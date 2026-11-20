“La ley de las bestias” (en inglés: “The Law of Beasts” y en su idioma original: “Prawo bestii”) es la miniserie polaca de Netflix que entrelaza suspenso psicológico, drama judicial y una reflexión incómoda sobre la justicia. Así, después de sus cuatro episodios, muchos espectadores se preguntan qué caso real la inspiró, qué establece la ley que da título a la producción y cuáles de sus personajes son producto de la ficción. Entonces, esta nota de Gestión Mix reúne esas respuestas.

Vale precisar que el show televisivo parte del caso de Mariusz Trynkiewicz, conocido como el “Satán de Piotrków” (“Szatan z Piotrkowa”), un profesor de educación física polaco.

Resulta que, en julio de 1988, él asesinó a cuatro niños, de entre 11 y 13 años, en Piotrków Trybunalski.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La ley de las bestias”:

¿POR QUÉ FUE LIBERADO UN HOMBRE CONDENADO A MUERTE?

Tal como explica la cámara baja del parlamento bicameral de Polonia, un tribunal sentenció a Mariusz Trynkiewicz a cuatro penas de muerte, una por cada crimen.

Sin embargo, una amnistía posterior convirtió esas penas en 25 años de cárcel, ya que la legislación de entonces no contemplaba la cadena perpetua.

Entonces, el final de la condena, previsto para el 2014, provocó una fuerte reacción social y empujó al Parlamento a legislar.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA LEY DE LAS BESTIAS?

Esta ley, conocida también como Lex Trynkiewicz, permite que un tribunal, con apoyo de peritos psiquiátricos, decida si una persona con un trastorno—que ya cumplió su pena—sigue representando un peligro.

Así, las salidas posibles son la supervisión preventiva o el ingreso en el Centro Nacional para la Prevención de Conductas Disociales de Gostynin.

Cabe resaltar que Trynkiewicz fue la primera persona enviada allí y, tal como te puedes imaginar, la legislación recibió críticas debido a que supone un posible castigo doble con efecto retroactivo.

¿QUÉ PARTES DE LA SERIE DE NETFLIX SON FICCIÓN?

Anna Bersz, la mayor de la Milicia Ciudadana interpretada por Agnieszka Grochowska, y la psiquiatra Agnieszka Grabska, a cargo de Agnieszka Żulewska, carecen de un equivalente real.

En realidad, el director de la serie de Netflix, Kasper Bajon, tomó rasgos de profesionales que conoció durante su investigación para su creación.

Es decir, el caso, la condena y la ley pertenecen a la historia, mientras que la amistad entre las dos mujeres pertenece a la ficción.

¿QUÉ SUCEDIÓ DESPUÉS CON TRYNKIEWICZ?

Respecto al asesino, en el 2015 recibió una nueva condena por posesión de pornografía infantil.

Y, eventualmente, murió el 9 de enero de 2025, a los 62 años, en el hospital penitenciario del Centro de Detención de Gdansk.

"La ley de las bestias" es una serie polaca inspirada en los crímenes cometidos en 1988 por Mariusz Trynkiewicz (Foto: Netflix)