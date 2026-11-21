La Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026-27 trae de vuelta toda la acción del fútbol español y uno de los partidos que acapara la atención del público es el que protagonizan Real Madrid y Celta de Vigo, que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu este sábado 21 de noviembre desde las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 2:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 12:00 pm PT . A continuación, te detallamos qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Celta de Vigo si te encuentras en México, Estados Unidos y España.

Real Madrid y Celta de Vigo se verán las caras en el Bernabéu, duelo disponible en exclusiva para México a través de SKY Sports y la plataforma digital SKY Plus. | Crédito: laliga.com / Composición Gestión Mix

Los merengues llegan en el segundo puesto de la tabla con 30 puntos y una racha de cinco victorias seguidas en el campeonato español. Los dirigidos por José Mourinho vienen de vencer 3-0 al Valencia como visitante y recupera a Vinícius Júnior, aunque tiene las bajas por lesión de Rodrygo y Raúl Asencio. El cuadro gallego, por su parte, marcha en la casilla 11 con 13 puntos tras empatar sin goles ante el Levante y para esta visita al Bernabéu tiene como bajas confirmadas a Borja Iglesias y Miguel Román.

Real Madrid recibe en el césped del Estadio Santiago Bernabéu al Celta de Vigo por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026-27, encuentro emitido en España, México y EE. UU. | Crédito: laliga.com / Composición Depor

¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga 2026-27?

Este sábado 21 de noviembre se podrá ver Real Madrid vs. Celta de Vigo por la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

España: DAZN Spain, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+

Francia: DAZN France, Disney+ Premium

Alemania: DAZN Deutschland

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: CazéTV

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Perú: Disney+ Premium Chile

Chile: Disney+ Premium Chile

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte

El Salvador: ViX, Sky Sports Norte

Guatemala: ViX, Sky Sports Norte

Honduras: ViX, Sky Sports Norte

Nicaragua: ViX, Sky Sports Norte

República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte