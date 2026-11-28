Con la llegada de diciembre, muchos beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) deben repartir su dinero entre los gastos de alimentación, medicina y alquiler, y también entre los de las fiestas de fin de año. Para quienes aún no saben cuándo recibirán sus depósitos, aquí está el calendario de diciembre de 2026 para jubilados, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y Seguro de Incapacidad (SSDI). Te adelantamos que quienes reciben SSI cobrarán dos veces este mes: te contamos cuándo y por qué.

La Administración del Seguro Social tendrá un diciembre cargado en cuanto a número de depósitos (Foto: Magnific)

CALENDARIO DE PAGOS DE DICIEMBRE DE 2026

Los pagos de jubilación y SSDI siguen el mismo calendario, que depende del día de nacimiento, mientras que SSI se paga en otras fechas, de acuerdo con la SSA.

Fecha ¿Quién cobra? Martes 1 de diciembre SSI (pago de diciembre) Jueves 3 de diciembre Beneficiarios que empezaron a cobrar antes de mayo de 1997, y quienes reciben Seguro Social y SSI a la vez Miércoles 9 de diciembre Nacidos del día 1 al 10 Miércoles 16 de diciembre Nacidos del día 11 al 20 Miércoles 23 de diciembre Nacidos del día 21 al 31 Jueves 31 de diciembre SSI (pago de enero de 2027)

De acuerdo con la tabla: el 1 y el 31 para SSI, el 3 para los beneficiarios de antes de mayo de 1997 y para quienes reciben ambos beneficios, y el 9, el 16 y el 23 según el día de nacimiento.

ESTO DEBES SABER

¿Por qué los beneficiarios de SSI recibirán dos depósitos?

El primero corresponde al martes 1 de diciembre y el otro al jueves 31. ¿La razón de este último pago? El 1 de enero es feriado y, al tratarse de un día no laborable, la SSA mueve el depósito al último día hábil anterior.

No solo ello, tras el aumento del COLA del 3.6% para 2027, los pagos federales máximos de SSI en Estados Unidos también se incrementarán y serán de US$1,029 mensuales para una persona elegible y de US$1,544 para una pareja en la que ambos cónyuges sean elegibles.

Diciembre trae cuatro pagos

Algunos beneficiarios recibirán cuatro pagos en diciembre, dos de ellos con el ajuste por costo de vida (COLA) de 3.6%. Son quienes reciben Seguro Social y SSI a la vez.

Un pago de Seguro Social llega el 3, otro según su fecha de nacimiento, y SSI el 1 y el 31.

Cobros del 3

El pago del 3 de diciembre corresponde al Seguro Social de diciembre de 2026 de quienes empezaron antes de mayo de 1997.

También quienes reciben al mismo tiempo Seguro Social (jubilación, sobrevivientes o SSDI) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI); el Seguro Social suele pagarse el día 3 y el SSI el día 1.

Algunos beneficiarios recibirán hasta cuatro pagos en diciembre, dos de ellos con el ajuste por costo de vida de 3.6% (Foto: Getty Images)

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