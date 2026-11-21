Atlético Mineiro y Boca Juniors disputarán la final de la Copa Sudamericana 2026 la tarde del sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. La definición será a partido único y entregará, además del título continental, un boleto para la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana de 2027. A continuación, te detallamos los horarios y guía tanto de canales de televisión como plataformas de streaming que transmitirán el encuentro en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

Boca llega a Barranquilla con la posibilidad de convertirse en el primer tricampeón de la historia de la Sudamericana, después de conquistar las ediciones de 2004 y 2005. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena inició su recorrido en los playoffs tras finalizar tercero en su grupo de la Libertadores y luego eliminó a O’Higgins, Recoleta, São Paulo y Vasco da Gama. Frente al conjunto carioca, el Xeneize remontó la eliminatoria con una victoria por 3-1 en el Maracaná para avanzar por un marcador global de 3-2.

Atlético Mineiro, conducido por Eduardo Domínguez, terminó como líder de su grupo y superó a RB Bragantino, Santos y Montevideo City Torque antes de alcanzar su segunda final consecutiva. El Galo busca su primer título en la competencia después de perder por penales la definición de 2025 frente a Lanús. Una victoria brasileña elevaría a seis los títulos de Brasil en la Sudamericana, mientras que un triunfo de Boca ampliaría el dominio argentino y colocaría al club como líder único del palmarés.

El historial continental favorece a Boca, que registra tres victorias, cuatro empates y una derrota en ocho enfrentamientos oficiales frente a Mineiro. Sin embargo, el equipo brasileño se impuso en las dos eliminatorias más recientes, correspondientes a la Copa Mercosur 2000 y la Libertadores 2021. El árbitro de la final será el uruguayo Andrés Matonte, con Antonio García al frente del VAR, en una definición que comenzará bajo altas temperaturas en Barranquilla y enfrentará a dos clubes con cuentas pendientes en el escenario internacional.

El Atlético Mineiro vs. Boca Juniors por la final de la Copa Sudamericana 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora juega Atlético Mineiro vs. Boca Juniors por la final de la Copa Sudamericana 2026?

Los horarios del partido entre Atlético Mineiro y Boca Juniors que se realizará este sábado 21 de noviembre por la gran final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.

País Horarios México 16:30 Guatemala 16:30 El Salvador 16:30 Honduras 16:30 Nicaragua 16:30 Costa Rica 16:30 República Dominicana 18:30 Puerto Rico 18:30 Panamá 17:30 Perú 17:30 Colombia 17:30 Ecuador 17:30 Venezuela 18:30 Bolivia 18:30 Argentina 19:30 Chile 19:30 Uruguay 19:30 Paraguay 19:30 Brasil 19:30

¿A qué hora juega Atlético Mineiro vs. Boca Juniors por la final de la Copa Sudamericana 2026 en México?

En México, el pitazo inicial del partido Atlético Mineiro vs. Boca Juniors por la final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 será a las 5:30 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX). Como se sabe, el compromiso se realizará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

¿A qué hora juega Atlético Mineiro vs. Boca Juniors por la final de la Copa Sudamericana 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, estos son los horarios del partido Atlético Mineiro vs. Boca Juniors por la gran final de la Copa Sudamericana 2026 según tu zona horaria.

Pacífico (PT): 3:30 PM

Tiempo de la Montaña (MT): 4:30 PM

Tiempo del Centro (CT): 5:30 PM

Tiempo del Este (ET): 6:30 PM

Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán en Barranquilla por el título de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará a partido único y tendrá transmisión para Perú. (Fuente: Conmebol)

¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Boca Juniors por la final de la Copa Sudamericana 2026 en México?

La transmisión del partido entre Atlético Mineiro y Boca Juniors por la final de la Copa Sudamericana 2026 en México se podrá disfrutar a través de Onefootball.

¿Qué canal transmite Atlético Mineiro vs. Boca Juniors EN VIVO por la final de la Copa Sudamericana 2026?

Este sábado 21 de noviembre se podrá ver el partido Atlético Mineiro vs. Boca Juniors por la final de la Copa Sudamericana 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT

España: VPN

Argentina: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium

Brasil: ESPN, Disney+ Premium

Chile: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium

Bolivia: DSports, Unitel, Tigo Sports, ESPN

Colombia: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium

Ecuador: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium

Perú: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium

Paraguay: Tigo Sports, ESPN

Uruguay: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium

Venezuela: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium