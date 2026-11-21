Recibir US$5,358 mensuales durante la jubilación en Estados Unidos será posible en 2027, pero no bastará con haber tenido un buen sueldo antes del retiro. Esa cantidad corresponde al ejemplo de la Administración del Seguro Social (SSA) para un trabajador que empieza a cobrar a los 70 años en enero próximo, después de una trayectoria con ingresos al máximo imponible. Aunque un cheque de esa magnitud puede ayudar a cubrir la renta, el supermercado y los servicios del hogar, no se obtiene automáticamente al cumplir determinada edad: el historial laboral y la fecha elegida para solicitar los beneficios son determinantes en el cálculo.

La distancia frente al promedio nacional es considerable. Según las estimaciones oficiales, los trabajadores jubilados recibirán US$2,170 mensuales en promedio en enero de 2027, después del ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6%. Esa referencia estadística no representa una suma garantizada para cada beneficiario.

Para entender el escenario de mayor cuantía, conviene revisar cuatro aspectos: la duración de la carrera profesional, las ganancias registradas, los supuestos del ejemplo oficial y el momento en que se inicia el cobro.

Solo un pequeño porcentaje de jubilados en Estados Unidos consigue el monto máximo que deposita el Seguro Social (Foto: Getty Images)

1. EL CÁLCULO UTILIZA LOS 35 AÑOS DE MAYORES INGRESOS

La SSA determina la prestación a partir de los 35 años con mayores ingresos laborales sujetos al programa. Para comparar remuneraciones de distintas épocas, aplica las reglas de actualización correspondientes, basadas en la evolución de los salarios nacionales.

Si el historial no completa ese período, incorpora ceros en los espacios faltantes. Esa situación reduce el promedio utilizado para establecer la cantidad mensual, incluso cuando hubo etapas con buenas remuneraciones.

Continuar trabajando puede mejorar el resultado si las ganancias recientes sustituyen registros anteriores más bajos. Por lo tanto, prolongar la actividad profesional podría ser útil para quien tuvo interrupciones o empleos peor pagados durante su trayectoria.

Conviene distinguir entre el acceso y el cálculo: los 35 años sirven para determinar la cuantía, pero no constituyen el mínimo general exigido para jubilarse. Habitualmente, se requieren 40 créditos, equivalentes a unos diez años de trabajo cubierto, para obtener una prestación propia.

2. IMPORTA HABER ALCANZADO EL MÁXIMO IMPONIBLE DE CADA AÑO

Un sueldo elevado al final de la carrera no basta para reproducir el escenario publicado por la agencia. El ejemplo supone ganancias iguales o superiores al límite sujeto al impuesto del Seguro Social durante toda la trayectoria considerada.

Ese tope, conocido como taxable maximum, será de US$192,300 en 2027, frente a US$184,500 en 2026. La cifra establece cuánto puede gravarse y computarse para determinar la futura jubilación.

Por ejemplo, alguien que gane US$210,000 durante el próximo año tendrá únicamente US$192,300 contabilizados para esos fines. El excedente no incrementará su registro de ganancias cubiertas correspondiente a dicho período.

Esto tampoco significa que fuera necesario recibir esa misma remuneración durante décadas. Cada ejercicio tuvo su propio umbral, por lo que la comparación debe hacerse con los valores históricos correspondientes.

Además, este límite no se aplica al impuesto de Medicare, que funciona bajo reglas distintas.

3. COMENZAR A LOS 22 AÑOS ES PARTE DEL EJEMPLO, NO UNA OBLIGACIÓN

La tabla que muestra US$5,358 mensuales parte de un supuesto concreto: una persona con ingresos al máximo imponible desde los 22 años que inicia el cobro a los 70, en enero de 2027.

Esa referencia describe una carrera extensa con remuneraciones elevadas. No equivale a una condición legal sobre la edad exacta en que debe comenzar la actividad laboral.

Lo determinante para el cálculo individual son las ganancias reconocidas y los registros seleccionados por la entidad. Por ello, presentar aquel supuesto como un requisito obligatorio podría confundir a quienes empezaron antes o después.

4. ESPERAR HASTA LOS 70 AÑOS PERMITE ACUMULAR CRÉDITOS POR DEMORA

Retrasar la solicitud después de la plena edad de jubilación puede elevar el beneficio. Para las personas nacidas en 1943 o posteriormente, los créditos por demora equivalen al 8% por cada año completo de espera, hasta cumplir 70.

Quienes nacieron en 1960 o después alcanzan la edad plena a los 67 años. Si comienzan a cobrar tres años más tarde, acumulan el incremento correspondiente a ese aplazamiento.

No obstante, posponer el trámite no convierte cualquier prestación en una de US$5,358: también debe existir el historial salarial que sustenta ese resultado. Una vez cumplidos los 70, seguir esperando no genera créditos adicionales por este mecanismo.