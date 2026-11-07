El cambio de mando en Texas también pondrá el foco en el bolsillo de su próxima gobernadora: Gina Hinojosa tiene como referencia un salario de $153,750 al año, equivalente a $12,812.50 mensuales antes de impuestos y otras deducciones, según el presupuesto para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. La demócrata asumirá esa responsabilidad después de vencer a Greg Abbott en noviembre y se convertirá en la primera latina al frente del Ejecutivo estatal. Su llegada a Austin marca una transición que siguen comunidades de Houston, San Antonio y el Valle del Río Grande, donde conocer cuánto cobra una autoridad permite entender mejor el destino de los recursos públicos.

¿CUÁNTO GANARÁ GINA HINOJOSA COMO GOBERNADORA DE TEXAS?

La Ley General de Asignaciones para el bienio 2026-2027 fija un salario de $153,750 anuales para quien ocupe la gubernatura. No se trata de una promesa electoral ni de un acuerdo negociado personalmente por la futura mandataria.

A partir de ese importe, el desglose sería el siguiente:

Concepto Cantidad en dólares Remuneración bruta anual presupuestada $153,750 Equivalente mensual: división entre 12 $12,812.50 Equivalente semanal: división entre 52 $2,956.73 Proyección por cuatro años, sin modificaciones $615,000

Las equivalencias de la tabla son cálculos orientativos. La distribución entre doce meses no confirma la frecuencia de los depósitos ni cuánto recibirá después de las retenciones correspondientes.

Por su parte, los $615,000 representan una proyección condicionada a que el sueldo permanezca igual durante todo el mandato. El documento presupuestario consultado abarca únicamente el bienio 2026-2027, por lo que no asegura esa suma para el período completo.

Como gobernadora de Texas, Gina Hinojosa ya conoce su salario, pues está estipulado en la ley (Foto: AFP)

¿QUIÉN ESTABLECE LA REMUNERACIÓN DE LA GOBERNADORA?

La facultad corresponde a la Legislatura estatal. El artículo IV, sección 5, de la Constitución texana dispone que sus integrantes determinen cuánto percibe anualmente la persona al frente del Poder Ejecutivo.

Esto significa que Hinojosa no podrá decidir libremente sus ingresos por desempeñar esa función. Cualquier modificación deberá ajustarse a las disposiciones legales y presupuestarias aplicables.

El relevo político en Austin tampoco implica un aumento automático. La cantidad prevista corresponde al puesto, independientemente de quién lo ejerza.

¿QUÉ OTROS BENEFICIOS CONTEMPLA LA GUBERNATURA?

La Constitución reconoce el uso de la residencia oficial, conocida como Texas Governor’s Mansion, junto con sus instalaciones y mobiliario. Este derecho está vinculado al ejercicio del cargo y es distinto de la retribución económica.

Ocupar ese inmueble no significa recibir su valor como dinero adicional en una cuenta bancaria. Tampoco corresponde sumar los recursos destinados al funcionamiento de la Oficina del Gobernador a los ingresos personales de su titular.

Las partidas para empleados, operaciones y tareas administrativas pertenecen a la institución. Aunque permiten desarrollar las actividades oficiales, no constituyen una compensación individual.

¿PODRÁ OBTENER INGRESOS POR EJERCER LA ABOGACÍA?

El artículo IV, sección 6, establece una restricción expresa: quien encabeza el Ejecutivo no puede practicar una profesión y recibir honorarios, recompensas o promesas de pago por esa actividad mientras permanezca en funciones.

En consecuencia, Hinojosa no podría complementar su remuneración pública mediante servicios jurídicos retribuidos durante la gestión. Esa disposición se refiere al ejercicio profesional; no constituye, por sí sola, una descripción de todas las normas relacionadas con su patrimonio u otras posibles fuentes de ingresos.