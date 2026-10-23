No todos los beneficiarios cobrarán el mismo día. Revisa las fechas de noviembre y descubre si tu depósito está entre los que se adelantan (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
No todos los beneficiarios cobrarán el mismo día. Revisa las fechas de noviembre y descubre si tu depósito está entre los que se adelantan (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Judith Vicente
mailJudith Vicente

El calendario de pagos de correspondiente a noviembre tendrá algunos cambios. Debido a un feriado y a que una de las fechas habituales de depósito coincide con un fin de semana, ciertos pagos se adelantarán y algunos beneficiarios recibirán su dinero antes de lo acostumbrado. En esta nota, te detallamos las fechas para que sepas cuándo te corresponde cobrar.

Los ajustes no afectan a todos los beneficiarios por igual (Foto: Pexels)
Los ajustes no afectan a todos los beneficiarios por igual (Foto: Pexels)

¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL DE NOVIEMBRE CON LOS CAMBIOS?

La SSA distribuye en diferentes fechas del mes los pagos a todos los beneficiarios, incluyendo jubilados, personas con discapacidades (SSDI), los cónyuges supervivientes y los dependientes elegibles. Los depósitos se realizan según el tipo de beneficio que recibe alguien, ya sea por la fecha de nacimiento y en otros casos cuándo comenzó a solicitarlo.

  • En noviembre, el pago del grupo con cumpleaños entre el 1 y el 10 normalmente correspondería al segundo miércoles del mes; sin embargo, el 11 de noviembre es el Día de los Veteranos, un feriado federal, por lo que se emitirá el martes 10 de noviembre.
  • En el caso de SSI, el pago de noviembre se enviará el viernes 30 de octubre porque el 1 de noviembre cae domingo. No se trata de un pago adicional: es el beneficio de noviembre entregado por adelantado. Por ese motivo, no habrá otro pago regular de SSI durante noviembre; el siguiente está programado para el 1 de diciembre.

A continuación, el calendario de noviembre de 2026.

Fecha de pago¿Quiénes lo recibirán?
Martes 3 de noviembreQuienes reciben beneficios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997 o reciben tanto Seguro Social como SSI.
Martes 10 de noviembreBeneficiarios del calendario por cumpleaños cuya fecha de nacimiento está entre los días 1 y 10 de cualquier mes.
Miércoles 18 de noviembreBeneficiarios del calendario por cumpleaños cuya fecha de nacimiento está entre los días 11 y 20 de cualquier mes.
Miércoles 25 de noviembreBeneficiarios del calendario por cumpleaños cuya fecha de nacimiento está entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

LOS MONTOS MÁXIMOS MENSUALES QUE RECIBEN LOS JUBILADOS

La cifra más alta que puede recibir un jubilado del Seguro Social es US$5,181, pero no todos cobrarán esa cifra, sino solamente quienes se jubilaron a los 70 años.

Para entenderlo mejor, te comentamos que el monto que reciben los beneficiarios de la SSA depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. Aquí una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

Edad de jubilaciónMonto a recibir
A los 62 añosHasta US$2,969
A los 67 años (edad plena de jubilación)Hasta US$4,152
A los 70 añosHasta US$5,181

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA

  • Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.
  • Quienes aún reciben cheques impresos deben considerar que la entrega puede tardar hasta tres días hábiles.
  • Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.
  • Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda que debes tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO

  • Feriados o fines de semana: cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original.
  • Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.
  • Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.
  • Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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