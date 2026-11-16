“La ley de las bestias” (en inglés: “The Beast’s Law” y su título original: “Prawo bestii”) es el nuevo drama polaco de Netflix que gira en torno a dos mujeres vinculadas a un caso criminal que dejó una profunda huella en su país y al que se enfrentan nuevamente décadas después. Así, si buscas conocer la trama y la fecha en que estará disponible la historia completa, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el show televisivo se compone de cuatro episodios en total, inspirándose en el caso real de Mariusz Trynkiewicz y en los hechos que llevaron a la legislación conocida en Polonia como la “Ley de las bestias”.

Sin embargo, las protagonistas de la serie son ficticios, pues se presentan como una composición de rasgos de varias personas que el director Kasper Bajon conoció durante la investigación para el guion.

LA TRAMA DE “LA LEY DE LAS BESTIAS”

La historia arranca en 1988. Aquí, la mayor Anna Bersz, de la Milicia Ciudadana, dirige la investigación sobre el asesinato de cuatro niños, mientras su amiga, la psiquiatra Agnieszka Grabska, recibe el encargo de evaluar la capacidad mental del principal sospechoso, Mariusz Trynkiewicz.

Así, con el tiempo y el sistema presionando, ambas toman una decisión que pone fin a su amistad.

Veinticinco años después, el condenado está próximo a salir en libertad, Anna ocupa ahora un cargo público y Agnieszka es una especialista respetada.

De esta manera, la producción alterna entre dos líneas temporales y muestra cómo el pasado pesa sobre el presente.

EL TRÁILER DE LA SERIE “LA LEY DE LAS BESTIAS”

¿CÓMO VER “LA LEY DE LAS BESTIAS”?

Todos los capítulos de “La ley de las bestias” llegan juntos a Netflix el miércoles 18 de noviembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción clasificada para mayores de 16 años.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “LA LEY DE LAS BESTIAS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “La ley de las bestias”:

Agnieszka Grochowska como Anna Bersz , la mayor decidida a asegurar la condena

, la mayor decidida a asegurar la condena Agnieszka Żulewska como la psiquiatra Agnieszka Grabska

como la psiquiatra Agnieszka Grabska Michał Pawlik como Mariusz Trynkiewicz

Asimismo, el reparto incluye a: Kamilla Baar, Adam Nawojczyk, Michalina Łabacz, Aleksander Talkowski, Jakub Sasak, Jan Jankowski, Andrzej Chyra, Artur Paczesny, Przemysław Kowalski, Małgorzata Gorol, Ewelina Starejki, Jacek Beler, Hanna Śleszyńska y Grzegorz Warchoł.

La serie "La ley de las bestias" sigue a la comandante Anna Bersz y a la psiquiatra Agnieszka Grabska, quienes deben evaluar la salud mental del principal sospechoso de un terrible asesinato (Foto: Netflix)