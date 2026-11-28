Estudiantes de La Plata buscará conquistar su quinta Copa Libertadores este sábado 28 de noviembre, cuando se enfrente a Palmeiras en la final del torneo continental, que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El Pincha, dirigido por Alexander Medina, llega a la definición después de eliminar a Flamengo en el Maracaná, en una serie que terminó con Fernando Muslera como figura de la tanda de penales. El conjunto argentino volverá a encontrarse con el equipo brasileño en una final, como ocurrió en 1968, cuando los platenses consiguieron el título.

¿Quieres ver a Estudiantes en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión para Argentina estará disponible por Telefe, mediante televisión abierta, y por Mi Telefe a través de internet. Aquí te contamos los horarios y canales que debes sintonizar.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026?

Telefe transmitirá en vivo la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. La cobertura especial comenzará este sábado 28 de noviembre a las 15:30 horas de Argentina, con la previa del encuentro. El partido está programado para las 17:00 horas.

La transmisión contará con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky. Maxi López y Manu Olivari estarán en el campo de juego, mientras que Martín Reich y Sol Rivas acompañarán la definición con una reacción en vivo a través de Streams Telefe.

Canales de Telefe en Argentina

Cableoperador Canales de TV Señal abierta Canal 11 Cablevisión Flow Canal 10 (digital) / 1001 (HD) Super Canal Canal 10 TeleRed Canal 10 Movistar TV Canal 10 Telecentro Canal 10 Megacable Canal 17 DIRECTV Canal 123 (SD) / 1123 (HD) Cablevideo Canal 603 Flow Digital Canal 80.5

Los números de canal pueden variar según el servicio contratado y la localidad. En Buenos Aires, Telefe se encuentra en la señal abierta del canal 11.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

Los espectadores podrán seguir la final de la Copa Libertadores por Telefe mediante televisión abierta. En Buenos Aires, la señal se encuentra en el canal 11, mientras que en otras localidades la programación puede recibirse a través de las estaciones afiliadas que operan en cada región.

Canales de Telefe por provincia en Argentina

Provincia Ciudad principal TV abierta Buenos Aires (AMBA) Buenos Aires Telefe Canal 11 Córdoba Córdoba Capital Telefe Córdoba Canal 8 Santa Fe Rosario Telefe Rosario Canal 5 Santa Fe Santa Fe Capital Telefe Santa Fe Canal 13 Buenos Aires Mar del Plata Canal 8 Buenos Aires Bahía Blanca El Nueve TV (Canal 9) Mendoza Mendoza Canal 9 Televida Tucumán San Miguel de Tucumán El Ocho TV (Canal 8) Salta Salta El Once TV (Canal 11) Neuquén Neuquén Canal 7 Jujuy San Salvador de Jujuy Canal 7 Corrientes Corrientes 13 Max Misiones Posadas Canal 2 San Juan San Juan Canal 8 Santiago del Estero Santiago del Estero Canal 7 San Luis San Luis San Luis+ (Canal 13) Córdoba Río Cuarto Canal 13 Río Cuarto

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?

Los aficionados que no puedan seguir la final de Estudiantes vs. Palmeiras por televisión podrán recurrir a Mi Telefe, la alternativa digital para acceder a la transmisión en Argentina. La plataforma permite seguir la señal del canal por internet desde dispositivos compatibles.

Para ver el encuentro online, ingresa al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe y busca la señal en vivo. Se recomienda contar con una conexión estable a internet para seguir la previa y el partido sin interrupciones.

¿Quién relata el partido Estudiantes vs. Palmeiras hoy en Telefe?

Pablo Giralt estará a cargo de los relatos y Juan Pablo Varsky realizará los comentarios de la final de la Copa Libertadores 2026 por Telefe. Desde el campo de juego estarán Maxi López y Manu Olivari, mientras que Martín Reich y Sol Rivas conducirán la reacción en vivo a través de Streams Telefe.

¿Telefe transmite gratis la final de la Copa Libertadores 2026?

Sí. Telefe transmitirá la final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras por televisión abierta en Argentina. Los espectadores podrán sintonizar el canal 11 en Buenos Aires y consultar la señal correspondiente a su localidad para seguir el encuentro sin necesidad de contratar un servicio de televisión por suscripción.

La cobertura especial comenzará a las 15:30 horas, mientras que el partido se iniciará a las 17:00. También estará disponible la opción digital de Mi Telefe para quienes prefieran seguir la transmisión por internet.

¿Cómo ver gratis la final de la Copa Libertadores por internet?

La alternativa online para seguir la transmisión de Telefe es Mi Telefe. Los usuarios podrán acceder a la plataforma digital del canal desde un dispositivo compatible y conectarse a internet para seguir la programación en vivo.

¿Quiénes serán los comentaristas de Estudiantes vs. Palmeiras por Telefe?

Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky estarán a cargo de la transmisión del partido, con Maxi López y Manu Olivari desde el campo de juego. La cobertura también tendrá una reacción en vivo conducida por Martín Reich y Sol Rivas en Streams Telefe.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026

Partidos Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras EN VIVO por final de Copa Libertadores 2026 Competición Copa Libertadores 2026 Instancia Final Fecha Sábado 28 de noviembre de 2026 Hora 17:00 (Argentina y Uruguay) Previa de Telefe 15:30 (Argentina) TV abierta Telefe Streaming Mi Telefe Relatos Pablo Giralt Comentarios Juan Pablo Varsky Campo de juego Maxi López y Manu Olivari Estadio Estadio Centenario Ciudad Montevideo, Uruguay

Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán EN VIVO la final de la Copa Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en un encuentro que definirá al nuevo campeón de América. Los aficionados podrán seguir la Transmisión por televisión y ONLINE a través de las señales disponibles en cada país, entre ellas Telefe y FOX Sports en Argentina, ESPN en distintos mercados de Latinoamérica y beIN SPORTS en Estados Unidos. También habrá opciones de streaming como Mi Telefe y Disney+ Premium, según el territorio y los derechos de emisión. Quienes buscan ver el partido GRATIS podrán recurrir a Telefe mediante su señal abierta en Argentina, mientras que el resto de las alternativas dependerá de la disponibilidad de cada operador y plataforma. (VIDEO DE X: @EdelpOficial)

SOBRE EL AUTOR