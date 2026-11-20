Nueva Jersey y Michigan ocupan los extremos del ranking de conducción de LendingTree para 2026: el primero registró 56.9 incidentes por cada 1,000 automovilistas, frente a los 22.1 del segundo. La comparación reúne accidentes, exceso de velocidad, infracciones relacionadas con el alcohol y otras faltas identificadas en consultas de seguros de auto. Detrás de estas cifras hay una cuestión cercana para quienes manejan en Estados Unidos: al trasladarse al trabajo, llevar a los niños a la escuela o viajar para compartir la cena de Acción de Gracias con familiares, la seguridad no depende únicamente del cuidado propio, sino también del comportamiento ajeno al volante.

California, Florida, Nueva York y Texas también figuran en el listado, pero ocupan posiciones distintas. Para interpretar sus resultados conviene tener presente una regla: cuanto más cerca aparece una jurisdicción del primer puesto, mayor es su frecuencia de incidentes dentro de la muestra.

Conducir en Estados Unidos es algo importantísimo, pero nadie está ajeno a sufrir algún inciedente en las carreteras (Foto: Freepik)

NUEVA JERSEY ENCABEZA EL RANKING DE LOS PEORES CONDUCTORES

Nueva Jersey ocupa el primer lugar de la clasificación, con 56.9 incidentes por cada 1,000 conductores. Le siguen Carolina del Norte, con 48.1; Massachusetts y Carolina del Sur, empatados en 45.9; además de Maine, que completa los cinco resultados más desfavorables al registrar 42.3.

¿EN QUÉ LUGAR APARECEN CALIFORNIA, FLORIDA, NUEVA YORK Y TEXAS?

Entre estas cuatro entidades, Nueva York presenta la mayor frecuencia de incidentes y Florida, la menor. California queda en el puesto 21, mientras Texas ocupa el 36 dentro del ordenamiento general.

Estado Puesto en el ranking Incidentes por cada 1,000 conductores Nueva York 17 35.1 California 21 33.7 Texas 36 29.1 Florida 41 26.4

RANKING COMPLETO DE CONDUCTORES EN ESTADOS UNIDOS EN 2026

La siguiente tabla reúne las 51 jurisdicciones examinadas, incluidos los 50 estados y Washington D. C. El orden va de mayor a menor frecuencia de incidentes por cada 1,000 conductores.

Puesto Estado o jurisdicción Incidentes por cada 1,000 conductores 1 Nueva Jersey 56.9 2 Carolina del Norte 48.1 3 Massachusetts 45.9 3 Carolina del Sur 45.9 5 Maine 42.3 6 Virginia 41.5 7 Ohio 40.0 8 Idaho 39.4 9 Washington D. C. 39.3 10 Dakota del Norte 39.2 11 Washington 38.6 12 Rhode Island 37.5 13 Maryland 37.3 14 Kentucky 36.7 15 Iowa 35.9 16 Indiana 35.4 17 Nueva York 35.1 18 Virginia Occidental 34.4 18 Wyoming 34.4 20 Vermont 33.8 21 California 33.7 22 Wisconsin 33.2 23 Georgia 33.1 23 Oregón 33.1 25 Nevada 32.8 26 Utah 32.1 27 Nebraska 32.0 28 Nuevo Hampshire 31.3 29 Luisiana 31.2 30 Minnesota 30.9 31 Dakota del Sur 30.7 32 Tennessee 30.6 33 Kansas 30.2 34 Delaware 29.2 34 Pensilvania 29.2 36 Texas 29.1 37 Alabama 28.7 38 Arkansas 28.0 39 Montana 27.1 40 Misuri 26.7 41 Florida 26.4 42 Connecticut 26.2 43 Alaska 25.7 44 Colorado 24.8 45 Oklahoma 24.7 46 Illinois 24.6 47 Arizona 24.0 48 Misisipi 23.8 49 Nuevo México 23.5 50 Hawái 23.4 51 Michigan 22.1

¿CÓMO SE ELABORÓ EL ESTUDIO Y QUÉ INFRACCIONES INCLUYE?

LendingTree examinó decenas de millones de consultas de seguros de auto recopiladas mediante su plataforma QuoteWizard entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026. Con esos registros calculó la frecuencia de incidentes según la residencia declarada por los solicitantes. El período corresponde a la recopilación de datos, no a un balance del año completo.

La clasificación combina cuatro categorías principales:

Accidentes de tránsito.

Infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol, identificadas como DUI en el informe.

Incidentes relacionados con el exceso de velocidad.

Otras faltas, como no ceder el paso, cambiar de carril indebidamente, omitir las direccionales o manejar sin licencia o seguro.