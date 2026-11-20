Si llegaste al séptimo y último capítulo de la serie argentina “Gordon”, titulado “Vampiros”, probablemente te quedaron dudas sobre su desenlace y sobre aquello que la producción de Netflix eligió no contar. Por eso, esta nota de Gestión Mix reúne la explicación del final, el motivo por el que la historia se corta y el destino real del protagonista. Ojo: contiene spoilers .

Vale precisar que, en la conclusión de la serie de Netflix, Aníbal Gordon (Rodrigo de la Serna) toma el mando del centro de detención clandestino Automotores Orletti, donde se decide quién vive y quién muere.

Aquí, Julieta Melo (Camila Peralta) pierde el control del monstruo que ayudó a crear y, junto a Graciela Mancini (Fiorella Bottaioli), termina como víctima de su violencia.

De esta manera, la producción llega a su fin en el año 1976, dentro de aquel terrible sótano.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Gordon”:

¿QUÉ NO CUENTA EL FINAL DE “GORDON”?

En este escenario, quien espera un epílogo con justicia recibe otra cosa: la pantalla se corta en pleno terror dictatorial.

Así, la serie de Netflix deja fuera la captura de Aníbal Gordon en Córdoba en 1984 y su condena en 1986.

Y en su lugar aparece una frase recortada de Primo Levi, sobreviviente del Holocausto, sobre los escasos monstruos y el mayor peligro que representan los hombres comunes.

Es decir, el cierre del show televisivo le quita al público el alivio de ver el castigo del protagonista.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON ANÍBAL GORDON EN LA VIDA REAL?

Tal como reporta Infobae, tras su captura en 1984, Aníbal Gordon fue condenado a 16 años de prisión por secuestro y tenencia ilegal de armas de guerra. Y, eventualmente, murió en 1987, bajo custodia.

Por otro lado, Automotores Orletti dejó de operar el 5 de noviembre de 1976, luego de que dos secuestrados (José Ramón Morales y Graciela Vidaillac) escaparon.

¿QUÉ IMPLICA EL FINAL DE “GORDON”?

En una entrevista concedida a Río Negro, el director Pablo Trapero dejó en claro que la historia de “Gordon” sigue.

“Todavía hay mucho más después de donde nosotros la dejamos, y es un personaje que nos permitía, narrar una violencia que vivió nuestro país, y que también es como un recordatorio de una violencia que no queremos volver nunca más a vivir”, explicó.

En ese sentido, los hechos que la serie argentina dejó fuera, como la captura y el juicio de Aníbal Gordon, ofrecen terreno histórico para una continuación que podría llegar en una eventual (y todavía no confirmada) segunda temporada del proyecto.

La serie "Gordon" muestra la fachada del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex CCDTyE Automotores Orletti (Foto: Preludio Producciones / Moonlight Cinema / Netflix)