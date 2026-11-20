Nueva Jersey y Michigan ocupan los extremos del ranking de conducción de LendingTree para 2026: el primero registró 56.9 incidentes por cada 1,000 automovilistas, frente a los 22.1 del segundo. La comparación reúne accidentes, exceso de velocidad, infracciones relacionadas con el alcohol y otras faltas identificadas en consultas de seguros de auto. Detrás de estas cifras hay una cuestión cercana para quienes manejan en Estados Unidos: al trasladarse al trabajo, llevar a los niños a la escuela o viajar para compartir la cena de Acción de Gracias con familiares, la seguridad no depende únicamente del cuidado propio, sino también del comportamiento ajeno al volante.
California, Florida, Nueva York y Texas también figuran en el listado, pero ocupan posiciones distintas. Para interpretar sus resultados conviene tener presente una regla: cuanto más cerca aparece una jurisdicción del primer puesto, mayor es su frecuencia de incidentes dentro de la muestra.
NUEVA JERSEY ENCABEZA EL RANKING DE LOS PEORES CONDUCTORES
Nueva Jersey ocupa el primer lugar de la clasificación, con 56.9 incidentes por cada 1,000 conductores. Le siguen Carolina del Norte, con 48.1; Massachusetts y Carolina del Sur, empatados en 45.9; además de Maine, que completa los cinco resultados más desfavorables al registrar 42.3.
¿EN QUÉ LUGAR APARECEN CALIFORNIA, FLORIDA, NUEVA YORK Y TEXAS?
Entre estas cuatro entidades, Nueva York presenta la mayor frecuencia de incidentes y Florida, la menor. California queda en el puesto 21, mientras Texas ocupa el 36 dentro del ordenamiento general.
|Estado
|Puesto en el ranking
|Incidentes por cada 1,000 conductores
|Nueva York
|17
|35.1
|California
|21
|33.7
|Texas
|36
|29.1
|Florida
|41
|26.4
RANKING COMPLETO DE CONDUCTORES EN ESTADOS UNIDOS EN 2026
La siguiente tabla reúne las 51 jurisdicciones examinadas, incluidos los 50 estados y Washington D. C. El orden va de mayor a menor frecuencia de incidentes por cada 1,000 conductores.
|Puesto
|Estado o jurisdicción
|Incidentes por cada 1,000 conductores
|1
|Nueva Jersey
|56.9
|2
|Carolina del Norte
|48.1
|3
|Massachusetts
|45.9
|3
|Carolina del Sur
|45.9
|5
|Maine
|42.3
|6
|Virginia
|41.5
|7
|Ohio
|40.0
|8
|Idaho
|39.4
|9
|Washington D. C.
|39.3
|10
|Dakota del Norte
|39.2
|11
|Washington
|38.6
|12
|Rhode Island
|37.5
|13
|Maryland
|37.3
|14
|Kentucky
|36.7
|15
|Iowa
|35.9
|16
|Indiana
|35.4
|17
|Nueva York
|35.1
|18
|Virginia Occidental
|34.4
|18
|Wyoming
|34.4
|20
|Vermont
|33.8
|21
|California
|33.7
|22
|Wisconsin
|33.2
|23
|Georgia
|33.1
|23
|Oregón
|33.1
|25
|Nevada
|32.8
|26
|Utah
|32.1
|27
|Nebraska
|32.0
|28
|Nuevo Hampshire
|31.3
|29
|Luisiana
|31.2
|30
|Minnesota
|30.9
|31
|Dakota del Sur
|30.7
|32
|Tennessee
|30.6
|33
|Kansas
|30.2
|34
|Delaware
|29.2
|34
|Pensilvania
|29.2
|36
|Texas
|29.1
|37
|Alabama
|28.7
|38
|Arkansas
|28.0
|39
|Montana
|27.1
|40
|Misuri
|26.7
|41
|Florida
|26.4
|42
|Connecticut
|26.2
|43
|Alaska
|25.7
|44
|Colorado
|24.8
|45
|Oklahoma
|24.7
|46
|Illinois
|24.6
|47
|Arizona
|24.0
|48
|Misisipi
|23.8
|49
|Nuevo México
|23.5
|50
|Hawái
|23.4
|51
|Michigan
|22.1
¿CÓMO SE ELABORÓ EL ESTUDIO Y QUÉ INFRACCIONES INCLUYE?
LendingTree examinó decenas de millones de consultas de seguros de auto recopiladas mediante su plataforma QuoteWizard entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026. Con esos registros calculó la frecuencia de incidentes según la residencia declarada por los solicitantes. El período corresponde a la recopilación de datos, no a un balance del año completo.
La clasificación combina cuatro categorías principales:
- Accidentes de tránsito.
- Infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol, identificadas como DUI en el informe.
- Incidentes relacionados con el exceso de velocidad.
- Otras faltas, como no ceder el paso, cambiar de carril indebidamente, omitir las direccionales o manejar sin licencia o seguro.