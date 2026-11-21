Si trabajas y recibes la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), reportar tus ingresos al Seguro Social es una tarea que no debes dejar pasar. Hacerlo a tiempo y con los datos correctos ayuda a evitar que recibas más o menos dinero del que te corresponde. Aquí te explicamos cuándo debes presentar el reporte, qué información necesitas y cómo hacerlo.

Reportar tus salarios es una responsabilidad que no debes pasar por alto (Foto: Magnific)

¿EN QUÉ MOMENTO DEBES REPORTAR TUS SALARIOS?

El reporte corresponde al mes en que recibiste el dinero. Por ejemplo, los salarios que cobres en noviembre deben reportarse en diciembre: lo recomendable es hacerlo del 1 al 6, sin esperar al límite del día 10. Debes repetir el proceso cada mes, salvo que la Administración del Seguro Social (SSA) te confirme que recibe esa información automáticamente mediante su sistema de intercambio de nóminas, señala el sitio web de la SSA.

Ahora, si comienzas un empleo, cambias de trabajo, recibes un aumento o dejas de trabajar, también debes informar ese cambio a más tardar el día 10 del mes siguiente al que ocurrió. No basta con asumir que el reporte mensual de salarios sustituye esa notificación.

“El programa SSI se basa en las necesidades, y tanto los ingresos laborales como los no laborales afectan directamente a su pago mensual. Una vez que reciba un salario, debe declararlo a más tardar el día 10 del mes siguiente. Sin embargo, le recomendamos que lo declare antes del día 6 para reducir la posibilidad de recibir un pago en exceso. Otros cambios, como empezar un nuevo trabajo, recibir un aumento o dejar de trabajar, deben notificarse dentro de los 10 días posteriores al final del mes en que ocurrieron”, se lee en el blog del Seguro Social.

ASÍ DEBES REPORTAR TUS INGRESOS

La SSA ofrece cuatro opciones para reportar tus ingresos:

Por internet: mediante la herramienta de reporte de salarios de tu cuenta personal my Social Security.

mediante la herramienta de reporte de salarios de tu cuenta personal my Social Security. Desde el celular: con la aplicación gratuita SSA Mobile Wage Reporting, disponible para dispositivos Apple y Android.

con la aplicación gratuita SSA Mobile Wage Reporting, disponible para dispositivos Apple y Android. Por teléfono: a través del sistema automatizado de reporte de salarios, en el 1-866-772-0953.

a través del sistema automatizado de reporte de salarios, en el 1-866-772-0953. Mediante tu oficina local: si no puedes utilizar las herramientas electrónicas, puedes llamar, enviar la información por correo o fax, o presentar tus comprobantes de pago, acércate a una agencia.

Antes de usar por primera vez una herramienta automatizada, comunícate con la SSA para proporcionar los datos de tu empleador, incluido su número de identificación patronal (EIN), y confirmar qué opción puedes utilizar. También debes avisar si cambias de empleador. Para orientación en español, llama al 1-800-772-1213 y oprime el 7; la atención está disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m.

No basta con avisar que tienes empleo: también debes mantener actualizada la información de tus salarios (Foto: Getty Images)

LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS PARA EVITAR ERRORES

1. Reporta el salario bruto, no solo lo que llega a tu cuenta. Es la cantidad antes de impuestos y otras deducciones, precisa la Seguridad Social.

2. Reúne todos los comprobantes del mes. Si trabajas para varios empleadores, incluye los pagos de todos ellos.

3. Ten a mano los datos de identificación, ya que para el reporte telefónico o por aplicación, la SSA solicita el número de Seguro Social del trabajador y de quien presenta el reporte.

4. No dejes de reportar si se te pasó el día 6. Las herramientas electrónicas permiten informar los salarios del mes anterior después de esa fecha; si también venció el plazo del día 10, presenta la información cuanto antes o comunícate con tu oficina local.

¿TU EMPLEADOR PUEDE REPORTARLOS POR TI?

En algunos casos, la SSA puede obtener los salarios mediante el Payroll Information Exchange (PIE), con tu autorización a través del formulario SSA-8240. Pero debes seguir reportando por otro método hasta recibir una notificación que confirme que la agencia ya obtiene tus datos mediante ese sistema.

Incluso entonces, debes informar si cambias de empleo o dejas de trabajar, y reportar los salarios de empleadores cuyos datos no lleguen a la SSA por PIE.

¿Y si trabajas por cuenta propia? El procedimiento es distinto

Las instrucciones de reporte mensual de salarios no deben confundirse con las del trabajo por cuenta propia. La SSA indica que estos ingresos se reportan anualmente, a más tardar el 10 de enero, y que los cambios en las estimaciones de ingresos deben notificarse a más tardar el día 10 del mes siguiente al cambio. Conviene coordinar ese reporte directamente con la agencia, señala en otra publicación la SSA.