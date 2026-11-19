Un reembolso de US$500 anunciado por el Gobierno de Donald Trump beneficiará a cerca de un millón de personas en Estados Unidos. Los cheques comenzaron a enviarse a finales de septiembre de 2026 a destinatarios de 30 estados, aunque el pago no está disponible para toda la población. ¿Quiénes cumplen los requisitos y qué pueden hacer si aún no lo reciben? Aquí te explicamos las condiciones y qué revisar si el dinero todavía no llega.

¿Ya enviaron tu cheque de US$500? Lo que debes saber sobre el reembolso (Foto: GeriArt / Pixabay)

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL CHEQUE DE US$500?

El reembolso de US$500 anunciado por el Gobierno de Donald Trump está dirigido a determinados afiliados a seguros médicos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, que contrataron cobertura mediante HealthCare.gov y no recibieron subsidios federales para pagar sus primas.

De acuerdo con la información publicada sobre el programa, los destinatarios de los cheques son personas que:

Contrataron cobertura médica para 2026 a través del mercado federal HealthCare.gov.

Pagaron sus primas sin subsidios federales ni créditos fiscales para reducir el costo.

Residen en uno de los estados incluidos en la distribución.

“La mayoría de los beneficiarios son estadounidenses de clase media que ganan demasiado para recibir subsidios este año: más de US$62,600 como individuo o US$128,600 para una familia de cuatro, según la Casa Blanca”, precisa CNN.

Los 30 estados que están incluidos para su distribución son: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Ohio, Oklahoma, Oregón, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming, publica Vive USA.

Cabe precisar que vivir en uno de estos estados no basta por sí solo para recibir el reembolso, también deben cumplirse las condiciones de cobertura.

¿Hay que solicitarlo?

El envío de los cheques de US$500 es automático para las personas elegibles. Por lo tanto, no es necesario presentar una solicitud especial ni pagar una tarifa para recibirlo. Los reembolsos se distribuyen mediante cheques por correo y una familia podría recibir más de uno si cuenta con varios integrantes elegibles.

El reembolso contempla requisitos de cobertura, subsidios y lugar de residencia (Foto: Magnific)

SI EL CHEQUE NO LLEGA, ¿QUÉ HACER?

Si crees que cumples los requisitos y todavía no has recibido tu cheque:

1. Revisa tu cuenta de HealthCare.gov para comprobar los datos de tu cobertura y que tu dirección postal esté actualizada.

2. Revisa el correo físico y el electrónico, incluida la carpeta de mensajes no deseados, por si recibiste alguna comunicación relacionada con el reembolso.

3. No pagues a intermediarios que prometan liberar el dinero ni entregues datos bancarios a quien te contacte sin que lo hayas solicitado.

EL MOTIVO POR EL QUE SE ENTREGA ESTE REEMBOLSO

El Gobierno sostiene que devuelve cobros excesivos relacionados con el funcionamiento de HealthCare.gov durante la administración de Joe Biden. Los pagos se financian con fondos no utilizados provenientes de tarifas que las aseguradoras pagan para sostener el mercado federal y que pueden trasladar a sus clientes mediante las primas.

“Durante años, la administración Biden les cobró de más por financiar el funcionamiento de HealthCare.gov. Ese dinero pertenece a los estadounidenses que trabajan duro, no al gobierno, ¡y ahora se lo devuelvo! Ustedes han contribuido a este sistema defectuoso, y ahora finalmente están recibiendo algo a cambio”, escribió en una carta Trump.