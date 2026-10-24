Con el ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6% anunciado para 2027, los beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) buscan conocer las fechas en las que cobrarán sus pagos con el aumento. El calendario del próximo año también contempla tres meses en los que algunas personas recibirán dos depósitos. ¿De qué meses se trata y quiénes los recibirán? A continuación, te lo explicamos.

Dos depósitos en un mes no significan un beneficio extra (Foto: Pexels / Imagen referencial)

¿CUÁLES SON LOS TRES MESES DE 2027 EN LOS QUE ALGUNOS BENEFICIARIOS RECIBIRÁN DOS DEPÓSITOS?

Los tres meses de 2027 en los que algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán dos depósitos son: abril, julio y diciembre (más adelante te mostramos un cuadro con sus fechas exactas de pago).

Si piensas que este “pago doble” a realizarse el mismo mes se debe a la designación de una ayuda extraordinaria, estás equivocado: se trata de un ajuste en el calendario, por lo tanto, los depósitos se realizarán el primer y el último día hábil de cada uno de esos meses, sin que esto represente dinero adicional.

¿QUIÉNESRECIBIRÁN DOS DEPÓSITOS EL MISMO MES EN 2027?

Los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán dos depósitos en un mismo mes en tres ocasiones durante 2027: abril, julio y diciembre.

Esto no significa que cobrarán un bono ni dinero adicional. Se trata de un ajuste del calendario: cuando el primer día del mes, la fecha habitual de pago, coincide con un fin de semana o un feriado, el depósito se adelanta al día hábil anterior. Por eso, en esos tres meses recibirán tanto el pago correspondiente a ese mes como el adelanto del siguiente.

FECHAS DE LOS PAGOS DOBLES A LOS BENEFICIARIOS DE SSI EN 2027

A continuación, te mostramos en una tabla las fechas exactas de los pagos de SSI en los meses de 2027 en los que los beneficiarios recibirán dos depósitos.

Mes Primer depósito Segundo depósito ¿A qué corresponde el segundo pago? Abril Jueves 1 de abril de 2027: pago de abril. Viernes 30 de abril de 2027. Al beneficio de mayo, adelantado porque el 1 de mayo cae sábado. Julio Jueves 1 de julio de 2027: pago de julio. Viernes 30 de julio de 2027. Al beneficio de agosto, adelantado porque el 1 de agosto cae domingo. Diciembre Miércoles 1 de diciembre de 2027: pago de diciembre. Jueves 30 de diciembre de 2027. Al beneficio de enero de 2028, adelantado por el feriado de Año Nuevo y su observancia el viernes 31 de diciembre.

¿DE QUÉ MANERA CONSULTAR EL NUEVO MONTO DEL SEGURO SOCIAL TRAS EL INCREMENTO DEL COLA?

Quienes tengan una cuenta personal de my Social Security podrán consultar en línea su aviso de ajuste por costo de vida (COLA) desde finales de noviembre, hasta tres semanas antes de recibirlo por correo postal. Además, podrán activar alertas por mensaje de texto o correo electrónico cuando reciban una nueva notificación, incluido el aviso de COLA, en el Centro de Mensajes de su cuenta.

Las personas que no tengan una cuenta personal de my Social Security deberán crear una e inscribirse para recibir notificaciones electrónicas antes del 18 de noviembre, a fin de consultar en línea su aviso de ajuste por costo de vida (COLA). La cuenta puede crearse en www.ssa.gov/myaccount.

Quienes no se inscriban para recibir notificaciones electrónicas de la Seguridad Social recibirán por correo postal, en diciembre, su aviso de ajuste por costo de vida (COLA).

Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aviso de COLA simplificado, de una sola página, redactado en un lenguaje claro y personalizado. El documento incluirá las fechas exactas, el nuevo monto individual de la prestación y el detalle de las deducciones aplicables.