Para millones de personas que reciben beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA), el pago mensual es fundamental para comprar alimentos, pagar la vivienda y mantener al día los servicios básicos. Cuando ese dinero no llega en la fecha esperada, pueden surgir dificultades para cubrir sus necesidades y cumplir con sus obligaciones. Si esto te ocurre, en esta nota te contamos cómo reportarlo y qué debes tener en cuenta.

Si dependes de tu beneficio mensual para cubrir tus gastos, una demora puede generar preocupación (Foto AP/Jenny Kane)

¿CÓMO REPORTAR UN PAGO FALTANTE?

Para reportar un pago faltante del Seguro Social en Estados Unidos, primero comunícate con tu banco si recibes depósito electrónico. Si la entidad no resuelve el problema, llama a la Administración del Seguro Social (SSA) al 1-800-772-1213 y oprime 7 para recibir atención en español. También puedes contactar a tu oficina local. La SSA revisará el caso y, si confirma que el pago te corresponde, lo reemplazará.

SI RECIBES EL DINERO POR DEPÓSITO DIRECTO

Sigue estos pasos si recibes tus beneficios por depósito directo:

1. Comprueba que ya llegó tu fecha programada de pago.

2. Consulta con tu banco o institución financiera. Según la SSA, puede existir una demora en el procesamiento o registro del depósito.

3. Si el dinero sigue sin aparecer, reporta el pago tardío, perdido o robado a la SSA por teléfono o mediante tu oficina local. Para personas sordas o con dificultades auditivas, el número TTY es 1-800-325-0778.

Para facilitar la consulta, ten a la mano tu número de reclamación o expediente.

SI TODAVÍA RECIBES UN CHEQUE POR CORREO

El procedimiento es diferente si aún recibes un cheque por correo:

Si el cheque no llegó en la fecha prevista, espera tres días laborables antes de reportarlo como perdido.

Si sabes que el cheque fue robado o se perdió, comunícate con la SSA inmediatamente, sin esperar esos tres días.

La SSA señala que una causa frecuente de retraso de los cheques es no haber informado un cambio de dirección.

¿Hay que esperar tres días para reclamar un depósito electrónico?

Para un depósito electrónico que no llega en la fecha programada, la instrucción oficial es consultar primero al banco y después contactar a la SSA si el problema continúa. La espera de tres días laborables corresponde a los cheques enviados por correo.

No hay un plazo único de reemplazo; por lo tanto, la agencia debe revisar lo ocurrido y determinar si el pago está pendiente y corresponde emitirlo nuevamente.