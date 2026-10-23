El calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) correspondiente a noviembre tendrá algunos cambios. Debido a un feriado y a que una de las fechas habituales de depósito coincide con un fin de semana, ciertos pagos se adelantarán y algunos beneficiarios recibirán su dinero antes de lo acostumbrado. En esta nota, te detallamos las fechas para que sepas cuándo te corresponde cobrar.

Los ajustes no afectan a todos los beneficiarios por igual (Foto: Pexels)

¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL DE NOVIEMBRE CON LOS CAMBIOS?

La SSA distribuye en diferentes fechas del mes los pagos a todos los beneficiarios, incluyendo jubilados, personas con discapacidades (SSDI), los cónyuges supervivientes y los dependientes elegibles. Los depósitos se realizan según el tipo de beneficio que recibe alguien, ya sea por la fecha de nacimiento y en otros casos cuándo comenzó a solicitarlo.

En noviembre, el pago del grupo con cumpleaños entre el 1 y el 10 normalmente correspondería al segundo miércoles del mes; sin embargo, el 11 de noviembre es el Día de los Veteranos, un feriado federal, por lo que se emitirá el martes 10 de noviembre.

En el caso de SSI, el pago de noviembre se enviará el viernes 30 de octubre porque el 1 de noviembre cae domingo. No se trata de un pago adicional: es el beneficio de noviembre entregado por adelantado. Por ese motivo, no habrá otro pago regular de SSI durante noviembre; el siguiente está programado para el 1 de diciembre.

A continuación, el calendario de noviembre de 2026.

Fecha de pago ¿Quiénes lo recibirán? Martes 3 de noviembre Quienes reciben beneficios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997 o reciben tanto Seguro Social como SSI. Martes 10 de noviembre Beneficiarios del calendario por cumpleaños cuya fecha de nacimiento está entre los días 1 y 10 de cualquier mes. Miércoles 18 de noviembre Beneficiarios del calendario por cumpleaños cuya fecha de nacimiento está entre los días 11 y 20 de cualquier mes. Miércoles 25 de noviembre Beneficiarios del calendario por cumpleaños cuya fecha de nacimiento está entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

LOS MONTOS MÁXIMOS MENSUALES QUE RECIBEN LOS JUBILADOS

La cifra más alta que puede recibir un jubilado del Seguro Social es US$5,181, pero no todos cobrarán esa cifra, sino solamente quienes se jubilaron a los 70 años.

Para entenderlo mejor, te comentamos que el monto que reciben los beneficiarios de la SSA depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. Aquí una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

Edad de jubilación Monto a recibir A los 62 años Hasta US$2,969 A los 67 años (edad plena de jubilación) Hasta US$4,152 A los 70 años Hasta US$5,181

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Quienes aún reciben cheques impresos deben considerar que la entrega puede tardar hasta tres días hábiles.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda que debes tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO