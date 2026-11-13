Si recibes pagos de la Administración del Seguro Social (SSA), es probable que ya estés pendiente del calendario de diciembre de 2026. Ese mes, algunas personas tendrán hasta tres depósitos en sus cuentas, aunque no todos los beneficiarios estarán en esa situación. A continuación, te explicamos quiénes los recibirán, a qué corresponde cada pago y cuáles son las fechas programadas.

Esto no implica un pago adicional ni un bono extraordinario, sino que se debe a la programación habitual de los depósitos (Foto: Getty Images)

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE HASTA TRES PAGOS DEL SEGURO SOCIAL EN DICIEMBRE DE 2026?

En diciembre de 2026, las personas que reciben tanto beneficios del Seguro Social —por jubilación, para sobrevivientes o por incapacidad mediante SSDI— como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) tendrán hasta tres pagos programados.

Este calendario corresponde a quienes cobran ambos beneficios, no a todos los beneficiarios de la SSA.

¿EN QUÉ FECHAS SE REALIZARÁN LOS TRES PAGOS EN DICIEMBRE DE 2026?

Los pagos se distribuirán de la siguiente manera:

1 de diciembre: pago de SSI correspondiente a diciembre de 2026.

pago de SSI correspondiente a diciembre de 2026. 3 de diciembre: pago regular del Seguro Social para quienes también reciben SSI.

pago regular del Seguro Social para quienes también reciben SSI. 31 de diciembre: pago de SSI correspondiente a enero de 2027, que se adelantará porque el 1 de enero es feriado.

Por lo tanto, no se trata de un bono ni de un beneficio adicional, sino de dos pagos de SSI correspondientes a meses distintos y un pago del Seguro Social que coincidirán en diciembre.

EL TERCER PAGO LLEGA CON AUMENTO

Tras el aumento del COLA del 3.6% para 2027, el tercer pago que corresponde al 31 de diciembre (que se adelanta porque 1 de enero es feriado) llegará con un aumento.

Los pagos federales máximos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en Estados Unidos serán de US$1,029 mensuales para una persona elegible y de US$1,544 para una pareja en la que ambos cónyuges sean elegibles, según la Administración del Seguro Social.

Montos de SSI con el aumento:

Categoría Máximo mensual en 2026 Máximo mensual en 2027 Aumento mensual Persona elegible US$994 US$1,029 US$35 Pareja con ambos cónyuges elegibles US$1,491 US$1,544 US$53

Cabe precisar que los valores corresponden al máximo federal de cada categoría; el monto para parejas es el total conjunto, no lo que recibe cada integrante.

¿Todos cobrarán esos montos?

No. Son los máximos federales, no una cantidad garantizada para todos los beneficiarios. El pago puede reducirse según los ingresos computables de cada persona u hogar. Además, algunos estados añaden un suplemento al beneficio federal.