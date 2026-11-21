Si ya piensas en hacer un viaje, disfrutar de una salida o quedarte en casa a descansar en 2027, conocer los días festivos federales de Estados Unidos puede ayudarte a organizarte con anticipación. Aquí te compartimos el calendario de los 11 feriados del año y las fechas en que se observarán. Durante estas jornadas, la mayoría de los empleados federales tiene derecho a un descanso remunerado, aunque hay excepciones según sus funciones y horarios.

Cabe precisar que los feriados pueden variar: mientras que algunos se celebran en una fecha específica, otros cambian cada año dependiendo si este cae un fin de semana; es decir, si es un sábado, se mueve para un viernes anterior, y si cae domingo cambia para el lunes siguiente. En ambos casos se trata como día festivo.

Estados Unidos cuenta con 11 festivos federales, pero el calendario de 2027 tiene un detalle adicional (Foto: Freepik)

DÍAS FESTIVOS EN ESTADOS UNIDOS EN 2027

Estados Unidos tiene 11 días festivos federales en 2027, según el calendario de la Oficina de Administración de Personal (OPM). Ese año, Juneteenth, el Día de la Independencia y Navidad caen en fin de semana, por lo que tendrán una fecha de descanso observada distinta para la mayoría de los empleados federales.

En la siguiente tabla te mostramos la fecha en que se observará cada feriado para la mayoría de los empleados federales con horario de lunes a viernes.

Festivo federal Fecha de descanso en 2027 Año Nuevo — New Year’s Day Viernes 1 de enero Día de Martin Luther King Jr. Lunes 18 de enero Natalicio de George Washington — conocido como Día de los Presidentes Lunes 15 de febrero Día de los Caídos — Memorial Day Lunes 31 de mayo Juneteenth — Día de la Independencia Nacional Viernes 18 de junio (la fecha conmemorativa es el sábado 19) Día de la Independencia — Independence Day Lunes 5 de julio (la fecha conmemorativa es el domingo 4) Día del Trabajo — Labor Day Lunes 6 de septiembre Día de Colón — Columbus Day Lunes 11 de octubre Día de los Veteranos — Veterans Day Jueves 11 de noviembre Día de Acción de Gracias — Thanksgiving Jueves 25 de noviembre Navidad — Christmas Day Viernes 24 de diciembre (la fecha conmemorativa es el sábado 25)

¿Por qué algunas fechas se adelantan o se recorren?

Para la mayoría de los empleados federales que trabajan de lunes a viernes:

Si el festivo cae en sábado, se observa el viernes anterior.

Si cae en domingo, se observa el lunes siguiente.

Por eso, en 2027 el descanso por Juneteenth será el 18 de junio; el de la Independencia, el 5 de julio; y el de Navidad, el 24 de diciembre. Esto cambia el día de descanso, no la fecha de la conmemoración.

¿Y qué pasa con el 31 de diciembre de 2027?

El viernes 31 de diciembre también será el descanso observado por Año Nuevo de 2028 para la mayoría de los empleados federales, porque el 1 de enero de 2028 caerá en sábado.

No es un feriado adicional de 2027, sino el descanso por Año Nuevo de 2028, que se adelanta al 31 de diciembre.