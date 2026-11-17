El presupuesto de 2027 traerá nuevas cuentas para los hogares hispanos que dependen del Seguro Social en Estados Unidos. Aunque el aumento del cheque mensual concentra la atención, las actualizaciones también abarcarán los topes salariales aplicables a ciertos jubilados con empleo, los ingresos necesarios para obtener créditos laborales y las prestaciones federales máximas de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). La administración responsable, conocida como SSA, ya difundió las cifras que marcarán el próximo año. Entre la renta, las compras del supermercado y los medicamentos, conviene distinguir cuáles repercutirán en los depósitos y qué disposiciones corresponderán a trabajadores activos o personas con discapacidad.

La principal novedad será el COLA del 3,6%, anunciado el 14 de octubre de 2026. Según las estimaciones oficiales, este incremento representará unos $75 adicionales al mes para el trabajador jubilado promedio. Sin embargo, la cantidad individual dependerá de la prestación y las deducciones correspondientes.

A continuación, repasamos siete cambios que conviene conocer antes del nuevo año.

El Seguro Social de Estados Unidos se alista para ejecutar unas modificaciones, las cuales serán claves para sus beneficiarios (Foto: Getty Images)

1. LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL AUMENTARÁN UN 3,6%

Los pagos correspondientes a enero de 2027 incorporarán el ajuste por costo de vida. La medida alcanzará a casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social, entre ellos jubilados y personas que reciben prestaciones por sobrevivientes o discapacidad.

De acuerdo con las proyecciones de la SSA, el beneficio mensual promedio de los trabajadores retirados pasará de $2,095 a $2,170. Esa referencia no equivale a una suma garantizada para cada destinatario.

Concepto Cantidad o fecha Ajuste por costo de vida para 2027 3,6% Beneficio mensual promedio estimado antes del COLA $2,095 Prestación mensual promedio estimada después del incremento $2,170 Diferencia mensual promedio estimada $75 Primeros pagos ajustados del Seguro Social Enero de 2027 Inicio de los depósitos actualizados del SSI 31 de diciembre de 2026

Quienes están inscritos en Medicare deberán prestar atención a las deducciones indicadas en su aviso. Para calcular cuánto tendrán disponible, lo importante será consultar el depósito neto, no únicamente el porcentaje anunciado.

2. SUBIRÁN LOS LÍMITES DE INGRESOS PARA JUBILADOS QUE SIGUEN TRABAJANDO

Solicitar la jubilación y conservar un empleo puede generar retenciones de beneficios cuando todavía no se ha alcanzado la plena edad de retiro, conocida como FRA por sus siglas en inglés. Durante 2027 aumentarán los umbrales que utiliza la agencia para aplicar esta regla.

Situación del beneficiario Límite anual en 2026 Límite anual en 2027 Retención por exceder el umbral No alcanza la plena edad de jubilación durante el año $24,480 $25,560 $1 por cada $2 de exceso Llega a la plena edad de jubilación durante el año $65,160 $67,920 $1 por cada $3 de exceso, considerando únicamente los ingresos de los meses anteriores

La distinción entre ambas categorías resulta fundamental. Si una persona alcanza la FRA durante 2027, el umbral de $67,920 se aplicará solo a los ingresos obtenidos en los meses anteriores. Desde que llegue a esa edad, dejará de estar sujeta a esta prueba.

No se trata de una prohibición de trabajar ni de una restricción general para quienes cobran una pensión. Es una disposición que puede modificar temporalmente las prestaciones antes de cumplir la edad establecida.

3. EL BENEFICIO MÁXIMO A LA PLENA EDAD DE JUBILACIÓN SERÁ DE $4,188 MENSUALES

La prestación máxima para un trabajador que solicite su jubilación al alcanzar la FRA aumentará de $4,152 en 2026 a $4,188 en 2027. Esto representa una diferencia de $36 mensuales.

Ese monto no debe confundirse con el promedio nacional ni interpretarse como una suma disponible para todos. Ambos indicadores describen situaciones distintas, como muestra la siguiente comparación.

Referencia para 2027 Cantidad mensual Beneficio promedio estimado de trabajadores jubilados después del COLA $2,170 Prestación máxima al solicitar la jubilación a la edad plena $4,188

Por eso, el máximo publicado no sustituye la estimación individual. Cada interesado deberá revisar su información personal antes de utilizar esa cifra como referencia para organizar sus finanzas.

4. UNA MAYOR PARTE DEL SALARIO ESTARÁ SUJETA AL IMPUESTO DEL SEGURO SOCIAL

El máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social pasará de $184,500 en 2026 a $192,300 en 2027. La modificación afectará principalmente a quienes tengan remuneraciones superiores al tope anterior.

La tasa seguirá siendo del 6,2% para el empleado y del mismo porcentaje para el empleador. Lo que aumentará será la base sobre la cual puede aplicarse esa contribución.

Con el nuevo umbral, un asalariado que alcance o supere los $192,300 aportará hasta $11,922.60 durante 2027 por este concepto. Esa cantidad no incluye el impuesto de Medicare.

Conviene diferenciar las siguientes situaciones:

Empleados: aportan el 6,2% al Seguro Social hasta el máximo tributable.

Trabajadores por cuenta propia: cubren una tasa combinada del 12,4% para ese componente, hasta el límite correspondiente.

Medicare: tiene un gravamen separado, sin el mismo tope salarial.

Para quienes trabajan de manera independiente, el 12,4% no representa el total combinado de ambas contribuciones. Corresponde únicamente al componente destinado al Seguro Social.

5. SE NECESITARÁN MÁS INGRESOS PARA OBTENER UN CRÉDITO LABORAL

En 2027 serán necesarios $1,970 en ingresos cubiertos por el Seguro Social para conseguir un crédito laboral, frente a los $1,890 exigidos en 2026. La actualización interesa especialmente a quienes todavía están construyendo su historial de cotizaciones.

Concepto 2026 2027 Ingresos necesarios para un crédito laboral $1,890 $1,970 Cantidad equivalente a cuatro créditos $7,560 $7,880

La cifra no significa que el trabajador deba entregar $1,970 a la agencia. Describe cuánto necesita ganar mediante una actividad cubierta para obtener esa unidad de cotización, no una cuota que deba pagar por separado.

El cambio puede ser relevante para personas con empleos de tiempo parcial, trayectorias interrumpidas o remuneraciones reducidas durante determinados períodos.

6. CAMBIARÁN LOS UMBRALES LABORALES PARA BENEFICIARIOS POR DISCAPACIDAD

Las actualizaciones también incluyen cantidades utilizadas en las reglas de empleo aplicables a prestaciones por discapacidad. No son aumentos del cheque de jubilación, sino referencias para evaluar la actividad de quienes reciben esta asistencia.

Concepto Cantidad mensual en 2026 Cantidad mensual en 2027 Actividad lucrativa sustancial para personas que no son ciegas $1,690 $1,770 Actividad lucrativa sustancial para personas ciegas $2,830 $2,950 Umbral del período probatorio de trabajo $1,210 $1,270

La actividad lucrativa sustancial se identifica con las siglas SGA; el período probatorio de trabajo, con TWP. Aunque aparecen dentro de la información sobre discapacidad, corresponden a disposiciones diferentes y no deben interpretarse como un único límite salarial.

Los tres valores que conviene tener presentes son:

Personas que no son ciegas: $1,770 mensuales para la SGA.

Personas ciegas: $2,950 al mes bajo ese indicador.

Período probatorio de trabajo: umbral mensual de $1,270.

7. AUMENTARÁN LOS PAGOS MÁXIMOS DEL SSI, PERO NO SUS LÍMITES DE RECURSOS

El estándar federal máximo del SSI subirá de $994 a $1,029 mensuales para una persona elegible. En el caso de una pareja que reúna los requisitos, pasará de $1,491 a $1,544.

Categoría del SSI Máximo mensual en 2026 Máximo mensual en 2027 Persona elegible $994 $1,029 Pareja elegible $1,491 $1,544

En contraste, los límites de recursos permanecerán sin modificaciones:

Beneficiario Límite de recursos en 2027 Persona $2,000 Pareja $3,000

La diferencia es importante: el pago mensual y el patrimonio computable son conceptos separados. Que aumente la prestación federal no implica una ampliación del tope utilizado para evaluar los recursos.

Los depósitos actualizados del SSI comenzarán el 31 de diciembre de 2026. Por su parte, quienes reciben el Seguro Social verán el COLA incorporado en los pagos correspondientes a enero.

Fachada de una oficina de la Administración del Seguro Social (Foto: Cleveland)

¿QUÉ REVISAR ANTES DE ENERO DE 2027?

Estas modificaciones no tendrán el mismo efecto en todos los hogares. Un jubilado que dejó de trabajar deberá concentrarse en su prestación y las deducciones; alguien que mantiene un empleo antes de alcanzar la FRA también tendrá que considerar los umbrales salariales.

Cambio Referencia para 2027 Ajuste por costo de vida 3,6% Límite anual si no se alcanza la plena edad de jubilación durante el año $25,560 Umbral en el año de alcanzar la FRA $67,920 Beneficio máximo al jubilarse a la edad plena $4,188 mensuales Máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social $192,300 Remuneración necesaria para un crédito laboral $1,970 Pago federal máximo individual del SSI $1,029 al mes

La SSA informó que los avisos del COLA estarán disponibles en las cuentas personales de my Social Security desde finales de noviembre. Quienes no hayan elegido las notificaciones electrónicas recibirán la comunicación por correo en diciembre.

Ese documento permitirá conocer la nueva cantidad, sus deducciones y la fecha de aplicación. Para organizar los gastos del hogar, será una referencia más precisa que cualquier promedio nacional.