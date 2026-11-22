El partido más importante de la Liga Nacional de Honduras vivirá una nueva edición. Este domingo 22 de noviembre, no te pierdas el juego de Olimpia vs. Motagua EN VIVO, por la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026, un enfrentamiento de pronóstico reservado entre dos equipos que pelean en la primera y segunda posición del campeonato. A continuación, te cuento cuáles son los horarios y canales que transmiten el duelo Olimpia vs. Motagua.

El conjunto albo, dirigido por Eduardo Espinel, llega como líder con 35 puntos, mientras que Motagua, bajo las órdenes de Javier López, ocupa la segunda posición con 28 unidades. Esta nueva edición del clásico promete intensidad, rivalidad y emociones en un enfrentamiento fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en el Apertura 2026.

¿A qué hora juega Olimpia vs. Motagua EN VIVO este domingo 22 de noviembre?

El partido entre Motagua y Olimpia comenzará a las 5:15 p.m. de Honduras este domingo 22 de noviembre de 2026. El enfrentamiento se disputará en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, donde Motagua ejercerá como local.

El cambio de escenario responde a la indisponibilidad del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, ocupado por actividades religiosas.

¿Qué canal transmite Olimpia vs. Motagua EN VIVO en Honduras?

La transmisión del Clásico Olimpia vs. Motagua EN VIVO estará disponible por Deportes TVC, señal encargada de llevar las principales emociones del fútbol hondureño. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante la plataforma digital DTVC+ (TVC Plus), disponible en dispositivos compatibles.

¿Dónde ver Olimpia vs. Motagua EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados hondureños residentes en Estados Unidos podrán seguir el Clásico Capitalino a través de Centro América TV, con opciones de streaming mediante Fubo y Fanatiz, según la disponibilidad de sus respectivos paquetes. El encuentro comenzará a las 6:15 p.m. del Este (Miami y Nueva York), 5:15 p.m. del Centro (Houston y Chicago), 4:15 p.m. de la Montaña (Denver) y 3:15 p.m. del Pacífico (Los Ángeles).