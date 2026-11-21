La Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026-27 trae de vuelta toda la acción del fútbol español y uno de los partidos que acapara la atención del público es el que protagonizan Real Madrid y Celta de Vigo, que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu este sábado 21 de noviembre desde las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 2:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 12:00 pm PT. A continuación, te detallamos qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Celta de Vigo si te encuentras en México, Estados Unidos y España.
Los merengues llegan en el segundo puesto de la tabla con 30 puntos y una racha de cinco victorias seguidas en el campeonato español. Los dirigidos por José Mourinho vienen de vencer 3-0 al Valencia como visitante y recupera a Vinícius Júnior, aunque tiene las bajas por lesión de Rodrygo y Raúl Asencio. El cuadro gallego, por su parte, marcha en la casilla 11 con 13 puntos tras empatar sin goles ante el Levante y para esta visita al Bernabéu tiene como bajas confirmadas a Borja Iglesias y Miguel Román.
¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga 2026-27?
Este sábado 21 de noviembre se podrá ver Real Madrid vs. Celta de Vigo por la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- España: DAZN Spain, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
- Francia: DAZN France, Disney+ Premium
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: CazéTV
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte
- El Salvador: ViX, Sky Sports Norte
- Guatemala: ViX, Sky Sports Norte
- Honduras: ViX, Sky Sports Norte
- Nicaragua: ViX, Sky Sports Norte
- República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte