunque el alza supone una buena noticia para los beneficiarios, también puede aumentar la presión sobre las reservas del fondo fiduciario del Seguro de Vejez y Supervivencia (OASI). Si el fondo llegara a agotarse y el Congreso no aprobara cambios para reforzarlo, los pagos podrían enfrentar recortes de hasta 22% para trabajadores jubilados y sobrevivientes de trabajadores fallecidos.

2. Quienes ganan más pagarán más impuestos al Seguro Social

Aunque los jubilados, las personas con discapacidad y los sobrevivientes recibirán pagos más altos en 2027, los trabajadores con ingresos elevados también tendrán un cambio: una mayor parte de su salario estará sujeta al impuesto del Seguro Social. Cabe precisar que este impuesto financia gran parte del programa y se cobra sobre los salarios, no sobre las ganancias de inversiones.

En 2027, el límite de ingresos gravados subirá de US$184,500 a US$192,300. Para la mayoría de los trabajadores, esto no cambiará nada porque sus ingresos ya están por debajo de ese tope. Sin embargo, quienes ganen más podrían pagar hasta US$483.60 adicionales al año si trabajan para un empleador, o hasta US$967.20 si son trabajadores independientes.

3. El pago máximo del Seguro Social también subirá

Los jubilados que tuvieron ingresos altos durante gran parte de su vida laboral podrían recibir un pago mensual máximo más alto en 2027. Al llegar a la edad plena de jubilación, el beneficio máximo pasará de US$4,152 a US$4,188 al mes, es decir, US$36 adicionales.

Sin embargo, muy pocas personas califican para este monto: cerca del 2% de los beneficiarios. Para recibirlo, deben esperar hasta la edad plena de jubilación, haber trabajado al menos 35 años y haber alcanzado o superado el límite de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social en cada uno de los 35 años que la SSA toma en cuenta para calcular el beneficio.

4. Suben los límites de ingresos para quienes reclaman antes

Como se sabe, las personas que piden el Seguro Social antes de llegar a su edad plena de jubilación pueden recibir un pago mensual reducido de forma permanente. Además, si continúan trabajando y ganan más de cierto límite, la SSA puede retener parte de sus beneficios. En 2027, ese límite de ingresos será más alto, por lo que podrán ganar un poco más sin que se reduzcan sus pagos.

Quienes no alcancen la edad plena de jubilación durante 2027 podrán ganar hasta US$25,560 al año, o US$2,130 al mes, antes de que se aplique una retención. Si superan ese monto, se retendrá US$1 de beneficios por cada US$2 adicionales que ganen. En cambio, quienes cumplan su edad plena de jubilación en 2027 podrán ganar hasta US$67,920 al año, o US$5,660 al mes; después de ese límite, se retendrá US$1 por cada US$3 de ingresos extra.

5. Las personas con discapacidad podrán ganar más sin perder el beneficio

En 2027, las personas que reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social podrán tener ingresos un poco más altos por trabajo sin que la SSA suspenda sus pagos. Para quienes no son ciegos, el límite mensual subirá de US$1,690 a US$1,770.

El aumento será mayor para los beneficiarios ciegos. En su caso, el límite de ingresos mensuales pasará de US$2,830 a US$2,950. Si una persona supera el monto que le corresponde, la SSA puede considerar que realiza una actividad laboral sustancial y revisar si mantiene el derecho al beneficio por discapacidad.

6. Aumentan los requisitos para acceder a la cobertura del Seguro Social

Para recibir beneficios del Seguro Social en el futuro, la mayoría de los trabajadores debe acumular 40 créditos laborales durante su vida. Se pueden obtener hasta cuatro créditos por año, según el dinero ganado mediante trabajo sujeto a impuestos del Seguro Social.

En 2027, será necesario ganar US$1,970 para obtener un crédito, frente a los US$1,890 exigidos en 2026. Por lo tanto, una persona tendrá que generar al menos US$7,880 en el año para conseguir los cuatro créditos máximos anuales.