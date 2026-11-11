El presupuesto de millones de hogares en Estados Unidos estará marcado por tres cambios del Seguro Social desde enero de 2027. Además del aumento del 3.6% en los beneficios, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó una ampliación del tope salarial sujeto al impuesto del programa y nuevos límites de ganancias para quienes cobran su jubilación mientras mantienen un empleo. Aunque el incremento ayudará a cubrir gastos como la renta, los alimentos o los servicios, su efecto dependerá de cada situación: los trabajadores con remuneraciones elevadas podrían aportar más, mientras que ciertos pensionados deberán vigilar sus ingresos laborales para evitar retenciones antes de alcanzar la edad plena de retiro. Por eso, conocer las disposiciones será tan importante como revisar cuánto dinero llegará a la cuenta bancaria.

Las consecuencias dependerán de cada situación. Mientras los pensionados recibirán el ajuste por costo de vida, ciertos empleados con salarios elevados aportarán más al sistema. Por su parte, quienes combinan un trabajo con el cobro anticipado de su retiro tendrán que revisar los nuevos umbrales para evitar sorpresas.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos comunicó una serie de cambios que podrían modificar tus pagos durante el 2027 (Foto: Getty images)

1. LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL AUMENTARÁN UN 3.6% POR EL COLA

El ajuste por costo de vida, conocido como COLA, se reflejará en las prestaciones que se pagan desde enero de 2027. Según la SSA, esta actualización alcanzará a cerca de 72 millones de beneficiarios del Seguro Social.

Su propósito es ayudar a preservar el poder adquisitivo frente a la inflación. Para determinar el porcentaje, la agencia comparó el promedio del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos Asalariados y Administrativos —CPI-W, por sus siglas en inglés— del tercer trimestre de 2026 con el correspondiente al mismo periodo de 2025.

En el caso de los trabajadores jubilados, la prestación mensual promedio estimada pasará de US$2,095 a US$2,170. La diferencia será de aproximadamente US$75, aunque la cantidad individual dependerá de lo que cobre cada persona.

Categoría de beneficiario Promedio mensual antes del COLA Promedio mensual desde enero de 2027 Trabajadores jubilados US$2,095 US$2,170 Pareja de adultos mayores en la que ambos reciben beneficios US$3,238 US$3,355 Persona viuda de edad avanzada que recibe beneficios individualmente US$1,936 US$2,005 Trabajadores con discapacidad US$1,642 US$1,701

Estas cifras son estimaciones oficiales, no cantidades garantizadas para todos. Para conocer el monto correspondiente a tu caso, deberás revisar la notificación que emita la agencia.

¿Cuándo llegará el aumento del SSI?

Los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario, o SSI, también subirán un 3.6%. La entrega correspondiente a enero está prevista desde el 31 de diciembre de 2026 y alcanzará a unos 7.3 millones de personas.

En conjunto, aproximadamente 76 millones de beneficiarios recibirán el ajuste entre ambos programas. Los grupos no deben sumarse directamente, ya que algunos destinatarios cobran las dos prestaciones.

2. SUBIRÁ EL TOPE SALARIAL SUJETO AL IMPUESTO DEL SEGURO SOCIAL

El segundo cambio afectará principalmente a empleados con remuneraciones elevadas. Durante 2027, el máximo anual sujeto al impuesto del Seguro Social aumentará de US$184,500 a US$192,300.

Este umbral, denominado taxable maximum en inglés, determina hasta qué cantidad de ingresos laborales se aplica la contribución. La tasa correspondiente al trabajador permanecerá en 6.2%; lo que crecerá será la base utilizada para calcularla.

Concepto 2026 2027 Tope anual de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social US$184,500 US$192,300 Tasa correspondiente al empleado 6.2% 6.2%

La diferencia entre ambos límites es de US$7,800. Al aplicar el porcentaje vigente a esa cantidad, la aportación máxima del empleado se incrementa US$483.60 al año frente al máximo anterior.

El efecto sobre tu cheque de pago dependerá de cuánto ganes:

Si tu salario anual es de US$184,500 o menos, la ampliación del tope no elevará por sí misma tu aporte.

Si recibes más de US$184,500, pero menos de US$192,300, una porción adicional quedará sujeta a la contribución.

Si alcanzas o superas los US$192,300, el incremento máximo respecto de 2026 será de US$483.60 como empleado.

Esta disposición corresponde al Seguro Social, no a Medicare. El segundo programa carece de ese mismo límite sobre las remuneraciones sujetas a su impuesto.

3. CAMBIARÁN LOS LÍMITES DE GANANCIAS PARA JUBILADOS QUE SIGUEN TRABAJANDO

Recibir una pensión de retiro y mantener un empleo es posible. Sin embargo, antes de alcanzar la edad plena de jubilación, superar ciertos umbrales de ingresos laborales puede ocasionar que la SSA retenga parte de las prestaciones.

Las cantidades permitidas aumentarán en 2027. La regla dependerá de si permaneces por debajo de esa edad durante todo el año o llegas a ella dentro del mismo periodo.

Situación del beneficiario Límite anual en 2026 Límite anual en 2027 No alcanza la edad plena de jubilación durante el año US$24,480 US$25,560 Alcanza la edad plena de jubilación durante el año US$65,160 US$67,920

En la segunda categoría, únicamente se consideran las ganancias obtenidas durante los meses anteriores a alcanzar la edad plena de jubilación.

Si todavía no alcanzarás la edad plena en 2027

El límite anual será de US$25,560. Por cada US$2 que ganes por encima de ese umbral, la agencia retendrá US$1 de tus beneficios.

Por ejemplo, una persona con ingresos laborales de US$27,560 excedería el máximo permitido en US$2,000. Bajo esta regla, la retención sería de US$1,000.

Si alcanzarás la edad plena durante 2027

El umbral ascenderá a US$67,920. En este caso, se retendrá US$1 por cada US$3 que superen la cantidad permitida, contando únicamente las ganancias obtenidas antes del mes en que llegues a la edad plena de jubilación.

A partir de ese momento, podrás seguir trabajando sin que se aplique una retención por exceder estos límites. La misma condición corresponde a quienes ya hayan alcanzado dicha etapa antes del inicio de 2027.

Además, las cantidades retenidas no necesariamente representan una pérdida definitiva. Al llegar a la edad plena, la SSA recalcula la prestación para considerar los meses en los que suspendió o redujo los pagos.

Estas disposiciones corresponden a la jubilación. Si recibes beneficios por discapacidad o SSI, deberás consultar las reglas específicas de tu programa antes de utilizar los umbrales anteriores como referencia.

Facha de una oficina de la Administración del Seguro Social (Foto: Google Maps)

¿CÓMO CONSULTAR CUÁNTO RECIBIRÁS DEL SEGURO SOCIAL EN 2027?

Para conocer tu monto individual, revisa la notificación del COLA en tu cuenta personal de my Social Security. Los avisos estarán disponibles para la mayoría de los beneficiarios a finales de noviembre de 2026, dentro de la sección Message Center, o centro de mensajes.

La agencia señala el 18 de noviembre como fecha límite para haber creado el perfil y consultar por esa vía la comunicación correspondiente. También permite elegir la recepción electrónica de los documentos disponibles en lugar del correo postal.

Estos son los pasos para revisar la información:

Ingresa al sitio oficial de la SSA y abre la sección my Social Security. Inicia sesión en tu cuenta personal. Busca el apartado Message Center. Abre la notificación del ajuste por costo de vida de 2027 cuando esté disponible. Consulta el nuevo monto mensual y los detalles incluidos en el documento.

Si recibes Medicare, revisa también la información relacionada con ese programa en el aviso correspondiente. Así podrás identificar la cantidad que cobrarás, en lugar de tomar como referencia únicamente el incremento porcentual.

Antes de organizar el presupuesto del próximo año, conviene responder tres preguntas: cuánto aumentará tu prestación, si tu salario supera el nuevo tope contributivo y si mantener un empleo puede generar retenciones. Distinguir cada escenario te permitirá calcular con mayor claridad el dinero disponible para los gastos del hogar.