Tyler Perry regresa a Netflix con “The Gospel of Christmas” (en español: “Góspel de Navidad”), una película que entrelaza drama familiar, espiritualidad y segundas oportunidades. Así, con un reparto integrado por reconocidas voces de la música cristiana, la cinta se incorpora a la oferta navideña de la plataforma. En ese sentido, si quieres conocer su trama y su fecha de llegada, en esta nota de Gestión Mix encontrarás todo lo que necesitas saber para sumarla a tu lista de pendientes.

Vale precisar que Perry escribió, dirigió y produjo el filme junto a Angi Bones y Tony L. Strickland.

La banda sonora del largometraje, por su parte, tiene la firma de Kirk Franklin como productor musical.

LA TRAMA DE “THE GOSPEL OF CHRISTMAS”

“The Gospel of Christmas” narra la historia de Isaac (Durrell “Tank” Babbs), un pastor en apuros que hereda la iglesia de su familia en un barrio venido a menos de Nueva York.

Así, mientras enfrenta dudas, tentaciones y un adversario siniestro, él debe reencontrarse con su fe y con el poder de la oración.

¿Su meta? Pues, salvar la iglesia, a su familia y a su comunidad antes de Navidad... con la música ocupando un lugar central en el relato.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “THE GOSPEL OF CHRISTMAS”

¿CÓMO VER “THE GOSPEL OF CHRISTMAS”

“The Gospel of Christmas” llega a Netflix el miércoles 11 de noviembre del 2026, con una duración total de 103 minutos.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “THE GOSPEL OF CHRISTMAS”?

Fantasia Barrino y Durrell “Tank” Babbs encabezan el reparto de “The Gospel of Christmas” como los esposos Rebecca e Isaac, respectivamente.

A ellos los acompañan las siguientes figuras de la música:

CeCe Winans

Yolanda Adams

Shirley Caesar

The Clark Sisters

Kirk Franklin

Fred Hammond

Hezekiah Walker

Smokie Norful

Jekalyn Carr

Vanessa Bell Armstrong

Le’Andria Johnson

Ann Nesby

Chanté Moore

John Gray

De esta manera, la película funciona como una especie de gran encuentro del góspel contemporáneo.

El actor y músico estadounidense Durrell "Tank" Babbs es el protagonista de la película "The Gospel of Christmas" (Foto: The Tyler Perry Company / Netflix)