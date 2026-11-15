Netflix comienza a llenar su catálogo de propuestas navideña, y su nueva apuesta llega con todos los elementos para convertirse en una opción ideal para una maratón frente a la pantalla: una guardaespaldas con personalidad, un actor de acción lleno de carisma y un rancho cubierto de nieve. Se trata de “Cómo proteger a una estrella” (en su idioma original: “Guarding Stars”), una comedia romántica pensada para la temporada de fin de año. Así, si quieres descubrir de qué trata la historia y cuándo estará disponible, esta nota de Gestión Mix reúne todo lo que necesitas saber al respecto.

Vale precisar que la cinta adapta la novela “The Bodyguard” de Katherine Center y reúne en escena a Leighton Meester y Jared Padalecki, dos rostros muy queridos por el público.

La directora, por su parte, es Elizabeth Allen Rosenbaum, quien ya había trabajado con Netflix en “Purple Hearts” (2022).

LA TRAMA DE “CÓMO PROTEGER A UNA ESTRELLA”

En esta película, Hanna Brooks es una guardaespaldas implacable a la que le encargan cuidar a Jack Stapleton, un actor de cine de acción.

Así, la misión se desarrolla durante las fiestas navideñas, en el rancho familiar del artista, en Montana.

¿Y el punto de partida de la trama? Pues, un acosador amenaza a Jack y, para que su familia no se preocupe, ambos fingen ser pareja.

De esta manera, la protección se convierte en una relación de mentira que se vuelve cada vez más difícil de distinguir de una real.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “CÓMO PROTEGER A UNA ESTRELLA”

¿CUÁNDO SE LANZA “CÓMO PROTEGER A UNA ESTRELLA”?

“Cómo proteger a una estrella” llega exclusivamente a Netflix el miércoles 18 de noviembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la cinta sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción clasificada para mayores de 13 años.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “CÓMO PROTEGER A UNA ESTRELLA”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Cómo proteger a una estrella”:

Leighton Meester como Hanna Brooks

como Hanna Brooks Jared Padalecki como Jack Stapleton

como Jack Stapleton CM Punk como Doghouse

como Doghouse Siobhan Williams como Ella Mae

como Ella Mae Andie MacDowell

Noah LaLonde

Toby Sandeman

Rachael Ancheril

Shaun Johnston

Greg Lawson

Walker Hayes

En la película "Cómo proteger una estrella", una guardaespaldas finge ser la novia de un actor durante las fiestas navideñas (Foto: Little Engine / Living in the Asterisk / Propeller Studios)