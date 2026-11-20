Durante su campaña, Gina Hinojosa prometió promover un pago de US$1,500 por hogar en Texas como apoyo para cubrir los gastos del día a día. Ahora, ante su próxima llegada a la gobernación, los residentes quieren saber si la iniciativa se hará realidad y cuándo podrían recibir el dinero. La propuesta ya cuenta con un proyecto de ley, pero aún no ha sido aprobada y tampoco existe una fecha confirmada de entrega. ¿Qué pasos quedan pendientes y quiénes podrían acceder al beneficio? A continuación, te explicamos los detalles que se conocen hasta el momento.

El proyecto busca aliviar los gastos cotidianos de los hogares de Texas (Foto: Pexels)

LA PROMESA DE US$1,500 DE GINA HINOJOSA TOMA FORMA EN UN PROYECTO DE LEY

El cheque de US$1,500, que fue prometido por Gina Hinojosa en Texas, todavía no está aprobado. Se trata del proyecto de ley SB 297, presentado por el senador estatal Roland Gutiérrez el 9 de noviembre de 2026.

¿Qué propone y de dónde saldría el dinero?

La iniciativa busca ofrecer un alivio económico a los hogares ante el aumento de gastos como vivienda, alimentos, electricidad, transporte y seguros. Para ello, propone destinar US$17,000 millones del Fondo de Estabilización Económica de Texas, conocido como Rainy Day Fund, con el fin de financiar los pagos y la administración del programa.

Cada hogar elegible recibiría un solo pago de US$1,500, independientemente del número de integrantes. Si bien, una persona que viva sola podría calificar, el hecho de compartir una vivienda no daría automáticamente derecho a un cheque por cada residente.

¿CUÁNDO PODRÍA APROBARSE?

Teniendo en cuenta que la Legislatura de Texas comenzará sus sesiones el 12 de enero de 2027, desde ese período, el proyecto tendría que avanzar por comisiones, ser debatido y obtener las aprobaciones necesarias, junto con su financiamiento.

Según la Junta de Presupuesto Legislativo, la Legislatura puede autorizar el uso del fondo en cualquier momento y para cualquier propósito si reúne dos tercios de los votos. Aunque los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes, necesitarían respaldo republicano para alcanzar ese umbral. En el Senado, controlado por los republicanos, requerirían el apoyo de nueve integrantes de ese partido.

Si se convierte en ley en los términos descritos:

Los pagos comenzarían tan pronto como fuera viable después de su entrada en vigor.

La meta sería pagar a los hogares verificados antes del 31 de diciembre de 2027.

Las solicitudes permanecerían abiertas hasta el 31 de diciembre de 2028, publica The Texas Tribune.

Los pagos de solicitudes presentadas a tiempo podrían continuar después, sujetos a los recursos disponibles.

La iniciativa genera dudas sobre sus posibles beneficiarios y las reglas que se aplicarían si se convierte en ley (Foto: Joel Angel Juarez/Getty Images/AFP)

¿QUIÉNES PODRÍAN RECIBIR EL CHEQUE?

De acuerdo con NBC 5 y FOX 26, las personas deben cumplir dos condiciones centrales:

Que el hogar tenga su residencia habitual en Texas al 1 de enero de 2027.

Que esté representado por una persona que tenga al menos 18 años en esa fecha o por un menor emancipado, y cumpla las verificaciones estatales.

La elegibilidad no dependería de:

Los ingresos del hogar.

Tener empleo.

Ser propietario de una vivienda.

Pagar impuestos a la propiedad.

Recibir beneficios públicos.

Haber presentado una declaración federal de impuestos.

¿Los inmigrantes estarían incluidos?

El proyecto no establece expresamente un requisito de ciudadanía estadounidense ni de presencia migratoria legal, lo que abre la posibilidad de que algunos hogares inmigrantes, incluidos los de estatus mixto o con integrantes indocumentados, puedan acceder si cumplen las demás condiciones, señala La Nación.

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